Orzechy włoskie są świetnym niedocenionym źródłem witaminy B6, czyli pirodoksyny. Dzięki temu wspierają one odporność, przeciwdziałają miażdżycy i zapobiegają anemii. Jedz je często w sezonie na świeże orzechy włoskie, bo w tej formie zawierają najwięcej cennej witaminy B6. Wyprzedzają pod tym względem wiele innych popularnych źródeł witamin z grupy B.

Jeśli poszukasz informacji o źródłach pokarmowych witaminy B6 w żywności, najpewniej znajdziesz informacje, że dostarczają jej np. ziemniaki, brokuły i brukselka. Niewiele źródeł wspomina o orzechach włoskich, a to błąd, bo są one jednym z najlepszych roślinnych źródeł tej witaminy.

100 g orzechów włoskich dostarcza aż 0,537 mg witaminy B6. Dla porównania w 100 g brokułów i brukselki jest 0,2 mg witaminy B6. Jeśli nie jesz brokułów i brukselki na surowo, zawartość tej witaminy dodatkowo spada.

Dzienne dobowe zapotrzebowanie na witaminę B6 jest różne i zależy od płci i wieku. Kobiety w wieku od 19. do 50. roku życia powinny codziennie dostarczać 1,3 mg witaminy B6. Po 50. roku życia zapotrzebowanie rośnie do 1,5 mg dziennie. Orzechy włoskie doskonale wypełnią część tego zapotrzebowania, ale dodatkowo trzeba jeść też pełnoziarniste zboża, warzywa i owoce, by spełnić 100% potrzeb na tę i inne witaminy. To bardzo ważne dla zdrowia mózgu, przeciwdziałania anemii i miażdżycy!

Wiesz już, że orzechy włoskie są doskonałym źródłem witaminy B6. Być może nie zdajesz dobie jednak jeszcze sprawy, dlaczego to tak istotna cecha. Oto kluczowe role witaminy B6 w organizmie i realne powody, by dostarczać ją codziennie do organizmu, np. jedząc polecaną dzienną porcję orzechów włoskich. Witamina B6:

bierze udział w tworzeniu hemoglobiny : jej niedobory mogą prowadzić do anemii;

: jej niedobory mogą prowadzić do anemii; tworzy hormony , np. serotoninę (hormon szczęścia) i adrenalinę;

, np. serotoninę (hormon szczęścia) i adrenalinę; reguluje poziom cysteiny i homocysteiny w organizmie, to ważne przy zapobieganiu miażdżycy (dieta na obniżenie homocysteiny musi być bogata w witaminę B6);

(dieta na obniżenie homocysteiny musi być bogata w witaminę B6); tworzy przeciwciała do działania naturalnej odporności organizmu;

organizmu; pozwala lepiej przyswoić się magnezowi , który dostarczasz z pożywieniem;

, który dostarczasz z pożywieniem; pomaga łagodzić bóle miesiączkowe i zmniejsza objawy PMS.

Jedz orzechy włoskie regularnie, a nie dopuścisz do niedoborów witaminy B6 i wszystkich związanych z nimi powikłań.

fot. Orzechy włoskie to świetne źródło witaminy B6/ Adobe Stock, Mayur Mehta

Witamina B6 jest bardzo wrażliwa na wszelką obróbkę i przetwarzanie. To dlatego dostarczanie jej z ziemniakami, gotowaną brukselką lub gotowanym brokułem nie jest najlepszą opcją. Znacznie lepiej wypadają tu orzechy włoskie, ponieważ można jeść je beż żadnej obróbki.

Podczas gotowania, smażenia i pieczenia traci się ok. 30-50% witaminy B6. Mrożenie też powoduje straty: od 15 do nawet 60% witaminy B6 może rozłożyć się przy działaniu niskich temperatur.

Najwięcej witaminy B6 znajdziesz w świeżych orzechach włoskich, ale nie tracą jej one wiele też przy suszeniu. Niższą zawartość witaminy B6 będą miały orzechy włoskie po uprażeniu i upieczeniu. Jeśli zależy ci na tym, by z orzechami włoskimi dostarczyć jak najwięcej witaminy B6, jedz je na surowo, najlepiej od razu po rozłupaniu. W sezonie jesiennym jedz świeże orzechy włoskie, koniecznie z żółtawą skórką. Pozbaw orzechy włoskie tylko twardej łupiny.

