Właściwości wiśni i soku z wiśni zachwycają każdego, kto interesuje się zdrowiem i zdrowym odżywianiem. Wiśnie są bogactwem antyoksydantów i witamin. Oto najważniejsze powody, by włączyć wiśnie do codziennej diety.

Reklama

Spis treści:

Wartości odżywcze wiśni - tabela

Wartości odżywcze wiśni wskazują, że to niskokaloryczny, bogaty owoc. Wiśnie dostarczają znaczącą dawkę witaminy C, witaminy A i kilka witamin z grupy B. W wiśniach jest dużo obniżającego ciśnienie krwi potasu. Wiśnie są świetnym źródłem beta-karotenu, wzbogacają też jadłospis w foliany.

Oprócz wartości odżywczych wymienionych w poniższej tabeli, w wiśniach znajdziesz też zdrowe antyoksydanty. Wiśnie mają nawet 5 razy więcej antyoksydantów niż czereśnie, choć czereśnie są zdrowe i cenione ze względu na przeciwutleniacze.

Wartości odżywcze soku z wiśni - tabela

Poniżej znajdziesz wartości odżywcze soku z wiśni 100%, bez dodatku cukrów.

Sok z wiśni ma podobne wartości odżywcze, co same wiśnie. Zauważ, że w przebadanej próbce soku, nie było jednak np. witaminy C. Wszystko zależy od procesu obróbki i wyciskania soku. Witamina ta ginie w wysokiej temperaturze, lub gdy jest długo przechowywana.

Czy wiesz, że wiśnie zawierają melatoninę? To substancja odpowiedzialna za zdrowy sen! Jedzenie wiśni może pomóc ci się wyspać, ponieważ:

wiśnie same w sobie są źródłem melatoniny,

wiśnie dostarczają tryptofanu i antocyjanów, z których powstaje melatonina (hormon snu) w organizmie.

Wiśnie będą więc doskonałym uzupełnieniem kolacji. To potwierdzone naukowo! Osoby cierpiące na bezsenność, którym podawano sok z wiśni przed snem spały średnio o 85 minut dłużej niż ci, którzy dostali do wypicia placebo.

Wiśnie i sok z wiśni to popularne owoce u sportowców, ich trenerów i dietetyków sportowych. Atleci wykorzystują ich szczególne właściwości do poprawy regeneracji wysiłkowej. Sok z wiśni działa przeciwbólowo, co jest udowodnione wieloma badaniami naukowymi. Sok z wiśni wykorzystuje się do wsparcia formy przed dużym wysiłkiem, np. maratonami. Picie soku z wiśni zmniejsza u sportowców:

uszkodzenia mięśni,

uczucie ciężkości w mięśniach, tzw. zakwasy,

procesy zapalne,

zwiększa tempo regeneracji i gotowości do kolejnych wyzwań.

Sok z wiśni wykorzystują zawodowi atleci i amatorzy do poprawy swoich wyników i treningów.

fot. Właściwości soku z wiśni są często wykorzystywane przez trenerów i dietetyków sportowych/ Adobe Stock, Melica

Wiśnie to doskonałe źródło przeciwutleniaczy, czyli naturalnych cząstek, chroniących komórki przed uszkodzeniami. Dzięki antyoksydantom i cząstkom o działaniu przeciwbólowym, wiśnie mają zdolność łagodzenia objawów reumatyzmu.

Doskonale działają one też na osoby z dną moczanową, chorobą objawiającą się np.puchnięciem stawów. Wiśnie i sok z wiśni poprawiają pozbywanie się z krwioobiegu kwasu moczowego, którego nadmiar jest odpowiedzialny za ataki dny moczanowej. Zdecydowanie warto włączyć wiśnie do diety na dnę moczanową.

Antyoksydanty, antocyjany i polifenole z wiśni to prawdzie skarby dla piękna skóry. Wiśnie działają przeciwzapalnie, zmniejszają aktywność wolnych rodników i poprawiają ukrwienie. To wszystko zalety dla zdrowia i wyglądu skóry. Jednocześnie wiśnie nie mają wysokiego indeksu glikemicznego, a dieta o niskim IG jest polecana np. na trądzik i wiele innych problemów skórnych.

Wiśnie są bogatym źródłem pektyn, związków, które wielowymiarowo poprawiają zdrowie serca i układu krwionośnego. Pomagają one obniżyć stężenie cholesterolu, a także pozbywają się w pewnym stopniu nadmiaru triglicerydów we krwi.

Wiśnie mają też zdolność obniżania ciśnienia tętniczego. Odpowiada za to potas: minerał obecny w wiśniach i soku wiśniowym.

fot. Wiśnie wspierają zdrowie serca/ Adobe Stock, erhan inga/EyeEm

Wysoka zawartość antyoksydantów może przyczyniać się do poprawy działania układu odpornościowego. Regularnie jedzenie owoców wiśni, ale też przetworów z wiśni, może zmniejszać ryzyko infekcji układu oddechowego i przeciwdziałać zakażeniom wirusowym! Wiśnie zdecydowanie warto jeść też w okresie narażenia na przeziębienia: jesienią i zimą. Możesz korzystać z wiśni mrożonych, dżemów wiśniowych i przetworów z wiśni.

