Wegańskie śniadania wcale nie są nudne! Chcąc stosować dietę wegańską, wcale nie musisz rezygnować z klasycznych śniadaniowych przepisów. Jajka w jajecznicy czy omlecie zastąp „serem” tofu i płatkami drożdżowymi, a do ulubionej owsianki, zamiast mleka krowiego, dodaj roślinne – migdałowe lub sojowe.

Spis treści:

Wegańskie śniadanie na słono - tofucznica



Szukasz pomysłu na białkowe śniadanie wegańskie? Mamy dla ciebie przepis na tofucznicę z pomidorami, ciecierzycą i orzechami z białkiem roślinnym. Potrawa syci na długo, więc nieprędko będziesz musiała znowu sięgać po coś do jedzenia.

Składniki:

1 kostka tofu,

¼ szklanki ugotowanej ciecierzycy,

mała garść pokruszonych orzechów włoskich lub pekan,

3 łyżeczki płatków drożdżowych,

1/2 małej cebuli,

50 ml wody,

1 łyżeczka kurkumy,

1 łyżeczka słodkiej papryki

kilka pomidorków koktajlowych,

5 łyżek oleju rzepakowego,

natka pietruszki do podania,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Na patelni rozgrzej olej. Zeszklij cebulę i dodaj odsączone i pokruszone tofu. Smaż 2 minuty i dodaj płatki drożdżowe, sól i pieprz. Całość dokładnie wymieszaj, dodaj kurkumę, słodką paprykę i wodę. Kiedy cała woda wyparuje, dodaj pomidorki koktajlowe i smaż jeszcze chwilę. Tofucznicę podawaj z natką pietruszki.

fot. Wegańskie śniadanie na słono: tofucznica/ Adobe Stock, Jacek Chabraszewski

Przepis na wegańską owsiankę z owocami to prosty i szybki patent na rozpoczęcie dnia na słodko. W mig przygotujesz pożywny i dodający energii posiłek dla każdego łasucha.

Składniki:

szklanka płatków owsianych,

200 ml wody,

1 łyżeczka cukru trzcinowego,

1 łyżeczka cynamonu,

1/2 laski wanilii,

świeże truskawki i/lub borówki.

Sposób przygotowania:

Do rondelka wlej wodę, dodaj płatki owsiane, cukier, cynamon i wanilię. Doprowadź do wrzenia i gotuj na małym ogniu przez 10 minut, ciągle mieszając. Wegańską owsiankę podawaj na ciepło lub zimno z ulubionymi owocami – w naszym przypadku są to truskawki i borówki.

fot. Wegańskie śniadanie na słodko: owsianka z owocami/ Adobe Stock, Nata Bene

Przepis na wegański omlet z warzywami to idealne śniadanie wegańskie bezglutenowe. Przekonaj się, że da się zrobić fantastycznego, odżywczego omleta bez użycia jaj.

Składniki:

szklanka mąki z cieciorki,

4 łyżeczki płatków drożdżowych,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

1/2 sera tofu,

150 ml mleka roślinnego,

1/2 cebuli,

3 pieczarki,

garść szpinaku,

olej roślinny do smażenia,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Na patelni rozgrzej olej. Dodaj cebulę pokrojoną w kostkę i smaż przez 2 minuty. Dodaj pieczarki pokrojone w plasterki i smaż kolejne 2-3 minuty. W tym czasie do miski dodaj mleko i stopniowo dodawaj mąkę z cieciorki, cały czas mieszając. Dodaj proszek do pieczenia, płatki drożdżowe, pokruszone tofu. Całość dopraw słodką papryką, solą oraz pieprzem. Masę wylej na patelnię, dodaj liście szpinaku i smaż 3 minuty. Przewróć omlet na drugą stronę i smaż kolejne 3 minuty.

fot. Wegańskie śniadanie na ciepło: omlet/ Adobe Stock, timolina

Oto wegańskie śniadanie wytrawne, którego przygotowanie jest proste, a efekt – pyszny! Przepis na pastę z awokado sprawdzi się na co dzień, ale i jako pomysł na pyszny wegański dip do warzyw na spotkania ze znajomymi. Wtedy szykuj go bez dodatku pomidorów.

