Chcesz spróbować diety wegańskiej ze względu na zdrowie, filozofię czy z powodu ekologii? Możesz być pewna, że twój organizm będzie ci wdzięczny. Włączenie większej ilości składników pochodzenia roślinnego wiąże się ze zwiększeniem spożycia błonnika pokarmowego, antyoksydantów, witamin i składników mineralnych. To zaś skutkuje mniejszym ryzykiem otyłości, chorób układu krążenia i nowotworów.

Reklama

Pamiętaj, że jeśli cierpisz na jakiekolwiek schorzenie, jesteś w ciąży lub karmisz piersią zanim przejdziesz na weganizm skonsultuj się z dietetykiem. W szczególnych sytuacjach fizjologicznych także dieta wegańska wymaga modyfikacji.

1. Zacznij od pozytywnego nastawienia!

Dlaczego chcesz przejść na weganizm? Odpowiedź na to pytanie jest kluczowa i twoje przekonanie o słuszności decyzji pomoże ci wytrwać w nowym postanowieniu. Gdy wiesz dokładnie, dlaczego zmieniasz sposób żywienia na dietę wegańską wtedy łatwiej ci skupić się na tym, co zyskujesz. Nie myśl o tym, czego nie będziesz jeść! Pomyśl o tym, co dodajesz do swojej diety – świeże warzywa i owoce, nasiona roślin strączkowych, pestki, orzechy, kasze, algi…

2. Znajdź sklep z bogatą ofertą żywności wegańskiej

Na początku stosowania diety wegańskiej najtrudniejsze jest zapełnienie „dziur” po produktach zwierzęcych. Zanim zaczniesz swoją przygodę z weganizmem znajdź blisko miejsca zamieszkania sklep z dużym wyborem żywności wegańskiej. Przejrzyj dokładnie jego ofertę i przygotuj uniwersalną listę zakupów, na bazie której zbudujesz jadłospis na cały tydzień. Pamiętaj jednak, że nie musisz kupować wszystkich produktów w specjalnych sklepach dla wegan. Nie wszystko musi mieć etykietę eko, superfoods, nie musisz zapełniać koszyka produktami o nieznanych nazwach (tempeh, nori, wakame?). Podstawowe produkty diety wegańskiej znajdziesz także w warzywniaku i zwykłym sklepie spożywczym.

3. Zmiany w diecie wprowadzaj stopniowo

Nie musisz przechodzić na weganizm z dnia na dzień! Na początku spróbuj stopniowo ograniczać mięso i ryby. Poświęć na to 1-2 miesięcy. W tym czasie wprowadź więcej roślin strączkowych, które są bardzo dobrym źródłem białka roślinnego. Wraz z czasem eliminuj z diety także inne produkty zwierzęce – jajka oraz mleko i produkty mleczne. Na każdy etap poświęć po kilka tygodni.

W ciągu pierwszego miesiąca stosowania diety wegańskiej zaplanuj więcej czasu na gotowanie. Uczysz się przecież zupełnie nowych dań, to zawsze trwa dłużej!

4. Zwiększaj ilość warzyw strączkowych stopniowo

Głównym źródłem białka na diecie wegańskiej są warzyw strączkowe. Pamiętaj, by wprowadzać je do diety stopniowo zaczynając od 1-2 łyżek na dzień, dochodząc do 1-2 szklanek dziennie w ciągu kilku miesięcy. Nasiona roślin strączkowych mają dużo błonnika pokarmowego, przez co sprzyjają wzdęciom i gazom. Przewód pokarmowy jednak stopniowo adaptuje się do ich większej ilości. Z tego powodu po jakimś czasie nie będziesz już odczuwała nieprzyjemnych objawów.

5. Poszukaj prostych przepisów

Nie oczekuj od siebie, że po 2 tygodniach stosowania diety wegańskiej będziesz biegła w opracowywaniu menu bez produktów zwierzęcych. Ważne, byś na początku opanowała 5-6 prostych, szybkich i smacznych przepisów, które będą stanowiły twoją bazę do modyfikacji. Wraz z czasem próbuj nowych dań i eksperymentuj śmiało!

6. Zadbaj o suplementację

Suplementacja, szczególnie witaminą B12 (występuje tylko w produktach zwierzęcych) i witaminą D jest bardzo ważna na diecie wegańskiej. Pamiętaj jednak, że o dawce czy formie przyjmowania suplementu nie możesz decydować sama. Zawsze rób to w porozumieniu z lekarzem lub dietetykiem!

7. Nie krytykuj!

Jesteś na diecie wegańskiej? Dziel się swoim doświadczeniem, ale rób to z życzliwością. Nie krytykuj innych za ich podejście do weganizmu. „Jesz miód? To niedopuszczalne, żaden weganin nie je miodu!”. Słyszałaś takie stwierdzenia? Uwierz mi, dla zwierząt, zdrowia i ekologii ważne są także te osoby, które decydują się na semiwegetarianizm (od czasu do czasu jedzą mięso). Im jest ich więcej, tym mniejsza krzywda zwierząt, tym lepszy stan naszej planety!

Dowiedz się więcej o diecie roślinnej:

Poznaj 5 najlepszych, wegańskich źródeł wapnia!

Dieta wegańska - zasady i zagrożenia

Weganizm to nie tylko styl odżywiania - sprawdź nasze roślinne przepisy