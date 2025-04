Koniecznie wypróbuj nasze pomysły na wegańskie obiady. Oczywiście możesz potrawy przyprawiać po swojemu, my tylko przedstawiamy smaczną i aromatyczną wersję podstawową. Nie bój się eksperymentować i modyfikuj także skład przepisu. Każdy dodany składnik wzbogaca danie odżywczo, ale też smakowo i pod względem aromatu. Nasze obiady z łatwością wpiszą się w każdy wegański jadłospis.

Reklama

Spis treści:

To przepis na wegański obiad jednogarnkowy, z którego wychodzi 5 porcji pełnych witaminy C, żelaza, wapnia i błonnika. Jest to opcja niskokaloryczna, więc nadaje się na także na obiad dla osób na redukcji.

Składniki:

ok. 200 g soczewicy,

150-200 g pieczarek,

3 średnie cebule,

3 ząbki czosnku,

2-3 łyżki oleju rzepakowego,

4 średnie marchewki,

2 łodygi selera naciowego,

1 mała cukinia,

0,5 kg ziemniaków,

garść liści szpinaku,

szklanka bulionu warzywnego,

łyżka posiekanego rozmarynu (lub ¾ łyżki suszonego),

sól, pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Warzywa i pieczarki umyj. Soczewicę opłucz na sicie i włóż do garnka. Zalej obficie wodą i gotuj połowę zalecanego czasu – czerwoną 5-7 minut (normalnie gotuje się 10-15 minut), czarną i brązową 12-15 minut (normalnie gotuje się 25-30 minut), a zieloną 10-12 minut (normalnie gotuje się 20-25 minut). Pokrój pieczarki na plasterki i włóż na patelnię. Dodaj odcedzoną soczewicę i rozmaryn, zalej bulionem. Przykryj i duś 20 minut. Obierz i posiekaj cebulę oraz czosnek. Obierz marchew i ziemniaki. Pokrój je – marchew w plasterki, ziemniaki w kostkę. Pokrój łodygi selera na kawałki o długości 1-2 cm. Rozgrzej olej na patelni i obsmaż cebulę z czosnkiem, a następnie wmieszaj je w soczewicę z grzybami. Dodaj do nich marchew, ziemniaki i selera. Przykryj i duś kolejne 20 minut, często mieszając. Przed podaniem dodaj do potrawy opłukane liście szpinaku i zamieszaj. Przełóż do naczynia, w którym chcesz podać danie i podawaj.

fot. Obiad: wegański gulasz z soczewicy/ Getty Images, vaaseenaa

To prosty, szybki, ale bardzo smaczny obiad bogaty w minerały i białko roślinne. Gorąco polecamy podawanie ich z sosem czosnkowym – jak go zrobić, przeczytasz w przepisie na niedzielny wegański obiad.

Składniki:

700 g ziemniaków lub batatów,

mała cukinia,

średnia marchewka,

szklanka posiekanego szpinaku,

mała cebula,

400 g naturalnego tofu,

3 łyżki mąki ziemniaczanej,

pół łyżeczki gałki muszkatołowej,

2 łyżki posiekanej natki pietruszki,

olej do smażenia.

Sposób przygotowania:

Ziemniaki obierz i ugotuj, a następnie zrób z nich purée. Cukinię zetrzyj na dużych oczkach tarki, posól i odstaw na 15 minut. Następnie dobrze odciśnij. Cebulę i marchewkę obierz. Cebulę posiekaj w drobną kosteczkę, a marchewkę zetrzyj na grubych oczkach tarki. Tofu odcedź i rozdrobnij widelcem. Wmieszaj w purée cebulę, marchewkę, tofu, natkę i cukinię. Dodaj mąkę oraz gałkę muszkatołową i bardzo dokładnie wymieszaj. Smaż placuszki na rozgrzanym oleju, na średnim ogniu, aż będą rumiane z obu stron. Podawaj oprószone natką.

fot. Danie wegańskie na obiad: bogate placuszki/ Getty Images, Tatiana Volgutova

Oto proste wegańskie danie obiadowe. Sprawdzi się szczególnie ciepłą wiosną i latem. Potrawę można przygotować dosłownie w 20 minut, jeśli tylko masz pod ręką odpowiednie składniki. Podajemy składniki na porcję dla 2-3 osób.

