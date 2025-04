Wegańska biała kiełbasa - to możliwe. Przepis na domową roślinną białą kiełbasę + 3 produkty ze sklepów

Wegańska biała kiełbasa to roślinny zamiennik, który można upiec lub wykorzystać do wegańskiego żurku na Wielkanoc. Białą kiełbasę w wersji roślinnej zakupisz w sklepach lub zrobisz sama z naszego przepisu, choć to będzie wymagać więcej zaangażowania. Sprawdź jakie wegańskie kiełbaski możesz kupić w popularnych sklepach.