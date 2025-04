Wiosenna sałatka z rzodkiewką, łososiem i jajkiem

Nie możesz doczekać się świeżych warzyw? W sklepach lub na targach możesz już znaleźć rzodkiewkę. Przygotuj z niej pyszną i lekką sałatkę. Wystarczy, że dodasz łososia i jajko!

fot. Fotolia



Składniki na 2 porcje:

Pęczek świeżych rzodkiewek

Filet z łososia

4 jajka

10 pomidorków koktajlowych

Rukola

Sałata masłowa

Sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

1. Łososia czyścimy, grillujemy na specjalnej patelni (bez tłuszczu) przez ok. 6-7 minut. Lekko solimy. Po uzyskaniu różowego mięsa, odstawiamy filet do ostygnięcia.

2. Rzodkiewkę myjemy i kroimy w plasterki.

3. Pomidorki koktajlowe kroimy na połówki lub ćwiartki.

4. Jajka gotujmy na twardo. Po ostygnięciu kroimy na ćwiartki.

5. Rukolę i sałatę myjemy. Sałatę rwiemy na mniejsze kawałki i układamy na talerzu.

6. Łososia rozgniatamy lekko widelcem tak, by powstały niewielkie kawałki.

7. Wszystkie składniki łączymy, na koniec dodajemy jajko. Całość wykładamy na talerz z sałatą. Dodajemy sól i pieprz do smaku.