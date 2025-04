Brukselka ma bardzo dużo dobrze przyswajalnej witaminy C. Ta niedoceniana mała kapusta pobija pod tym względem wiele cytrusów i soków, a nawet suplementy diety! Już 7 pojedynczych brukselek to taka sama dawka witaminy C, co pojedyncza tabletka z tą witaminą. Jedzenie brukselki ma jednak dużo zalet i da ci więcej korzyści, niż połknięcie suplementu.

Witamina C w brukselce to jedna z najważniejszych witamin, jakich dostarczasz, jedząc to jesienne warzywo. W brukselce jest ok. 85 mg witaminy C/100 g. Witamina C w brukselce występuje w postaci kwasu askorbinowego. Oprócz niego brukselka dostarcza także wielu innych zdrowych cząstek: antyoksydantów, polifenoli i chlorofilu. Witamina C z brukselki jest więc cenniejsza, niż np. tabletka z witaminą C. Co ciekawe, witaminy C jest w brukselce ponad dwa razy więcej, niż w kapuście i cytrynie.

Brukselka nie wyprzedza jednak pod względem zawartości witaminy C innych niepozornych źródeł tego składnika: zawartość witaminy C w papryce to ok. 200 mg/ 100 g, a zawartość witaminy C w dzikiej róży to aż 426 mg/ 100 g. Mimo to brukselka pozostaje doskonałym naturalnym źródłem witaminy C. Ma jedną dodatkową zaletę: można zjeść jej w porcji naprawdę sporo, co jest niemożliwe np. w przypadku dzikiej róży. Dodatkowo brukselka jest w miesiącach jesiennych tania i łatwo dostępna.

Najwięcej witaminy C jest w brukselce świeżej, młodej i surowej. Dobrze składa się, że brukselka na surowo jest jadalna i bardzo smaczna. Oto dokładna zawartość witaminy C w brukselce o różnym stopniu przetworzenia:

100 g surowej brukselki zawiera 85 mg witaminy C.

witaminy C. 100 g brukselki ugotowanej zawiera 62 mg witaminy C.

witaminy C. 100 g brukselki mrożonej zawiera 74 mg witaminy C.

Dzienne zapotrzebowanie na witaminę C dla mężczyzn to 90 mg, a dla kobiety to ok. 75 mg witaminy C. Mała porcja brukselki o masie ok. 100 g wypełnia więc już dobowe zapotrzebowanie na tę witaminę.

Jeśli zależy ci na tym, by dostarczyć z brukselką najwięcej witaminy C, jedz ją w jak najmniej przetworzonej formie. Witamina C jest wrażliwa na wszelką obróbkę. Utlenia się, czyli niszczy, w pewnym stopniu nawet przy krojeniu, przechowywaniu, czy wystawieniu na słońce. Mimo tych strat nawet w ugotowanej brukselce pozostaje znaczna zawartość witaminy C. Najlepszą radą jest więc po prostu znalezienie smacznego przepisu z brukselką i jedzenie jej w formie, jaka najbardziej będzie ci smakować.

W sezonie jesienno-zimowym, gdy zdobycie świeżej brukselki jest proste, kupuj ją na bazarkach lub w supermarketach. Ze świeżej brukselki rób surówki, sałatki z brukselką, dodawaj ją nawet do kanapek i wrapów.

fot. Brukselka to doskonałe źródło witaminy C w różnych potrawach/ Adobe Stock, Anton

Poza sezonem korzystaj śmiało z brukselki mrożonej. Brukselkę gotuj lub piecz krótko, by nie stała się gorzka i nie straciła dużo witaminy C.

Nie zniechęcaj się, jeśli wydaje ci się, że nie lubisz brukselki, bo próbowałaś tylko takiej rozgotowanej w zupie. To warzywo o niesamowitych kulinarnych walorach, które ujawniają się, jeśli odpowiednio ją przygotujesz. Wiele osób przekonuje się do niej dopiero po zjedzeniu brukselki w formie surówki lub po upieczeniu.

