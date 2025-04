Majonez wegański to już wcale nie egzotyczny produkt, dostępny tylko w dużych miastach i sklepach ze zdrową żywnością. Roślinne majonezy kupisz już też w najpopularniejszych supermarketach. Niedawno szukałam klasycznego naturalnego majonezu z dobrym składem. Tym razem sprawdziłam jakie wegańskie majonezy są dostępne na polskim rynku i porównałam ich składy, wartości odżywcze oraz ceny. Nie musisz stosować diety wegańskiej by majonez wegański wylądował w twoim koszyku. Niektóre roślinne majonezy są tańsze, mniej kaloryczne, a równie smaczne, co majonezy z jajkami.

Reklama

Spis treści:

Z oczywistych względów, skład wegańskich majonezów różni się od składu klasycznego majonezu z jajek. Po pierwsze nie znajdziesz tam jaj. Jest jeszcze kilka różnic, które mogą ci się przydać przy czytaniu składów wegańskiego majonezu:

Żeby osiągnąć pożądaną strukturę i pozwolić na mieszanie się tłuszczu z wodą, zamiast lecytyny, którą zapewnia żółtko, trzeba korzystać z innych emulgatorów . To duże wyzwanie dla technologów żywności, większość emulgatorów (umożliwiających mieszanie się tłuszczu z wodą) to substancje pochodzenia zwierzęcego. W składzie wegańskiego majonezu na pewno znajdziesz więc pewne emulgatory o różnych nazwach, np. lecytynę sojową.

. To duże wyzwanie dla technologów żywności, większość emulgatorów (umożliwiających mieszanie się tłuszczu z wodą) to substancje pochodzenia zwierzęcego. W składzie wegańskiego majonezu na pewno znajdziesz więc pewne emulgatory o różnych nazwach, np. lecytynę sojową. Podstawę majonezu wegańskiego stanowi oczywiście olej. Najlepiej, żeby był to olej rzepakowy , ale każdy nieprzetworzony olej w składzie majonezu nie dziwi.

, ale każdy nieprzetworzony olej w składzie majonezu nie dziwi. Oprócz tego, w majonezie wegańskim znajdziesz typowo smakowe dodatki : ocet, musztardę, sól, sok z cytryny, cukier. To one zapewniają wegańskim majonezom smak, podobny do klasycznych.

: ocet, musztardę, sól, sok z cytryny, cukier. To one zapewniają wegańskim majonezom smak, podobny do klasycznych. W składzie wielu wegańskich majonezów znajdują się też substancje zagęszczające : to przede wszystkim różne rodzaje skrobi i gumy, np. guma guar.

: to przede wszystkim różne rodzaje skrobi i gumy, np. guma guar. W skład wielu klasycznych majonezów wchodzi sól wapniowo-disodowa EDTA (E385) . Nie jest to idealny składnik, może szkodzić w nadmiarze, ale przy niewielkich ilościach spożywanego majonezu można przymknąć na niego oko.

. Nie jest to idealny składnik, może szkodzić w nadmiarze, ale przy niewielkich ilościach spożywanego majonezu można przymknąć na niego oko. Żeby wegański majonez miał charakterystyczną, żółtawą barwę, dodaje się do niego barwniki. Najlepiej, jeśli są to naturalne karoteny lub kurkuma, ale niekiedy jest stosowana tartrazyna (E102).

Przepisów na domowy wegański majonez nie brakuje. Mało kto jednak kręci swój domowy majonez na co dzień. Jeśli jesteś na diecie roślinnej, też możesz korzystać z gotowych majonezów wegańskich, które coraz liczniej pojawiają się na półkach popularnych supermarketów. Niektóre z nich mają naprawdę doby skład.

Choć skład wegańskich majonezów jest zazwyczaj bardziej skomplikowany i dłuższy od klasycznych majonezów, możesz rozważyć zrobienie miejsca w diecie na ten produkt. Roślinne majonezy nie są zarezerwowane dla osób na diecie wegańskiej.

Zazwyczaj tropiąc dobre składy produktów (np. poszukując dżemu bez cukru, kabanosów z dobrym składem lub naturalnego twarogu sernikowego) polecam kierowanie się zasadą: im krótszy skład, tym lepiej. Od tej zasady można zrobić jednak kilka wyjątków. Wegański majonez może być jednym z nich. Dlaczego warto po niego sięgnąć?

