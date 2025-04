Nie robiłaś dotąd wegańskich faworków? To nic trudnego i naprawdę nie ma powodu, aby odmawiać sobie jedzenia tych pyszności w tłusty czwartek nawet wtedy, gdy unikasz sięgania po produkty odzwierzęce. Ułożony na talerzu wegański chrust nie będzie różnił się od tradycyjnego – będzie równie apetyczny, choć smakiem nico będzie odbiegał do zwykłego. Nasze przepisy sprawiają, że choć smak będzie inny, to na pewno będzie pyszny.

Wegańskie faworki wymagają wyeliminowania z przepisu wszystkich produktów pochodzenia zwierzęcego. To oznacza, że trzeba znaleźć sposób na to, aby w recepturze nie było często spotykanych w przepisach na tradycyjny chrust:

jaj lub żółtek – można próbować zastępować je aquafabą, siemieniem lnianym lub np. purée bananowym czy łuską babki płesznik.

śmietany – jako zmiennika można użyć jogurtu sojowego czy też „mleczka” kokosowego albo „mleka” roślinnego.

masła – tu sprawa jest najprostsza, wystarczy użyć oleju roślinnego – kokosowego, rzepakowego albo margaryny.

Ciasto na wegańskie faworki najczęściej jest nieco mniej elastyczne niż to tradycyjne. Dlatego trzeba je delikatnie wałkować i ostrożnie wywijać, aby nie rozedrzeć ciasta. Jednak przy odrobinie uwagi uda się je przygotować w tradycyjnym kształcie. Ostatecznie można odpuścić sobie wywijanie i smażyć lub piec faworki w kształcie prostokącików czy rombów.

Jak zrobić faworki wegańskie? Jak się zaraz przekonasz, szykowanie chrustu w wersji wegańskiej nie musi oznaczać zastępowania wszystkich odzwierzęcych składników. Czasami niektóre z nich można pominąć, a chrust i tak wyjdzie bardzo udany. Można takie faworki upiec w piekarniku, usmażyć na oleju lub przygotować faworki z frytkownicy beztłuszczowej. Wybór należy do ciebie.

To szybki patent na to, aby cieszyć się smakiem chrupiącego chrustu. Wege propozycja, która przypadnie do gustu nawet największym miłośnikom tradycyjnych smaków.

Składniki:

1 szklanka zwykłej mąki pszennej,

1/3 szklanki mąki kukurydzianej,

3 łyżki skrobi ziemniaczanej,

3 łyżki mąki owsianej,

70 g oleju rzepakowego,

9 łyżek gorącej wody,

1 łyżka octu,

1 łyżka mleka migdałowego lub owsianego,

spora szczypta proszku do pieczenia,

spora szczypta sody oczyszczonej,

cukier puder do posypania.

Sposób przygotowania:

Mąkę owsianą zmieszaj z gorącą wodą i odstaw do wystygnięcia. Przesiej mąkę do miski i wymieszaj ją zresztą składników, także z wystudzoną namoczoną mąką owsianą. Zagniataj tak długo, aż ciasto przestanie się lepić do rąk. Zawiń ciasto w folię i włóż do lodówki na pół godziny. Rozgrzej piekarnik do 200 stopni. Wyjmij ciasto i wałkuj je po kawałku na blacie podsypanym mąką. Rozwałkowane ciasto powinno być cieniutkie. Wycinaj z niego romby lub prostokąty. Możesz nacinać ich środki i wywijać jeden koniec. Poukładaj wegańskie faworki na papierze do pieczenia wyłożonym na blachę. Wstaw do piekarnika i piecz ok. 7-10 minut, a będą lekko rumiane. Nie trzymaj ich w piekarniku za długo, aby nie wyschły za bardzo. Ostudź i układaj na talerzu, posypując cukrem pudrem.

fot. Wegańskie faworki z piekarnika/Adobe Stock, agneskantaruk

To opcja na faworki, które są nie tylko wegańskie, ale również nie zawierają glutenu. Sekretem jest dobór odpowiedniego rodzaju mąki.

