Kaloryczność winogron zwykle podaje się na poziomie – 71 kcal na 100 g, przy czym białe i ciemne winogrona nieco różnią się kalorycznością, podobnie te z pestkami i bezpestkowe. Jednak na pytanie: „Czy winogrona mają dużo kalorii?” nie można odpowiedzieć tak lub nie. Owszem, jeśli chodzi o owoce, to należą do tych o wyższej kaloryczności. Natomiast w porównaniu z taką samą gramaturą różnych słodkich przekąsek okazują się mniej kaloryczne od nich.

W tej części zajmiemy się zwykłymi winogronami, czyli takimi, które zawierają pestki. Ich kaloryczność mieści się w przedziale 61-64 kcal w 100 g. Podajemy kaloryczność dla różnej wielkości porcji, aby łatwiej było szacować liczbę zjadanych wraz z nimi kalorii. Winogrona ciemniejsze – czerwone i ciemnie (czarne) – są nieco bardziej kaloryczne od zielonych (białych), które nazywa się też zielonymi, i są słodsze w smaku.

Winogrono zielone kcal

1 winogrono – 3 kcal

5 winogron – ok. 15 kcal

10 winogron – ok. 30 kcal

15 winogron – ok. 45 kcal

20 winogron – ok. 60 kcal

50 g winogron – ok. 31 kcal

mała kiść (ok. 50 g) – ok. 32 kcal

duża kiść (ok. 100 g) – ok. 61 kcal

garść winogron (ok. 75 g) – ok. 46 kcal

1 kg winogron – ok. 610 kcal

Winogrono czerwone kcal

1 winogrono – 3,2 kcal

5 winogron – ok. 16 kcal

10 winogron – 32 kcal

15 winogron – 47-48 kcal

20 winogron – 63-64 kcal

50 g winogron – ok. 33 cal

mała kiść (ok. 50 g) – 33-34 kcal

średnia kiść (ok. 100 g) – ok. 65 kcal

garść winogron (ok. 75 g) – ok. 49 kcal

1 kg winogron – 651 kcal

Winogrona ciemnie kcal

1 winogrono – 3,2 kcal

5 winogron – ok. 16 kcal

10 winogron – 32 kcal

15 winogron – 47-48 kcal

20 winogron – 63-64 kcal

50 g winogron – ok. 33 cal

mała kiść (ok. 50 g) – 33-34 kcal

średnia kiść (ok. 100 g) – ok. 65 kcal

garść winogron (ok. 75 g) – ok. 49 kcal

1 kg winogron – 651 kcal

Winogrona bezpestkowe są nieco bardziej kaloryczne (66-74 kcal w 100 g) od tych, które zawierają pestek. Jest to logiczne – w bezpestkowych cały owoc wypełniony jest słodkim miąższem, więc zawiera więcej substancji odżywczych, w tym cukrów niż winogrona „pestkowe”. Na sztuce winogrona różnica jest mała i wynosi tylko 0,5 kcal. Na kilogramie robi się wyraźniej widoczna i wynosi ok. 50 kcal. Przypominamy, że winogrono białe nazywa się też zielonym.

Winogrono białe bezpestkowe kcal

1 winogrono – 3,3 kcal

5 winogron – ok. 16,5 kcal

10 winogron – ok. 33 kcal

15 winogron – ok. 49 kcal

20 winogron – ok. 66 kcal

50 g winogron – ok. 33 kcal

mała kiść (ok. 50 g) – ok. 34 kcal

duża kiść (ok. 100 g) – ok. 66 kcal

garść winogron (ok. 75 g) – ok. 49 kcal

1 kg winogron – ok. 660 kcal

Winogrono czerwone bezpestkowe kcal

1 winogrono – 3,7 kcal

5 winogron – 18,5 kcal

10 winogron – 37 kcal

15 winogron – 55 kcal

20 winogron – ok. 74 kcal

50 g winogron – ok. 37 cal

mała kiść (ok. 50 g) – ok. 38 kcal

średnia kiść (ok. 100 g) – ok. 74 kcal

garść winogron (ok. 75 g) – ok. 55 kcal

1 kg winogron – 740 kcal

Winogrona ciemnie bezpestkowe kcal

1 winogrono – 3,7 kcal

5 winogron – 18,5 kcal

10 winogron – 37 kcal

15 winogron – 55 kcal

20 winogron – ok. 74 kcal

50 g winogron – ok. 37 cal

mała kiść (ok. 50 g) – ok. 38 kcal

średnia kiść (ok. 100 g) – ok. 74 kcal

garść winogron (ok. 75 g) – ok. 55 kcal

1 kg winogron – 740 kcal

fot. Winogrona bezpestkowe kcal/ Adobe Stock, Rostislav Sedlacek

Winogrona mogą znaleźć się w jadłospisie diety odchudzającej, ale ich ilość nie powinna być przesadna, gdyż są dość kaloryczne i szybko podnoszą poziom cukru we krwi. Niewątpliwie jednak wszystkie odmiany winogron zawierają wiele cennych dla zdrowia substancji i mikroelementów.