Wegański majonez wpisuje się w założenia diety planetarnej, czyli diety ograniczającej spożywanie produktów zwierzęcych dla dobra klimatu .

. Niektóre wegańskie majonezy są naprawdę niskokaloryczne . W naszym zestawieniu znajdziesz produkty nawet 80% mniej tłuste, niż tradycyjny majonez.

. W naszym zestawieniu znajdziesz produkty nawet 80% mniej tłuste, niż tradycyjny majonez. Wegańskie majonezy mogą być z tego powodu też rozwiązaniem dla osób na diecie niskotłuszczowej lub diecie wątrobowej.

Wegański majonez z dobrą recepturą może smakować podobnie do takiego klasycznego. Zamiana majonezu na roślinny przyda się, jeśli np. jeden z twoich gości na Święta jest na diecie wegańskiej.

do takiego klasycznego. Zamiana majonezu na roślinny przyda się, jeśli np. jeden z twoich gości na Święta jest na diecie wegańskiej. Stosowanie zamienników zwierzęcych produktów ma wiele zalet, które pokrywają się po prostu z zaletami diet roślinnych.

Poniżej znajdziesz przegląd majonezów wegańskich różnych firm i marek dostępnych w popularnych supermarketach: Biedronce, Lidlu, Auchan i Kauflandzie. Analizuję ich wartości odżywcze i skład.

Wegański majonez roślinny Cremajo Starck's

Polska firma Starck's wprowadziła na rynek wegański majonez Cremajo w różnych smakach: czosnkowym, chili, curry i klasycznym. Majonezy Cremajo można kupić w internecie, sklepach Auchan, Carrefour i wybranych sklepach E. Leclerc oraz Piotr i Paweł.

Skład: woda, olej rzepakowy, musztarda (woda, ocet spirytusowy, gorczyca, cukier, sól), cukier, ocet spirytusowy, skrobia modyfikowana, substancje zagęszczające: guma ksantanowa, guma guar, czosnek suszony (2,7%), sól, przeciwutleniacz EDTA, barwnik: karoteny.

Energia: 415 kcal,

Tłuszcz: 42 g/ 100 g,

Cena: ok. 8 zł/270 g

fot. Majonez wegański Cremajo Czosnek Starck's/ Archiwum prywatne

fot. Wegański majonez Cremajo Czosnek - skład/ Archiwum prywatne

fot. Wegański majonez Cremajo Starck's - wartości odżywcze/ Archiwum prywatne

Wegański roślinny majonez Kielecki

Kultowy majonez Kielecki powstał także w roślinnej wersji. Skład wegańskiego majonezu Kielecki jest dłuższy od jego oryginalnej, tradycyjnej wersji z jajkami. Wegańskim majonezom musimy jednak „wybaczać” więcej niedociągnięć w składzie.

Skład: woda, olej rzepakowy, musztarda, skrobia modyfikowana, cukier, ocet, białka grochu, sól, maltodekstryna, sok z cytryny w proszku, sorbinian potasu, aromat, karoteny, guma ksiantanowa, dekstroza.

Energia: 356 kcal/100 g

Tłuszcz: 35 g/ 100 g

Cena: ok. 7 zł/ 310 g

fot. Majonez Kielecki roślinny/ Archiwum prywatne

fot. Wegański majonez Kielecki skład/ Archiwum prywatne

Wegański majonez Cremajo light

Wegański majonez polskiej firmy Starck's występuje też w wersji light, z obniżoną zawartością tłuszczu. Ma go tylko 20%. Ten produkt może szczególnie zainteresować nie tylko wegan, a wszystkich odchudzających się. Majonez ten ma aż 3 razy mniej kalorii, niż klasyczna wersja majonezu (230 kcal w porównaniu do ponad 600!). Niska zwartość tłuszczu niesie też koszt: skład tego wegańskiego majonezu jest daleki od naturalnego.

Skład: olej rzepakowy, skrobia modyfikowana, guma ksantanowa, guma guar, ocet spirytusowy, cukier, musztarda, sorbinian potasu, benzoesan sodu, EDTA.

