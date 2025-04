Winogrona a cukrzyca. Czy winogrona są zakazane przy diecie cukrzycowej?

Winogrona nie są najbardziej polecanymi w cukrzycy owocami. Mają sporo cukru (ok. 17 g/ 100 g), średni indeks glikemiczny (IG winogron to ok. 50) i podnoszą poziom glukozy. Cukrzycy nie muszą całkowicie rezygnować z jedzenia winogron, ale nie powinni jeść ich w formie osobnej przekąski. Odpowiednia porcja winogron dla cukrzyka to ok. 60 g świeżych owoców.