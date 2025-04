Źródło witaminy A lepsze niż pomarańcze i arbuzy. Teraz jest najtańsze i najsłodsze, a Polacy rzadko po nie sięgają

Kaki ma bardzo dużo witaminy A, ważnego antyoksydantu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania organizmu. W 100 g persymony jest aż 1630 IU witaminy A. Wystarczy średni owoc kaki (250 g), by pokryć dzienne zapotrzebowanie kobiety na witaminę A w diecie. Kaki warto połączyć ze źródłem tłuszczu (np. orzechami, jogurtem), by lepiej wykorzystać zawarte w nim karotenoidy.