Witamina B12, zwana kobalaminą, to niezwykle potrzebna substancja w naszym organizmie. Wpływa na wiele procesów w nim zachodzących: jest m.in. niezbędna do funkcjonowania układu nerwowego, pokarmowego, zapobiega anemii, a są także doniesienia, że zmniejsza ryzyko choroby Alzheimera. Dlatego warto poznać 4 ważne informacje na temat witaminy B12.

1. Niedobór witaminy B12 sprzyja chorobom serca.

Witamina B12 jest odpowiedzialna za tworzenie się czerwonych krwinek. Co za tym idzie, jej brak sprzyja anemii. Mała ilość hemoglobiny we krwi sprawia, że aby komórki organizmu były dobrze dotlenione, serce musi pracować mocniej. Co więcej niedobór witaminy B12 może przyczynić się do powstania anemii złośliwej, czyli makrocytarnej (określenie „złośliwa" wzięło się stąd, że dawniej, zanim jeszcze odkryto, że przyczyną choroby jest brak witaminy B12, zdarzały się przypadki śmiertelne). Nieleczona anemia złośliwa może spowodować trwałe uszkodzenie wielu narządów, w tym także serca. Sprzyja też tachykardii (zbyt szybki puls), co również osłabia serce. I jeszcze jeden ważny aspekt: witamina B12 razem z kwasem foliowym i innymi witaminami z grupy B, zapobiega gromadzeniu się homocysteiny, czyli substancji, której nadmiar sprzyja miażdżycy. A ta choroba, jak wiadomo, jest często główną przyczyną zawałów serca.

Sprawdź, na co jeszcze wpływa witamina B12

2. Witamina B12 występuje głównie w mięsie

Główne źródła witaminy B12 to produkty pochodzenia zwierzęcego.

mięso i jego przetwory

mleko i nabiał

ryby

jaja

podroby (nerki, wątroba)

To dlatego szczególnie wegetarianie i weganie narażeni są na niedobór witaminy B12. Ale zwiększone ryzyko mają także osoby:

nadużywające alkoholu

cierpiące na choroby przewodu pokarmowego (w tym zakażenie Helicobacter pylori)

seniorzy, zwłaszcza przyjmujący przewlekle różne leki

chorzy na anoreksję

Jeśli należysz do jednej z tych grup, rozważ sprawdzenie poziomu witaminy B12 we krwi. Ilość powyżej 150 pmol/L jest prawidłowa.

3. Najwięcej witaminy B12 potrzebują kobiety karmiące piersią.

Młode mamy powinny dziennie spożywać 2, 8μg (mikrogramów) tej witaminy. Nieco tylko mniej, bo 2,6μg potrzebują kobiety w ciąży. Pozostałe dorosłe osoby powinny dostarczać sobie 2,4μg na dobę, młodzież 1,8μg, zaś dzieci od 0,9 (maluchy do 3 r.ż. do 1,8μg (dzieci w wieku szkolnym). Oznacza to, że aby zaspokoić dzienne zapotrzebowanie na witaminę B12 dorosła osoba powinna zjeść:

200 g żółtego sera albo

400 ml mleka albo

250 g twarogu albo

200 g wołowiny albo

2 jajka

4. Czasem trzeba przyjmować witaminę B12 w tabletkach.

Gdy stwierdzono, że masz w organizmie niedobór witaminy B12, sama dieta może nie wystarczyć. Powinnaś zatem rozważyć przyjmowanie jej w postaci suplementów. Cena preparatów w aptekach zaczyna się już od kilku złotych, warto brać je przez kilka miesięcy, by uzupełnić niedobory. Dawkowanie (ilość tabletek) podana jest na każdym opakowaniu, zwykle przyjmuje się ok. 2 mikrogramy na dobę. W przypadku znacznych niedoborów czasem trzeba przyjmować witaminę B12 w zastrzykach (zwykle raz w miesiącu) W przypadku anemii złośliwej, taką kurację prowadzi się czasem już do końca życia.