Stres oksydacyjny, czyli nadmiar wolnych rodników tlenowych, to jedna z przyczyn starzenia się mózgu. Zwiększona oksydacja następuje też w chorobach naurodegeneracyjnych: chorobie Alzheimera i Parkinsona. Wszystkie świeże owoce i warzywa są mniejszym lub większym źródłem antyoksydantów, więc świetnie działają na mózg. Wiśnie mają ich nadzwyczaj dużo, można śmiało powiedzieć, że ochrona mózgu to ich supermoc. Podobne są właściwości borówek amerykańskich, właściwości czarnych jagód i właściwości jagody kamczackiej.

Sok z wiśni podano w jednym z eksperymentów naukowych osobom wykazującym wczesne objawy demencji. Przez 12 tygodni podawano im 200 ml soku z wiśni dziennie. Efekty były bardzo zadowalające! Wykazano:

poprawę płynności wypowiadania się ,

, pamięć krótkotrwałą,

pamięć długotrwałą.

Poprawie uległy wyniki w testach osób, które dostawały sok z wiśni, a osoby, którym go nie podawano, nie odnotowały lepszych wyników.

Źródła:

Carlsen MH, Halvorsen BL, Holte K, Bøhn SK, Dragland S, Sampson L, Willey C, Senoo H, Umezono Y, Sanada C, Barikmo I, Berhe N, Willett WC, Phillips KM, Jacobs DR Jr, Blomhoff R. The total antioxidant content of more than 3100 foods, beverages, spices, herbs and supplements used worldwide. Nutr J. 2010 Jan 22;9:3. doi: 10.1186/1475-2891-9-3. PMID: 20096093; PMCID: PMC2841576.

Howatson G, McHugh MP, Hill JA, Brouner J, Jewell AP, van Someren KA, Shave RE, Howatson SA. Influence of tart cherry juice on indices of recovery following marathon running. Scand J Med Sci Sports. 2010 Dec;20(6):843-52. doi: 10.1111/j.1600-0838.2009.01005.x. PMID: 19883392.

Howatson G, Bell PG, Tallent J, Middleton B, McHugh MP, Ellis J. Effect of tart cherry juice (Prunus cerasus) on melatonin levels and enhanced sleep quality. Eur J Nutr. 2012 Dec;51(8):909-16. doi: 10.1007/s00394-011-0263-7. Epub 2011 Oct 30. PMID: 22038497.

Schumacher HR, Pullman-Mooar S, Gupta SR, Dinnella JE, Kim R, McHugh MP. Randomized double-blind crossover study of the efficacy of a tart cherry juice blend in treatment of osteoarthritis (OA) of the knee. Osteoarthritis Cartilage. 2013 Aug;21(8):1035-41. doi: 10.1016/j.joca.2013.05.009. Epub 2013 May 31. PMID: 23727631.

Zhang Y, Neogi T, Chen C, Chaisson C, Hunter DJ, Choi HK. Cherry consumption and decreased risk of recurrent gout attacks. Arthritis Rheum. 2012 Dec;64(12):4004-11. doi: 10.1002/art.34677. PMID: 23023818; PMCID: PMC3510330.

Traustadóttir T, Davies SS, Stock AA, Su Y, Heward CB, Roberts LJ 2nd, Harman SM. Tart cherry juice decreases oxidative stress in healthy older men and women. J Nutr. 2009 Oct;139(10):1896-900. doi: 10.3945/jn.109.111716. Epub 2009 Aug 19. PMID: 19692530; PMCID: PMC3151016.

Kent K, Charlton K, Roodenrys S, Batterham M, Potter J, Traynor V, Gilbert H, Morgan O, Richards R. Consumption of anthocyanin-rich cherry juice for 12 weeks improves memory and cognition in older adults with mild-to-moderate dementia. Eur J Nutr. 2017 Feb;56(1):333-341. doi: 10.1007/s00394-015-1083-y. Epub 2015 Oct 19. PMID: 26482148.

Dimitriou L, Hill JA, Jehnali A, Dunbar J, Brouner J, McHugh MP, Howatson G. Influence of a montmorency cherry juice blend on indices of exercise-induced stress and upper respiratory tract symptoms following marathon running--a pilot investigation. J Int Soc Sports Nutr. 2015 May 11;12:22. doi: 10.1186/s12970-015-0085-8. PMID: 25983669; PMCID: PMC4432790.

Kent K, Charlton KE, Jenner A, Roodenrys S. Acute reduction in blood pressure following consumption of anthocyanin-rich cherry juice may be dose-interval dependant: a pilot cross-over study. Int J Food Sci Nutr. 2016;67(1):47-52. doi: 10.3109/09637486.2015.1121472. Epub 2015 Dec 13. PMID: 26654244.

Reklama

Czytaj także:

Młoda kapusta – wartości odżywcze. Która kapusta jest najzdrowsza?

Dlaczego warto jeść arbuzy? 8 właściwości zdrowotnych, które sprawią, że jeszcze mocniej pokochasz ten owoc

Czy bób jest zdrowy i dlaczego warto go jeść? Wartości odżywcze i 7 najciekawszych właściwości bobu