Składniki:

150 g bezglutenowej mieszanki uniwersalnej,

120 g skrobi kukurydzianej,

100 g mąki ziemniaczanej,

100 g mąki kukurydzianej,

8 łyżek mocno ciepłej wody,

4 łyżki jogurtu kokosowego,

3 łyżki oleju kokosowego,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

pół łyżeczki sody oczyszczonej,

6 łyżeczek łuski babki jajowatej,

łyżeczka aromatu waniliowego,

łyżka octu jabłkowego,

1 l oleju do smażenia,

cukier puder do posypania.

Sposób przygotowania:

Łuskę babki jajowatej zalej ciepłą wodą , zamieszaj i odstaw do ostudzenia i po to, aby łuska nasiąkła (10-15 minut).

, zamieszaj i odstaw do ostudzenia i po to, aby łuska nasiąkła (10-15 minut). Ze wszystkich składników wyrób ciasto. Składniki powinny się idealnie połączyć . Jeśli ciasto jest zbyt mokre lub rzadkie, dodaj trochę skrobi kukurydzianej i ziemniaczanej.

. Jeśli ciasto jest zbyt mokre lub rzadkie, dodaj trochę skrobi kukurydzianej i ziemniaczanej. Uformuj z ciasta kulę, owiń folią i wstaw do lodówki na 20 minut.

Rozwałkowuj ciasto po kawałku na pożądaną grubość, jak najmniej podsypując mieszanką bezglutenową.

mieszanką bezglutenową. Z rozwałkowanego ciasta wycinaj prostokąty lub romby. Każdy prostokąt natnij na środku wzdłuż na długość ok. 2-3 cm i przełóż przez otwór jeden koniec ciasta, wywijając faworka.

i przełóż przez otwór jeden koniec ciasta, wywijając faworka. Smaż faworki wegańskie na mocno rozgrzanym tłuszczu z obu stron, aż staną się złociste . Wyjmuj złote chrusty na rozłożone papierowe ręczniki, aby odsączyć je z tłuszczu i wystudzić.

. Wyjmuj złote chrusty na rozłożone papierowe ręczniki, aby odsączyć je z tłuszczu i wystudzić. Układaj faworki bezglutenowe warstwami na talerzu, posypując je cukrem pudrem.

fot. Faworki wegańskie bezglutenowe/Adobe Stock, czarny_bez

Jeśli chcesz sięgnąć po zdrowszą opcje, postaw na wegański chrust, który przygotujesz z dodatkiem mąki pełnoziarnistej. To ciekawa alternatywa dla tradycyjnych wypieków, które królują na stołach w szczególności w tłusty czwartek.

Składniki:

2 szklanki mąki pszennej pełnoziarnistej,

1 szklanka „mleka” sojowego,

1/3 szklanki drobnego cukru,

2 łyżki oleju kokosowego lub oleju rzepakowego,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

szczypta soli,

cukier puder do posypania,

olej do smażenia.

Sposób przygotowania:

Wsyp mąkę do miski, dodaj proszek do pieczenia, cukier i sól. Wymieszaj bardzo dokładnie. Dodaj do mieszanki suchych składników olej oraz napój sojowy. Zagniataj ciasto, aż powstanie jednorodna wilgotna masa. Zawiń ciasto w folię i wstaw do lodówki (na górną półkę) na 1-2 godziny. Rozwałkowuj po kawałku ciasto na grubość 2-3 mm. Wycinaj z niego prostokąty lub romby. Możesz każdy naciąć i wywinąć. Smaż partiami faworki na rozgrzanym oleju, aż staną się złociste. Po odsączeniu ich na papierowych ręcznikach i wystudzeniu przekładaj na talerz i posyp cukrem pudrem.

fot. Pełnoziarniste faworki wegańskie/Adobe Stock, agneskantaruk

