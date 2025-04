Owoce dzikiej róży są nieocenionym źródłem witaminy C. Ma ona więcej witaminy C niż wszystkie cytrusy, sezonowe owoce i warzywa, a nawet bardzo bogata w witaminę C papryka. Poznaj lepiej ten niedoceniany dziki polski owoc.

Spis treści:

Choć to cytryna uznawana jest zwyczajowo za owoc najbogatszy w witaminę C, nie dorasta ona do pięt dzikiej róży pod tym względem. 100 g dzikiej róży zawiera ponad 400 mg, a według niektórych źródeł nawet do 2000 mg witaminy C. 100 g cytryny to jedynie 53 mg witaminy C/ 100 g.

Witamina C obecna w dzikiej róży to w większości forma kwasu askorbinowego, ale doskonale uzupełniają ją też inne, naturalnie zawarte w owocach dzikiej róży składniki: antyoksydanty i polifenole. Dzięki temu witamina C pozyskana bezpośrednio z owoców dzikiej róży jest dla organizmu znacznie cenniejsza, niż np. witamina C pozyskana z suplementów i tabletek. Inne związki otaczają ją, zwiększają jej bioprzyswajalność i pozwalają lepiej ją wykorzystać.

Mimo to dzika róża wypada bardzo dobrze nawet przy zestawieniu jej z popularnym lekiem z witaminą C i rutyną. 1 tabletka tego wyrobu przyjmowanego często na odporność, to zaledwie 1/4 tego, co znajdziesz w 100 g owoców dzikiej róży.

fot. Dzika róża to bardzo dobre źródło witaminy C/ Adobe Stock, Polina

Najwięcej witaminy C ma dzika róża jedzona na surowo, bez obróbki. Witamina C jest skumulowana w miąższu owoców dzikiej róży. Oto dokładna zawartość witaminy C w różnych wyrobach i przetworach z dzikiej róży:

100 g owoców dzikiej róży zawiera 426 mg witaminy C;

zawiera 426 mg witaminy C; 100 ml naparu herbacianego z dzikiej róży zawiera ok. 3 mg (dokładniej od 2,9 do 3,3 mg) witaminy C;

zawiera ok. 3 mg (dokładniej od 2,9 do 3,3 mg) witaminy C; 100 g domowego dżemu lub konfitury z dzikiej róży zawiera ok. 95 mg witaminy C.

Przypomnijmy, że dzienne zapotrzebowanie na witaminę C wynosi 75 mg dla kobiet i 90 mg dla mężczyzn. Żeby dostarczyć wystarczającą dzienną dawkę witaminy C z dziką różą, wystarczy więc:

zjeść 17 g świeżych owoców dzikiej róży (ok. 3 sztuki);

(ok. 3 sztuki); wypić 2,5 l herbaty z dzikiej róży;

zjeść 80 g domowego dżemu z dzikiej róży.

Oczywiście w praktyce w dziennym menu znajdziesz też inne produkty z witaminą C, więc ilości te mogą być mniejsze. Na pewno warto zbierać i wykorzystywać owoce dzikiej róży w swojej kuchni właśnie ze względu na nadzwyczaj wysoką zawartość witaminy C i szeroką dostępność w całej Polsce.

Witamina C jest mało stabilna termicznie i łatwo się utlenia. Oznacza to, że każda forma obróbki będzie zmniejszać jej zawartość, w porównaniu do świeżo zebranych owoców dzikiej róży. Jest jej w nich jednak na tyle dużo, że nawet po przerobieniu na dżem, sok, nalewkę z dzikiej róży, lub wytworzeniu innych przetworów z dzikiej róży, zostaje sporo witaminy C, którą organizm może wykorzystać.

Teoretycznie najzdrowszą formą spożycia owoców z dzikiej róży, jest jedzenie ich na surowo. Owoce dzikiej róży można tak jeść, ale są bardzo kwaśne i niewiele osób zaakceptuje je w tej formie. Warto wprowadzić więc inne pomysły, które pozwolą cieszyć się ogromną dawką witaminy C w smacznym wydaniu. Oto nasze propozycje na wprowadzenie owoców dzikiej róży do diety:

Świeże owoce dzikiej róży dodawaj do herbaty zamiast cytryny.

zamiast cytryny. Wyciśnij z zebranych owoców dzikiej róży sok (przy pomocy sokowirówki lub wyciskarki) i wymieszaj go ze sokiem ze słodkich owoców (np. jabłek, gruszek, ananasów).

(np. jabłek, gruszek, ananasów). Pokrój miąższ dzikiej róży w drobne plasterki i dodaj ją (i inne ulubione owoce) do owsianki lub jaglanki.

Dodaj kilka pozbawionych pestek owoców dzikiej róży do zdrowego koktajlu.

Zrób sok z dzikiej róży, zapasteryzuj go i dodawaj do wody zamiast soku z cytryny .

. Dodaj dziką różę do konfitur i przetworów z innych owoców , które przygotowujesz.

, które przygotowujesz. Zrób smaczny dressing do sałatki na bazie miąższu lub soku z dzikiej róży z miodem, oliwą i przyprawami.

To tylko kilka pomysłów na skorzystanie z owoców dzikiej róży w kuchni. Owoc ten pasuje do wielu dań wytrawnych i słodkich. Pozwól sobie na eksperymenty, by wzbogacić swoje menu w bardzo wartościową witaminę C. Spodziewaj się efektów w postaci poprawionej odporności, wygładzenia skóry, poprawy wykorzystania żelaza z jedzenia i nie tylko. Witamina C bierze udział w wielu ważnych procesach w organizmie!

