Impreza sylwestrowa z wegańskim menu może zachwycić nawet fanów klasycznej kuchni i mięsożerców. Przygotuj na sylwestra wegańskie przekąski i smakołyki, które zasmakują każdemu.

Szykujesz imprezę sylwestrową i spodziewasz się gości, którzy stosują dietę wegańską? Pamiętaj o kilku aspektach, by wszyscy byli z imprezy zadowoleni i znaleźli coś dla siebie na stole z przekąskami.

Mleko w proszku kryje się w składzie większości przekąsek

Jeśli kupujesz część sylwestrowych przekąsek w sklepie, koniecznie przeglądnij etykiety wybieranych produktów. Mleko i jaja w proszku potrafią skutecznie zniszczyć skład produktu, który wygląda na wegański.

Większość chipsów i chrupek ma w składzie mleko. Co ciekawe, wegańskie są bardzo często „bekonowe prażynki”, które nie mają żadnych odzwierzęcych składników.

Bądź wyczulona na mleko i jaja przy czytaniu etykiet produktów. Powinny być one wytłuszczone lub pogrubione, bo to też znane alergeny.

Nie każde wino jest wegańskie

Czy wiesz, że nie każde wino jest wegańskie? W procesie produkcji wina powstają osady, które powodują, że wino jest mętne i nieapetyczne. Niektórzy producenci wykorzystują produkt odzwierzęce do pozbywania się osadów i zawiesin z wina. Stosuje się do tego np. kazeinę, białka zwierzęce i żelatynę. Weganie restrykcyjnie podchodzący do swojej diety nie chcą spożywać takich produktów.

Wino można wyprodukować jednak bez użycia tych zwierzęcych substancji. Wtedy do filtracji służy krzemionka. Wiele win z różnej półki cenowej jest oznaczonych jako wegańskie (szukaj specjalnego zielonego znaku z listkiem na opakowaniu). Producenci coraz bardziej pilnują, by takie oznaczenia znalazły się na opakowaniu produktu.

Czy piwo jest wegańskie?

To sytuacja nie dotyczy tylko win. Pamiętaj, że niewegański jest też miód, składnik wielu nalewek i smakowych wódek. Odpadają więc też miody pitne i piwa o smaku miodu.

Restrykcyjnie podchodzący do swojej diety weganie nie będą chcieli też pić klasycznych piw, które mają w składzie laktozę i różne zwierzęce składniki klarujące.

Dostępne w Polsce wegańskie piwa to między innymi:

Tyskie,

Okocim,

Książ,

Bosman,

Fortuna,

Somersby,

Żubr,

Redd's

Żywiec,

Książęce.

Jeśli gościsz weganina, zapewnij mu wegańskie opcje przy wyborze trunków, a nie tylko posiłków.

Wegańskie zamienniki mleka, masła i jaj

Jeśli masz swoje ulubione przepisy, które nie są wegańskie, najłatwiej przekształcić je w wegańskie opcje stosując po prostu zamienniki.

Zamiast mleka stosuj napoje roślinne.

Masło zamień na margarynę.

Stosuj zamienniki jaj w kuchni: siemię lniane, banany, masło orzechowe, kleik z mąki ziemniaczanej.

Oddziel przekąski wegańskie od niewegańskich



Zasady każdej wegańskiej imprezy są podobne do przygotowywania wegańskich świąt. Jeśli nie wszyscy twoi goście stosują wegańską dietę, postaraj się oddzielić przekąski wegańskie od klasycznych przekąsek sylwestrowych. Poinformuj też o tym swoich gości. Wegańskie przekąski możesz np. ozdobić według ustalonego wzoru: pickerami z wykałaczek lub zaserwować je na talerzach w określonym kolorze.

fot. Talerz wegańskich przekąsek sylwestrowych/ Adobe Stock, bit24

Sięgaj po gotowce i zamienniki mięs i serów



Jeśli sama nie stosujesz diety wegańskiej na co dzień, możesz czuć się przytłoczona wegańskimi produktami i ich mnogością. Większość z nich możesz zastosować i przyprawić w dokładnie w taki sposób, jak robisz to z klasycznymi produktami.

Stosuj zamienniki mięsa, sięgaj śmiało po przepisy z tofu i granulatu sojowego.

Poznaj i stosuj smak umami



Smak umami to sekret najlepszych kucharzy. Wegańskie jedzenie, by było smaczne i głębokie w smaku, musi charakteryzować się umami. Doprawiaj swoje potrawy następującymi przyprawami i dodatkami:

sosem sojowym,

pastą miso,

suszonymi grzybami,

wywarem grzybowym,

płatkami drożdżowymi,

dymem wędzarniczym,

wędzoną papryką.

Sprawdź skład pieczywa

Pieczywo wydaje się wegańskie, ale nie każde takie jest! Bez trudu znajdziesz wegańskie chleby i bułki, ale sprawdzaj ich skład przed zakupem. Niektóre mają mleko i jaja w składzie.

Wegańskie przekąski sylwestrowe w większości pokrywają się po prostu ze zdrowymi przekąskami sylwestrowymi. Zamiast sera możesz zastosować naprawdę dobrze imitujące go zamienniki. Szynkę i mięsa po prostu pomiń.

Skorzystaj z kilkunastu pomysłów na sylwestrowe wegańskie przekąski.