Składniki:

2 kubki średniej wielkości makaronu wegańskiego, np. w kształcie świderków,

1 brokuł,

puszka groszku zielonego,

20 oliwek dowolnego koloru,

2 łyżki orzeszków pinii,

2 duże garści rukoli,

garść roszponki,

sok z 1 limonki,

2 ząbki czosnku,

1 łyżka oliwy,

4 łyżki posiekanej bazylii,

sól, pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Ugotuj makaron i zagotuj w garnuszku litr wody. W międzyczasie podziel brokuła ma mniejsze części. Gdy woda w garnuszki będzie się gotować, wrzuć brokuła na 30 sekund, potem odlej i zalej zimną wodą, żeby przerwać gotowanie. Odcedź brokuła, a następnie go dobrze zblenduj, dodając sok z limonki, bazylię, oliwę, czosnek, sól i pieprz. Włóż makaron do miski, dodaj pesto z brokuła i wymieszaj, aby makaron nabrał zielonego koloru. Wsyp oliwki i odcedzony groszek, i wymieszaj. Poukładaj zieleninę obok makaronu, a jego samego obsyp orzeszkami pinii. Podawaj z grzankami do posypania na talerzu.

fot. Szybki wegański obiad/ Getty Images, luchezar

Podajemy przepis na wykwintne danie wegańskie, choć wcale nie wymaga jakichś szczególnie wymyślnych składników. Podajemy składniki dla 4 osób (zakładamy pół dyni piżmowej na osobę).

Składniki:

2 nie za duże dynie piżmowe,

3-4 kubki ugotowanego ryżu brązowego (lub zwykłego),

4 łyżki posiekanej natki pietruszki,

drobno pokrojony średni ogórek szklarniowy,

¾ szklanki posiekanego pomidora (bez skórki),

2 łyżki posiekanej świeżej mięty,

2-3 łyżki oliwy,

sok z 2 limonek lub cytryn,

listki mięty lub inne do dekoracji,

szklanka orzechów nerkowca,

szklanka wody lub „mleka” roślinnego.

Sposób przygotowania:

Włącz piekarnik i nastaw temp. 180 stopni. Dynie umyj, przekrój na pół i wydrąż gniazda nasienne, tworząc zagłębienia na „farsz”. Ułóż dynie na blaszce do pieczenia i wstaw do piekarnika na ok. 30 minut. W upieczoną dynię widelec wejdzie gładko. W misce wymieszaj ryż (odłóż 2 łyżki ryżu do dekoracji) z natką miętą, ogórkiem, pomidorem, oliwą i sokiem z limonki. Bardzo dokładnie wymieszaj. Zagotuj wodę i zalej nią nerkowce na 10 minut. Odcedź orzechy i zblenduj z wodą lub „mlekiem” roślinnym, aż „śmietanka” uzyska kremową konsystencję. W razie potrzeby dodaj wody lub mleka. W wyjęte z piekarnika upieczone dynie nakładaj tabule ryżowe, Polej „śmietanką” z nerkowców, obsyp ziarenkami ugotowanego ryżu i udekoruj listkami mięty. Podawaj.

fot. Niedzielny obiad wegański/ Getty Images, istetiana

Tego wegańskiego obiadu nie powstydzisz się także przed gośćmi. Choć ziemniaki są tu największą atrakcją, podawaj je w towarzystwie sałatki, która dostarczy cennych składników odżywczych, których brakuje w ziemniakach, np. białko roślinne.

Składniki:

ładne, kształtne ziemniaki średniego rozmiaru (licz po 2 na głowę),

4 łyżki oliwy lub innego oleju,

4 ząbki czosnku,

sól,

świeży lub suszony rozmaryn,

¾ salaterki mieszanki porwanych i drobnych liści sałat,

1 czerwona papryka,

1 cebula,

kostka wędzonego tofu,

3-4 łyżki oliwy,

2 łyżki octu winnego.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 200 stopni. Ziemniaki dokładnie umyj, nie musisz ich obierać, jeśli nie chcesz. Jeśli ziemniaki nie mają jednej płaskiej strony, odkrój od nich kawałek, aby móc ziemniaki stabilnie ułożyć na blaszce do pieczenia. Układaj ziemniaki płaską stroną na desce do krojenia i nacinaj je dość głęboko tak, jakbyś chciała je pokroić w plasterki, ale nie przecinaj ich do końca. Ziemniak musi trzymać się w jednym kawałku. Poukładaj nacięte ziemniaki na blaszce wyłożonej papierem. Wymieszaj 4 łyżki oliwy z przeciśniętym przez praskę czosnkiem i rozmarynem. Dokładnie natrzyj mieszanką ziemniaki i wstaw je do piekarnika na ok. 50-60 minut. W połowie pieczenia możesz dodatkowo skropić olejem, aby ziemniaki wyszły bardziej chrupiące z wierzchu. W czasie pieczenia przygotuj sałatkę. Umyj, wydrąż paprykę i pokrój ją w paseczki lub kosteczkę. Cebulę obierz i pokrój w piórka. Tofu odcedź i pokrój w kosteczkę. Dodaj do liści sałat paprykę, cebulę i tofu. W kubku wymieszaj oliwę z octem, dodaj sól i pieprz i polej sałatkę. Podawaj upieczone ziemniaki ze świeżą sałatką.

fot. Wegański obiad z ziemniakami/ Getty Images, Vladimir Mironov

Reklama

Czytaj także:

Wegańskie śniadania – 7 różnorodnych przepisów

Jak wybrać dobry wegański majonez?

3 przepisy na pyszne kotlety sojowe