Energia: 230 kcal/ 100 g

Tłuszcz: 20 g/ 100 g

Cena: ok. 8 zł/ 270 g

fot. Majonez wegański Cremajo light/ Archiwum prwatne

fot. Majonez wegański Cremajo light/ Archiwum prywatne

fot. Majonez Cremajo light mniej tłuszczu - wartości odżywcze/ Archiwum prywatne

Wegański majonez Develey - Lidl i inne supermarkety

Wegański majonez firmy Develey jest dostępny w Lidlu i innych supermarketach. Wyróżnia go na pewno atrakcyjna cena (ok. 6 zł za duże opakowanie). Wiele osób chwali sobie też smak tego majonezu, który podobno bardzo przypomina klasyczny majonez z jajkami. Jest ciężki, gęsty i nie rozpływa się. Ten roślinny majonez nadaje się też przy diecie bezglutenowej. Nie sięgaj po niego jeśli wybierasz wegański majonez licząc na to, że to dietetyczna opcja. Ten majonez vegan ma tyle tłuszczu, co klasyczne majonezy z jajami.

Skład: oleje roślinne, woda, ocet, cukier, skrobia kukurydziana, musztarda, sól, sok cytrynowy, naturalne aromaty, przeciwutleniacz, EDTA.

Energia: 633 kcal/ 100 g

Tłuszcz: 69 g/ 100 g

Cena: ok. 6 zł/ 390 ml

fot. Wegański majonez Develey/Archiwum prywatne

fot. Wegański majonez Develey skład i wartości odżywcze/ Archiwum prywatne

Wegański majonez Go Vege - Bierdonka

Majonez wegański z Biedronki jest jednym z popularniejszych w Polsce majonezów roślinnych. Polecają go nie tylko wegańscy blogerzy kulinarni, ale też dietetycy. Bazuje na oleju rzepakowym obfitującym w kwasy omega 3. Choć nie ma idealnie czystego składu, cechuje go też niska kaloryczność. Ma 312 kcal w 100 g majonezu to 2 razy mniej, niż majonez z jajek. Do spróbowania roślinnej wersji majonezu zachęca też przyjazna cena i wysoka dostępność (w każdej Biedronce).

Skład: woda, olej rzepakowy, musztarda, skrobie modyfikowane, ocet winny, cukier, sól, stabilizator, koncentrat soku z cytryny, aromaty naturalne, EDTA.

Energia: 312 kcal/ 100 g

Tłuszcz: 30 g/ 100 g

Cena: ok. 5 zł/ 280 g

fot. Majonez wegański Biedronka Go Vege/ Archiwum prywatne

fot. Wegański majonez Biedronka Go Vege skład/ Archiwum prywatne

Wegański majonez Roleski Vegan

Wegański majonez Roleski to także roślinny wyrób producenta klasycznych majonezów. To też jeden z majonezów o naprawdę niskiej kaloryczności i zawartości tłuszczu.

Skład: woda, olej rzepakowy, musztarda, skrobie modyfikowane, ocet winny, cukier trzcinowy, sól himalajska, zagęszczony sok z cytryny, guma ksantanowa, aromaty, EDTA.

Energia: 269 kcal/ 100 g

Tłuszcz: 25 g/ 100 g

Cena: ok. 4,2 zł/ 265 ml

fot. Wegański majonez Roleski Vegan/ Archiwum prywatne

fot. Wegański majonez Roleski Vegan - skład i wartości odżywcze

Oto praktyczne podsumowanie i porównanie składów, kaloryczności i zawartości tłuszczu we wskazanych wegańskich majonezach. Rozstrzał i różnice pomiędzy poszczególnymi produktami są naprawdę spore.

Wegański majonez cechuje się podobną wartością prozdrowotną, co klasyczny majonez. To, czy jest zdrowszy od oryginału czy nie zależy od konkretnego produktu. Na pewno nie będzie zdrowszy od fit wersji majonezu bazujących np. na awokado, czy jogurcie naturalnym, ale nie jest mniej zdrowy, niż klasyczny majonez.

Stosując majonez wegański stosuj umiar i pamiętaj, że dostarcza on sporo tłuszczu i jest dość kaloryczny. Kaloryczność majonezu wegańskiego i klasycznego mogą się różnić, ale to dalej wysokotłuszszczowy produkt. Zdecydowanie można znaleźć jednak dla niego miejsce w zdrowej i zbilansowanej diecie.

Reklama

Czytaj także:

Wegańskie śniadania - 13 najlepszych przepisów

Czym zastąpić mięso w diecie? Zamienniki bogate w białko i nie tylko

Czym zastąpić jajko w kuchni? Oto lista zamienników