Jeśli dbasz o linię, kaloryczność wigilijnych i świątecznych dań oraz ich ilość mogą sprawić, że znacznie przekroczysz założenia diety. W końcu trudno spróbować każdej z 12 potraw wigilijnych i nie mierzyć się później z problemem wzdętego brzucha.

Reklama

Kluczowy może okazać się nie tylko umiar w jedzeniu, lecz także to, jak zostały przygotowane potrawy wigilijne. Czy dietetyczna Wigilia w ogóle jest możliwa? Oczywiście tak, jednak pod warunkiem, że nieco zmienisz tradycyjne przepisy. W kolejne dni warto podać dietetyczne ciasta świąteczne.

Jeśli chcesz, by tradycji stało się zadość, spróbuj każdej potrawy, jednak nakładaj sobie jak najmniejsze porcje. Kluski z makiem czy kutia to kaloryczne dania, dlatego wystarczy 1 łyżka nałożona na talerz, zamiast solidnej porcji.

Spis treści:

Barszcz wigilijny z uszkami będzie mniej kaloryczny, jeśli zamiast 10 małych uszek, zjesz 3. Uszka do barszczu przygotuj na mące pełnoziarnistej, która zawiera więcej błonnika pokarmowego. Jajko zastąp mlekiem. Przed dodaniem do zupy, nie obsmażaj uszek.

Czerwonego barszczu nie dosładzaj miodem ani cukrem.

fot. Adobe Stock

Nie przepadasz za śledziami? Być może przekonają Cię do nich walory dietetyczne. Otóż śledzie są źródłem cennych kwasów omega-3, wykazujących działanie kardioprotekcyjne, normalizujące ciśnienie krwi.

Jeśli rezygnujesz z tej ryby, bojąc się zawartych w nich tłuszczów, pamiętaj, że są to zdrowe tłuszcze. Mając do wyboru smażonego karpia i karpia w galarecie, wybierz tego drugiego.

Smażenie, zwłaszcza w panierce, powoduje, że ryba chłonie tłuszcz jak gąbka (1 g tego składnika to aż 9 kcal). Kaloryczność potrawy może wzrosnąć ze 100-130 kcal w przypadku karpia w galarecie, aż do 350 kcal w przypadku tego, który został przygotowany metodą smażenia. W ten sposób łatwo odchudzić wigilijne potrawy.

By ryba po grecku miała mniej kalorii, filetów nie obsmażaj przed włożeniem do garnka z warzywami. Smak będzie równie dobry, jeśli wcześniej ugotujesz ją na parze.

fot. Adobe Stock

Dbając o linię, wcale nie musisz rezygnować ze świątecznego kompotu. Kompot z suszu jest doskonałym źródłem błonnika, a ten wykazuje zdolność do absorbowania tłuszczu.

Nie dosładzaj kompotu z suszonych owoców

Jest więc spora szansa na to, że część tłuszczu, pochodzącego ze świątecznych potraw (np. pierogów czy ryby), zwyczajnie nie zostanie strawiona i przyswojona przez organizm, lecz ulegnie wydaleniu.

Ważne jest, aby takiego kompotu nie słodzić i ograniczyć się do 1 szklanki. Dodatek aromatycznych przypraw typu cynamon, usprawni pracę przewodu pokarmowego.

Nie obsmażaj pierogów - podaj je z wody

Złotą zasadą jest podawanie pierogów z kapustą, które przygotowano poprzez gotowanie. Nie obsmażaj ich przed podaniem (będą ciężkostrawne i bardziej kaloryczne).

Jeśli lubisz te delikatnie chrupiące, podpiecz je w piekarniku.

fot. Adobe Stock

Jak odchudzić kluski z makiem?

Choć w wersji tradycyjnej są bardzo kaloryczne, drobny zabieg może sprawić, że będą nieco zdrowsze. Przyrządzając kluski w domowej kuchni, wypróbuj mąkę razową (jeśli kupujesz gotowy produkt, wybierz makaron razowy).

Ogranicz ilość dodawanego cukru i miodu do minimum. Sam mak jest bardzo zdrowy. Zawiera sporo wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, błonnika, wapnia, potasu, fosforu, magnezu, czy żelaza.

Dietetyczne sałatki na Wigilię

Popularna sałatka jarzynowa z majonezem to jedno z bardziej kalorycznych dań. Jeśli chcesz, by była bardziej dietetyczna, wybierz majonez o obniżonej zawartości tłuszczu, a najlepiej zastąp go jogurtem naturalnym.

Inne sałatki zamiast majonezem, zaprawiaj niewielką ilością oliwy.

fot. Adobe Stock

Dietetyczna zupa grzybowa na Wigilię

Tradycyjna wigilijna zupa grzybowa nie należy do dań lekkich, głównie przez dodatek śmietany. Porcja 250 ml zupy grzybowej zabielanej śmietaną, to ponad 300 kcal.

Grzyby zjedzone w większej ilości w tym i wielu wigilijnych daniach mogą okazać się przyczyną niestrawności.

By zupa grzybowa miała mniej kalorii, zrezygnuj ze śmietany - zastąp ją odtłuszczonym mlekiem lub jogurtem.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 20.12.2010. 11.12.2020 została rozbudowana przez Beatę Jasinę-Wojtalak.

Reklama

Zobacz przepisy na Wigilię i Boże Narodzenie:

Proste dania na Wigilię które zrobisz w kilka godzin

Wyszukane potrawy wigilijne

Wegańska Wigilia - 12 potraw na święta