Składniki:

1 awokado,

1/2 czerwonej cebuli,

1/2 puszki pomidorów,

odrobina soku z limonki,

świeża kolendra,

1 papryczka chili,

2 łyżki oliwy z oliwek,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Awokado obierz i wyjmij pestkę. Pokrój na mniejsze kawałki, przełóż do miski i rozgnieć widelcem. Dodaj drobno pokrojoną cebulę, posiekane pomidory, papryczkę chili i kolendrę. Dodaj oliwę, sok z limonki i dopraw solą i pieprzem. Pastę z awokado podawaj ze świeżym pieczywem.

fot. Wegańskie śniadanie na szybko: pasta z awokado/ Adobe Stock, vaaseenaa

Oto sprawdzony przepis na kanapki z wegańskim pasztetem. Pasztet najlepiej przygotować wcześniej, jeśli wiesz, że rano będziesz się spieszyć. Kanapki z łatwością zapakujesz do pudełka śniadaniowego, a potem zjesz, bez ryzyka, że zachlapiesz ubranie.

Składniki:

2 szklanki ugotowanej ciecierzycy,

1 szklanka ugotowanej kaszy jaglanej,

50 ml koncentratu pomidorowego,

1/2 szklanki mąki lnianej,

1 mała cebula,

2 ząbki czosnku,

1 łyżeczka kurkumy,

1 łyżeczka ostrej papryki,

1 łyżeczka kuminu,

3 łyżki sosu sojowego,

4 łyżki oleju roślinnego,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Ciecierzycę przełóż do miski. Dodaj kaszę jaglaną, cebulę, czosnek, wszystkie przyprawy, sos sojowy i koncentrat pomidorowy. Wszystkie składniki zmiksuj blenderem na gładką masę. Jeśli masa jest zbyt rzadka, dodaj odrobinę mąki lnianej. Formę keksową posmaruj olejem, wysyp mąką i przełóż do niej masę. Piecz przez 45 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Wegański pasztet podawaj z ulubionymi kiełkami.

fot. Wegańskie śniadanie do pracy i szkoły/ Adobe Stock, senteliaolga

Jaglanka z bananem to pomysł na wegańskie śniadanie bez chleba. Ma tę zaletę, że jest na ciepło, więc w chłodniejsze poranki będzie miłym początkiem dnia.

Składniki:

1/2 szklanki kaszy jaglanej,

300 ml „mleka” roślinnego,

garść migdałów,

1 łyżeczka siemienia lnianego,

1 banan,

3 łyżki syropu klonowego.

Sposób przygotowania:

Kaszę jaglaną trzykrotnie przelej ciepłą wodą. Wsyp kaszę do garnka, wlej „mleko”, dodaj siemię lniane i zagotuj. Zmniejsz ogień do minimum i gotuj pod przykryciem przez 10-12 minut. Kaszę jaglaną przełóż do miseczek, dodaj pokrojonego w plastry banana i migdały. Wegańską jaglankę polej syropem klonowym.

fot. Proste wegańskie śniadanie: jaglanka/ Adobe Stock, nata_vkusidey

Oto przepis awaryjny, gdyż każdy, kto unika produktów odzwierzęcych prawie zawsze wszystkie składniki na takie placki ma w domu. Jeśli nie masz chia, a masz siemię lniane, śmiało możesz go użyć. I nie musisz ich nawet namaczać.

Składniki:

banan,

2 łyżki nasiona chia,

100 ml „mleka” migdałowego lub owsianego,

50 g mąki pełnoziarnistej,

szczypta cynamonu,

kilka pokruszonych orzechów,

olej do smażenia.

Sposób przygotowania:

Nasiona chia zalej połową „mleka” roślinnego. Odstaw na 10-15 minut. Wrzuć do blendera obranego banana, dodaj resztę napoju roślinnego, mąkę i cynamon. Całość dokładnie zblenduj, a następnie dodaj napęczniałe nasiona chia i całość dokładnie wymieszaj. Smaż placuszki na rozgrzanym oleju na złoto z obu stron. Podawaj posypane orzechami, cukrem pudrem lub pudrem z ksylitolu albo posmarowane cienką warstwą masła orzechowego.

fot. Wegańskie placki na śniadanie/ Adobe Stock, Ekaterina

Treść artykułu pierwotnie opublikowana 2.02.2021.

