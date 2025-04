„Warzywo, które oczyszcza żyły i tętnice” to trochę przesadzone wyrażenie. Nie myśl sobie, że tylko dzięki jedzeniu jednego rodzaju magicznego warzywa pozbędziesz się skutków miażdżycy. Nie pojawia się ona z dnia na dzień, a jest budowana przez lata. Mimo wszystko, zdecydowanie warto podnieść spożycie niektórych warzyw, by zwiększyć szansę na „odetkanie” naczyń krwionośnych. Oto warzywa, które warto jeść, by poprawić przepływ krwi w żyłach i tętnicach.

Zatkane żyły i tętnice to kolokwialne określenie miażdżycy. Miażdżyca naczyń krwionośnych to poważna przypadłość polegająca dosłownie na zmniejszanie światła przepływu krwi i twardnieniu żył i tętnic. Miażdżyca może prowadzić (i często prowadzi) do zawałów, udarów i przewlekłych chorób serca. Według niektórych oszacowań miażdżyca jest prawdziwą przyczyną ponad 50% wszystkich śmierci wśród tzw. zachodniego społeczeństwa.

Do powstawania miażdżycy przyczyniają się:

wysokie stężenie cholesterolu typu LDL,

insulinooporność,

podwyższone stężenie cukru we krwi.

Oczywiście te przypadłości często są powiązane z nieprawidłową dietą i siedzącym trybem życia.

Reklamy niektórych leków i suplementów często posługują się obrazowymi animacjami, w których jedna substancja przechodzi przez tętnice i żyły dosłownie „wymiatając” z nich złogi. Niestety realnie odwrócenie miażdżycy nie jest proste. Blaszka miażdżycowa strukturą przypomina bardziej kość, niż lekką kulkę tłuszczu, którą da się popchnąć i usunąć z naczynia krwionośnego.

Choć odwrócenie zmian miażdżycowych jest ciężkie, jest to możliwe. Odpowiednie strategie żywieniowe pozwalają przede wszystkim na zatrzymanie miażdżycy, a w drugiej kolejności usuwają odłożoną już blaszkę miażdżycową. Skupimy się dziś jedynie na warzywach, które oczyszczają żyły i tętnice najskuteczniej. Pamiętaj jednak, że ich włączenie do jadłospisu to tylko jeden z ważnych elementów diety na pozbycie się miażdżycy.

Produkty, w tym warzywa, które mają szczególną zdolność do poprawy przepływu przez naczynia krwionośne, mają wiele cech wspólnych:

są bogate w antyoksydanty ;

; nie zawierają negatywnie oddziaływających kwasów tłuszczowych;

zawierają dużo błonnika rozpuszczalnego ;

; nie zawierają wiele prostych cukrów, więc nie podnoszą znacznie poziomu glukozy po posiłku;

zawierają foliany, które obniżają stężenie homocysteiny ;

; wspierają powstawanie w naczyniach krwionośnych cennego tlenku azotu;

mają w składzie cząsteczki rozrzedzające krew.

Jak działają warzywa, które oczyszczają żyły i tętnice?

Dzięki temu warzywa te:

obniżają stężenie cholesterolu (w szczególności cholesterolu LDL);

usuwają trójglicerydy i pozwalają przywrócić ich prawidłowy poziom we krwi;

działają przeciwzapalnie;

regulują i naturalnie obniżają poziom cukru we krwi;

przyczyniają się do naturalnego obniżenia CRP.

Wiesz już, jaka jest rola w diecie i spodziewany efekt wprowadzenia warzyw oczyszczających żyły i tętnice do jadłospisu. Czas na poznanie konkretnych przykładów warzyw, które idealnie spełniają te kryteria. Jedz je często i pamiętaj o innych zasadach zdrowej diety, a odwrócisz skutki miażdżycy.

Czosnek na oczyszczenie żył i tętnic

Czosnek, ale też inne pokrewne warzywa:

cebula,

szalotki,

por,

szczypior,

to dobra broń przeciw miażdżycy. Badania wykazują, że wyższe spożycie tych warzyw to mniejsze ryzyko śmierci z powodu powikłań miażdżycy. Warzywa te zawdzięczają swoje właściwości oczyszczające tętnice, zawartości związków siarkowych. Walczą z wysokim ciśnieniem krwi (często stosuje się czosnek na nadciśnienie), obniżają stan zapalny i zawierają zawiązki przeciwkrzepliwe. W ten sposób ułatwiają przepływ krwi przez zwężone żyły i tętnice. Włączaj te warzywa regularnie do swojej diety.

fot. Cebula, czosnek i inne na odetkanie tętnic/ Adobe Stock, Johanna Mühlbauer

Warzywa kapustne na oczyszczanie żył i tętnic

Warzywa kapustne, czyli:

kapusta,

brokuły,

brukselka,

kalafior,

pak choi,

także zawierają związki siarkowe, niezwykle ważne przy diecie na odetkanie żył i tętnic. Według badań, wysokie spożycie wszystkich warzyw, w tym szczególnie warzyw kapustnych, jest powiązane z większą elastycznością naczyń krwionośnych. To bardzo ważne do zachowania zdrowia żył i tętnic.