Jeśli ktoś na odchudzanie stosuje dietę o mocno ograniczonej ilości węglowodanów, zwłaszcza cukrów prostych, to raczej nie powinien sięgać po winogrona, które zawierają relatywnie dużo glukozy i fruktozy.

Z winogronami często jest ten problem, że trudno ograniczyć się do zjedzenia kilku owocków czy garstki winogron. Zwykle sięga się po nie jak po chipsy – jak zaczniesz, trudno przestać. Jednak zamiast sięgać po chipsy, galaretki w czekoladzie lub czekoladowe batoniki, lepiej zjeść kilkanaście soczystych winogron. Orzeźwią, poprawią samopoczucie i dostarczą cennych składników odżywczych.

Standardowa porcja winogron to około 400 g. Taka przekąska zawiera tyle kalorii, co cała paczka chipsów lub słodki baton, czyli ok. 280-300 kcal. Po winogrona najlepiej sięgać kilka razy w tygodniu i zjadać na raz maksymalnie 2 małe kiści (ok. 100 g).

Średnio winogrona zawierają ok. 16-17 g cukrów w 100 g. Najwięcej cukru zawierają winogrona odmiany Cotton Candy – 18,5 g w 100 g. Są to winogrona zielone bezpestkowe, które smakiem przypominają watę cukrową. Zostały wyhodowane w procesie krzyżowania różnych odmian winogron.

Winogrona należą do owoców o najwyższej zawartości cukru i plasują się na takiej liście bardzo wysoko:

duża figa – 10,4 g cukrów,

szklanka mango – 22,5 g cukrów,

szklanka winogron – 23 g cukrów ,

, średnie jabłko – 21 g cukrów,

średni banan – 15 g cukrów.

Dlatego winogrona i cukrzyca nie idą ze sobą w parze – przy cukrzycy lepiej ich unikać, gdyż wywołują szybki zrost poziomu cukru we krwi (mają wysoki indeks glikemiczny).

Zobacz wartość odżywczą winogron w 100 g świeżych owoców.

Białko: 0,5 g

Węglowodany: 16,1 g

Tłuszcz: 0,2 g

Błonnik: 1,5 g

Badania naukowe wykazały, że zawarty w winogronach potas, ma pozytywny wpływ na poprawę krążenia krwi. Przyczynia się także do obniżenia wysokości ciśnienia tętniczego i zapewnia utrzymanie właściwego poziomu płynów w organizmie.

Winogrona powinny jeść osoby:

z nadciśnieniem tętniczym,

przyjmujące na stałe leki odwadniające,

cierpiące na schorzenia nerek.

Lepsze krążenie oznacza lepszą dostawę tlenu – nie tylko do narządów wewnętrznych układu krwionośnego czy pokarmowego, ale także do mózgu. Winogrona mają dużo cennych składników, które wpływają na funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego.

Zawarte w winogronach witaminy z grupy B – tiamina i niacyna – przyczyniają się do polepszenia sprawności umysłowej, umiejętności szybszego uczenia się i zwiększenia koncentracji. Winogrona zaleca się także osobom narażonym na stres i wykazującym nadpobudliwość nerwową.

Winogrona a układ pokarmowy

Winogrona mają korzystny wpływ na cały układ pokarmowy:

poprawiają perystaltykę jelit,

zapobiegają uciążliwym zaparciom,

zwiększają produkcję soków trawiennych,

obniżają procesy fermentacyjne w jelitach.

Działając moczopędnie przyczyniają się do szybszego usuwania toksyn z organizmu. Dodatkowo odkwaszają organizm.

Winogrona a menopauza

Winogrona zaleca się kobietom w okresie przekwitania z uwagi na ich zbawienny wpływ na utrzymanie właściwego poziomu estrogenów, dzieje się tak poprzez obecność boru w winogronach. dzięki temu winogrona pomagają zapobiegać groźnej dla kobiet w tym okresie osteoporozie.

Winogrona a nowotwory

Najbardziej niezwykłymi składnikami winogron są flawonoidy, które mają działanie przeciwnowotworowe. Flawonoidy, czyli naturalne przeciwutleniacze, walczą z wolnymi rodnikami atakującymi komórki organizmu.

Dodatkowo mają działanie:

przeciwzapalne,

przeciwalergiczne,

wzmacniające odporność.

Związki te zapobiegają powstawaniu miażdżycy i choroby wieńcowej serca. Szczególnie bogate we flawonoidy są ciemne winogrona. Jedz winogrona, zachowując umiar. Wtedy będziesz miała pewność, że czerpiesz z nich wyłącznie korzyści zdrowotne.

Treść artykułu pierwotnie opublikowana 18.11.2008.