Wegańskie koreczki imprezowe

Koreczki jako przekąska są może oklepane, ale w mig znikają ze stołu. Kilka propozycji na składniki do koreczków, które możesz mieszać i tworzyć dowolne kompozycje:

oliwki,

kukurydza,

piklowane pieczarki,

małe piklowane cebulki,

pomidorki koktajlowe,

kawałki gruszki,

liście bazylii,

cząstki papryki,

wegańskie kabanosy,

kapary,

kawałki melona,

maliny,

ogórki kiszone,

wegański zamiennik mozzarelli,

wegański ser,

parówki sojowe,

cząstki mango.

Wegańskie przekąski sylwestrowe z tortilli

Klasyczne tortille nie powinny mieć w składzie produktów pochodzenia zwierzęcego. Przepis na idealną wegańską przekąskę z tortillą w roli głównej?

Smaczna pasta lub sos do posmarowania: guacamole, hummus, wegański zamiennik serka do smarowania, masło orzechowe, pasta kokosowa, pasta z papryki, pasta z tofu, blendowana dynia, inna pasta warzywna.

do posmarowania: guacamole, hummus, wegański zamiennik serka do smarowania, masło orzechowe, pasta kokosowa, pasta z papryki, pasta z tofu, blendowana dynia, inna pasta warzywna. Orzeźwiający lub przełamujący smak dodatek : limonka, kolendra, bazylia, płatki chili, kapary, pikle.

: limonka, kolendra, bazylia, płatki chili, kapary, pikle. Smaczna baza: kalarepa, papryka, ogórek, mango, rukola, kiełki, wegański ser, wegańska feta.

kalarepa, papryka, ogórek, mango, rukola, kiełki, wegański ser, wegańska feta. Wykończenie o ciekawej teksturze: czarnuszka, sezam, sos z tamaryndowca, olej sezamowy, chałwa, kruszone orzechy, posiekane pistacje.

Tak przygotowane wegańskie przekąski z tortilli muszą się udać.

fot. Wegańskie przekąski z tortilli/ Adobe Stock, vaaseenaa

Wegańskie sałatki sylwestrowe

Sałatki na sylwestra przygotowuje chyba każdy. Niektórzy lubią robić na sylwestra sałatkę gyros, inni stawiają na dietetyczne sałatki sylwestrowe, lub klasyczną sałatkę jarzynową.

Zrób np. jedną z wegańskich sałatek z tofu, albo skorzystaj z jednej z naszych propozycji:

rukola + gruszka + płatki drożdżowe + prażone orzechy włoskie + dressing z syropem daktylowym i musztardą,

miks sałat + piklowana marchewka + mango + płatki chili,

ryż + wegański majonez + czerwona fasola + kukurydza + papryka + kolendra,

wegańskie tortellini + suszone pomidory + słonecznik + rukola,

drobny makaron + ananas + wędzone tofu + seler naciowy + papryka,

kasza kuskus + suszona żurawina + świeży ogórek + naturalne tofu,

pomidor + ogórek + pasta z blendowanych orzechów włoskich.

Wegańskie przekąski na sylwestra na ciepło

Wiele klasycznych sylwestrowych przekąsek możesz przerobić w wegańskie. Klasyczne ciasto francuskie nie jest wegańskie, ale jeśli uda ci się je dostać w wegańskiej wersji (w większych marketach), otwiera ci się droga do przygotowania wielu sylwestrowych przekąsek z ciasta francuskiego na ciepło.

Ciasto do pizzy możesz łatwo zrobić (i dostać) bez składników odzwierzęcych. Może zaserwujesz swoim gościom:

domową pizzę z wegańskim serem,

gotowaną i podgrillowaną kukurydzę,

pieczone ziemniaki i bataty,

pieczonego kalafiora,

ciasto francuskie z farszem szpinakowym,

pierogi ruskie z tofu zamiast sera.

Wegańskie kanapeczki na sylwestra

Pokrojona na małe plastry bagietka otwiera ci wiele opcji na skomponowanie mini przekąsek. Wegańskie wersje są banalne i szybkie w przygotowaniu. Kilka pomysłów to:

hummus + ogórek kiszony,

guacamole + pomidor,

puree z dyni + wędzone tofu,

masło orzechowe + banan,

syrop daktylowy + figa,

masło orzechowe + dżem porzeczkowy,

pasta z fasoli + kapusta kiszona,

pasta z suszonych pomidorów + rukola + ogórek,

grillowana cukinia + sos czosnkowy.

fot. Deska wegańskich przekąsek/ Adobe Stock, vaaseenaa

Przygotowałyśmy wegańskie menu na sylwestra, które pozwoli ci ogarnąć chaos w głowie, przy ilości wegańskich opcji. To menu sprawdzi się na małą domową imprezę sylwestrową.

Przekąski na zimno:

miks wegańskich koreczków,

hummus + warzywa pokrojone w słupki,

4 rodzaje wegańskich mini kanapek,

3 rodzaje wegańskich wrapów z tortilli z dodatkami.

Zupa sylwestrowa:

krem z pieczonej kukurydzy z karmelizowaną cebulką lub inna zupa krem.

Przekąski na ciepło:

mini pizze z wegańskim serem, pieczarkami, oliwkami i ulubionymi dodatkami;

gotowany bób z czosnkiem,

rogaliki z ciasta francuskiego nadziewane czosnkowym szpinakiem.

Sałatki sylwestrowe:

Sałatka z tortellini z pomidorami suszonymi i rukolą;

Klasyczna sałatka jarzynowa z wegańskim majonezem.

Na słodko:

wegański sernik bez sera;

owoce w cząstkach w formie sałatki owocowej.