Warzywa kapustne to też świetne źródło błonnika, który stabilizuje poziom cukru we krwi i obniża cholesterol. To też ważne role warzyw kapustnych przy cofaniu zmian miażdżycowych.

fot. Warzywa kapustne na odetkanie tętnic/Adobe Stock, M.studio

Buraki na oczyszczenie żył i tętnic

Buraki i sok z buraków, to jedne z lepszych naturalnych źródeł azotanów. Azotany przekształcane są w tlenek azotu (NO), substancję bardzo pomocną w utrzymaniu zdrowia układu krwionośnego. Tlenek azotu rozszerza tętnice i żyły, obniża ciśnienie krwi i po prostu ochrania naczynia krwionośne. Włączaj buraki i sok z buraka do swojej diety regularnie. Możesz pić też zakwas buraczany. Burak to zdecydowane produkt, któremu można nadać tytuł „warzywa oczyszczającego tętnice i żyły".

fot. Buraki na oczyszczanie żył/ Adobe Stock, Daniel Vincek

Pomidory i przetwory pomidorowe na odetkanie tętnic i żył

Pomidory to przede wszystkim bogactwo antyoksydantów, w tym likopenu. Likopen jest na tyle ciekawy, że jego zawartość w przetworach pomidorowych jest wyższa niż w świeżych pomidorach. Można zatem śmiało stosować wszystkie przeciery, pasty, koncentraty, pomidory w puszce i passatę, by wykorzystać jego moc.

Likopen, ale też witamina C i inne antyoksydanty odpowiadają za przeciwzapalne właściwości pomidorów, które czynią je dobrym pokarmem na „oczyszczanie” żył i tętnic. Oprócz tego podwyższają stężenie cholesterolu HDL, tzw. dobrego cholesterolu.

fot. Pomidory na oczyszczenie tętnic/ Adobe Stock, tycoon101

Warzywa strączkowe, czyli soja, fasola i ciecierzyca na oczyszczanie żył i tętnic

Każdy, kto podejrzewa u siebie problemy z przepływem krwi i miażdżycę, powinien dokonać jednej ważnej zmiany w jadłospisie: zacząć jeść więcej warzyw strączkowych. Najlepiej, gdyby fasolę, ciecierzycę i inne strączki jeść zamiast mięsa, ale sam ich dodatek do diety też zdziała cuda.

Strączki są nieocenionym źródłem błonnika rozpuszczalnego.

Jedna porcja warzyw strączkowych dziennie to znacząco obniżony cholesterol LDL .

. Warzywa strączkowe pomagają obniżyć ciśnienie krwi.

Rośliny strączkowe są nieodłącznym składnikiem diety przeciwzapalnej.

Soja i przetwory sojowe to główny element diety PORTFOLIO, jednej ze skuteczniejszych diet na cholesterol.

Warzywa strączkowe to prawdziwe superfoods jeśli chodzi o oczyszczanie żył i tętnic.

fot. Rośliny strączkowe na oczyszczenie naczyń krwionośnych/Adobe Stock, piyaset

Szpinak, jarmuż i inne warzywa liściaste na oczyszczanie żył i tętnic

Szpinak i wszystkie liściaste warzywa, podobnie jak buraki są bogate w związki azotowe. To substancje ułatwiające przepływ krwi przez żyły i tętnice. Dodatkowo zielone warzywa liściaste są prawdziwym bogactwem folianów, związków pełniących kluczową rolę w zdrowiu układu krwionośnego. Dużo folianów znajdziesz też w:

sałacie,

rukoli,

jarmużu,

karczochach,

szparagach,

kiełkach.

Foliany pozwalają na obniżenie homocysteiny, jednego ze znanych i potwierdzonych faktorów odpowiedzialnych za powstawanie miażdżycy. Za wysokie stężenie homocysteiny we krwi to pewne uszkodzenia wyściółki tętnic i żył. W tych miejscach odkłada się szkodliwa blaszka miażdżycowa zatykająca tętnice.

fot. Szpinak i inne warzywa liściaste na oczyszczanie żył/Adobe Stock, artrachen

Jeśli zależy ci na oczyszczeniu żył i tętnic, pozbyciu się miażdżycy lub jej zapobieganiu, musisz jeść dużo warzyw na co dzień. Minimum to 400 g dziennie, ale pozytywne efekty odczujesz przy optymalnej dawce 800 g warzyw i owoców na dzień.

Oprócz klasycznego wprowadzania warzyw do codziennej diety możesz też wspomagać się koktajlami warzywnymi (np. smoothies z jarmużem) i sokami. Przetestuj nasz przepis na miksturę, która wspomaga oczyszczanie żył i tętnic.

Składniki:

świeżo wyciśnięty sok z 2 dużych buraków,

garść jarmużu, szpinaku, natki pietruszki lub innej zieleniny,

100 ml zakwasu buraczanego,

ząbek czosnku przeciśnięty przez praskę,

4 cm imbiru.

Sposób przygotowania:

Wyciśnij sok z buraków i imbiru. Wymieszaj z zakwasem buraczanym i przeciśniętym przez praskę czosnkiem. Zblenduj z garścią zieleniny.

