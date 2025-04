Jarmuż to niedoceniany typ kapusty o nadzwyczaj wysokiej zawartości witaminy A. 100 g kapusty włoskiej (jarmużu) dostarcza aż 9900 IU witaminy A, to dokładnie 4 razy więcej niż masło, a ponad 20 razy więcej niż np. pomarańcze i cytryny. Jedz jarmuż dla zdrowia w zimę i nie tylko.

Spis treści:

Jako źródło witaminy A najczęściej wymienia się marchewkę, jajka, masło, podroby zwierzęce, a bardziej obeznane osoby wiedzą też, że dużo witaminy A ma też dynia, bataty i wszystkie warzywa i owoce o pomarańczowym zabarwieniu. Mało kto wspomina o jarmużu jako doskonałym źródle witaminy A, a ma on jej naprawdę sporo! Witamina A wyróżnia się na tle innych wartości odżywczych jarmużu.

Witamina A w jarmużu to w większości beta-karoten, który jest oficjalnie pre-witaminą A. Po dostaniu się do organizmu przekształcany jest w formę aktywną witaminy A, którą organizm może efektywnie wykorzystać.

Jarmuż to jedno z nielicznych warzyw dostępnych późną jesienią, a nawet w ziemie. Odwiedzaj warzywniaki i wypatruj w nich jarmużu.

100 g jarmużu zawiera ok. 9900 IU witaminy A. To bardzo dużo! Dla kobiety żyjącej w Polsce normy przewidują dzienne spożycie na poziomie 4000 IU, a mężczyznom poleca się jedzenie do 5000 IU witaminy A dziennie. Oznacza to, że już 40 g jarmużu wystarczy na pokrycie zapotrzebowania na witaminę A dla kobiety, a mężczyźni będą potrzebowali ok. 50 g.

Na związek, który umownie nazywa się witaminą A w jarmużu, składają się różne substancje:

beta-karoten,

kryptoksantyna,

zeaksantyna,

luteina.

Oto porównanie dokładnej zawartość różnych frakcji witaminy A w jarmużu surowym, mrożonym, po ugotowaniu i przed.

Witamina A jest dość trwała i odporna na wysoką temperaturę, ale mimo wszystko przetwarzanie jarmużu zmniejsza jej zawartość.

Wiesz już, że jarmuż ma sporo witaminy A, ale czy wiesz, jakie ma to znaczenie i dlaczego to tak duża zaleta? Oto kilka zalet witaminy A, które może dać ci jej odpowiednia podaż:

zdrowe kości i brak złamań;

lepsza odporność;

wyrównany kolor skóry;

wsparcie płodności;

poprawa naturalnych mechanizmów ochraniających DNA przed uszkodzeniami.

Żeby jak najlepiej skorzystać z witaminy A w jarmużu, koniecznie zastosuj się do tych wskazówek:

staraj się jeść jarmuż na surowo , np. w sałatkach;

, np. w sałatkach; rób smoothie z jarmużem, by przemycić większe ilości tych zdrowych liści do jadłospisu;

spróbuj zdrowej ciekawej przekąski: chipsów z jarmużu;

jedz jarmuż z dodatkiem zdrowego tłuszczu , który pozwoli na wchłonięcie witaminy A;

, który pozwoli na wchłonięcie witaminy A; postaw na regularność jedzenia jarmużu: małe porcje codziennie przyniosą więcej korzyści niż jarmużowa uczta raz na jakiś czas.

