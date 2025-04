Natka pietruszki ma niezwykle dużo witaminy C, więcej niż cytryna, cytrusy i inne popularne owoce. To jeden z powodów, by natkę pietruszki jeść tak często, jak tylko masz okazję. Sprawdź, jak najlepiej skorzystać z jej wysokiej zawartości „witaminy odporności".

Zielona pietruszka jest doskonałym źródłem naturalnej witaminy C, choć mało kto podejrzewa ją o te właściwości. Natka pietruszki wyprzedza pod względem stężenia witaminy C np. cytrynę, pomarańcze, truskawki i większość innych sezonowych owoców. Zawartość witaminy C w brukselce i kiszonej kapuście też jest niższa niż w zielonej pietruszce. Więcej witaminy C niż natka pietruszki ma (z popularnych warzyw) tylko papryka.

Najbardziej zasobna w witaminę C cześć pietruszki to jej natka. W 100 g natki pietruszki znajduje się od 133 do 180 mg witaminy C. Korzeń pietruszki też jest źródłem kwasu askorbinowego, ale zawiera „tylko” 41 mg witaminy C na 100 g.

Najwięcej witaminy C jest w liściach pietruszki, ale zasobne w ten składnik są też łodygi pietruszki. Posiekaj je drobno i korzystaj z nich w kuchni dla najlepszego wykorzystania witaminy C.

Dla kontekstu, dzienne zapotrzebowanie na witaminę C dla kobiet to ok. 75 mg, a dla mężczyzn ok. 90 mg. Zapotrzebowanie rośnie w ciąży, u sportowców i np. w okresie przeziębień.

Wystarczy więc ok. 50 g natki pietruszki, by wypełnić dzienne zapotrzebowanie na witaminę C. Tyle dokładnie waży średniej wielkości pęczek pietruszki.

Lubisz natkę pietruszki, ale stosujesz ją tylko jako posypkę do rosołu? Nie dostarczasz w ten sposób znaczącej zawartości witaminy C. By traktować natkę jako znaczące źródło kwasu askorbinowego w diecie, trzeba jeść ją w większych ilościach. Oto kilka doskonałych metod na przemycenie do jadłospisu nawet całego pęczka natki pietruszki bez kompromisów smakowych.

Zrób pesto z pietruszki - zmiksuj liście z oliwą, czosnkiem i wybranymi przyprawami . Powstałą pastę stosuj do smarowania pieczywa, jedz z makaronem lub ugotowaną kaszą do obiadu.

. Powstałą pastę stosuj do smarowania pieczywa, jedz z makaronem lub ugotowaną kaszą do obiadu. Drobno posiekaną pietruszkę wykorzystaj do dressingu do sałatki : dodaj do niego sporo czosnku i oliwę, a smak natki pietruszki zrobi się łagodniejszy.

: dodaj do niego sporo czosnku i oliwę, a smak natki pietruszki zrobi się łagodniejszy. Zrób koktajl z natką pietruszki . Skorzystaj np. z przepisów na smoothie z jarmużem, zamiast jarmużu dodaj natkę pietruszki.

. Skorzystaj np. z przepisów na smoothie z jarmużem, zamiast jarmużu dodaj natkę pietruszki. Zbuduj nawyk sypania natką pietruszki (lub inną zieleniną) każdego dania: makaronów, dań jednogarnkowych, wszystkich zup, kanapek.

(lub inną zieleniną) każdego dania: makaronów, dań jednogarnkowych, wszystkich zup, kanapek. Dodawaj liście pietruszki pod koniec gotowania i przed blendowaniem do zup-kremów.

Żeby korzystać z natki pietruszki jako źródła witaminy C, musisz przede wszystkim znaleźć smaczny sposób na jedzenie jej w odpowiedniej ilości i na surowo. Po obróbce termicznej natka pietruszki traci znaczną część witaminy C (ale nie całą, dalej warto ją jeść).

fot. Zielona pietruszka to doskonałe źródło witaminy C/ Adobe Stock, Виталий Борковский

Witamina C w pietruszce to prawdziwy skarb dla zdrowia i urody. Dzięki jej obecności natka pietruszki jest stałym składnikiem wszystkich koktajlów dla urody. Fakt, dieta zasobna w witaminę C poprawia wygląd skóry, zapobiega przedwczesnemu starzeniu i odżywia paznokcie.

Witamina C z zielonej pietruszki może też w pewnym stopniu poprawiać odporność. Jedz ją w sezonie jesienno-zimowym i wczesną wiosną dla maksymalizacji sił naturalnej odporności w okresie infekcyjnym.

To niejedyne zalety diety bogatej w witaminę C. Jej odpowiednia podaż (z zielonej pietruszki lub innych źródeł) zapewnia:

ochronę DNA;

lepsze wchłanianie żelaza;

uszczelnienie naczyń krwionośnych;

odpowiednią syntezę neuroprzekaźników;

przeciwdziałanie rozwojowi miażdżycy;

lepszą regenerację stawów.

