Warzywa psiankowate należą do grupy roślin psiankowatych, które poleca się wykluczyć w niektórych chorobach. Do warzyw psiankowatych należy między innymi ziemniak, pomidor i papryka - bardzo popularne i szeroko stosowane w kuchni warzywa.

Na liście warzyw psiankowatych znajduje się wiele popularnych roślin, wykorzystywanych w kuchni. Zdrowe osoby nie muszą się martwić rozróżnianiem warzyw psiankowatych, ale w niektórych przypadkach ich wykluczenie pomaga pozbyć się uciążliwych dolegliwości.

Pomidor – popularne warzywo psiankowate

Pomidor to jedno z popularniejszych warzyw psiankowatych. Pamiętaj, że nawet przetworzone pomidory będą ci szkodzić, jeśli musisz unikać tego rodzaju roślin. Wszystkie rodzaje pomidorów należą do warzyw przeciwwskazanych w diecie bez roślin psiankowatych. Wyklucz też:

Ketchup,

Passatę pomidorową,

Pomidorki koktajlowe,

Zielone pomidory,

Żółte pomidory,

Suszone pomidory,

Mieszanki przyprawowe z pomidorami,

Sos pomidorowy.

Wszystkie rodzaje papryki to warzywa psiankowate

Choć papryka to bardzo zdrowe, bogate w witaminę C warzywo, to nie może być spożywana przez osoby, które muszą unikać warzyw psiankowatych. Pamiętaj, że musisz unikać:

Surowej papryki w różnych kolorach,

Papryki chili,

Papryczek padron,

Sproszkowanej papryki i papryki chili,

Czerwonych kiełbas z papryką np. chorizo,

Jalapeno.

Ziemniaki – najpopularniejsze warzywo psiankowate

Najbardziej odczuwalnym w eliminacji produktem w przypadku stosowania diety bez warzyw psiankowatych, są ziemniaki.Musisz unikać ziemniaków i ich przetworów. Pamiętaj, że ziemniaki to też składnik:

Pierogów ruskich,

Klusek śląskich,

Kopytek,

Wielu gotowych, zabielanych sosów,

Chipsów,

Frytek,

Wyrobach bezglutenowych,

Zagęszczonych zup.

Musisz unikać też rzadko spotykanych ziemniaków fioletowych, ale bataty możesz jadać. Bataty nie należą do roślin psiankowatych.

Bakłażan – warzywo psiankowate

Wszelkiego typu bakłażany to też warzywa psiankowate. Pamiętaj o tym, że nie możesz też jeść mini bakłażanów, często spotykanych w południowej Europie i Azji. Z bakłażanem przygotowuje się też tradycyjne greckie danie - Mussakę.

Inne, mniej popularne warzywa psiankowate:

Te warzywa są bardzo mało popularne w Polsce, ale wiedza ta może ci się przydać przy okazji wycieczek zagranicznych lub wizyt w międzynarodowych restauracjach.

Tomatillos – zielony przysmak, popularny w kuchni meksykańskiej

fot. Tomatillos/ Adobe Stock, Anya Hess

Owoce pepino - bylina pochodząca z Peru

fot. Owoce pepino/ Adobe Stock, alexlmx

Rośliny psiankowate to nie tylko warzywa. Jeśli masz zalecenie wyrzucenia roślin psiankowatych z diety, musisz też wykluczyć kilka innych produktów.

Jadalne rośliny psiankowate to też:

Jagody goi,

Tytoń,

Ashwagandha (często stosowany suplement),

Miechunka peruwiańska (physalis).

fot. Physalis/ Adobe Stock, 5second

Niektóre przyprawy także należą do warzyw psiankowatych. Są to między innymi:

Curry (to mieszanka przypraw, w tym przypraw psiankowatych),

Chili,

Pieprz cayenne,

Mieszanki przypraw zawierające paprykę,

Większość pasty curry.

Nie ma dokładnych rekomendacji dotyczących tego, kto powinien unikać warzyw psiankowatych. Niektóre dowody wskazują jednak na to, że rośliny psiankowate mogą szkodzić w niektórych chorobach.

Najczęściej eliminuje się je w:

Reumatoidalnym zapaleniu stawów,

Problemach ze stawami,

Problemach z układem pokarmowym np. zespole jelita drażliwego,

Chorobach autoimmunologicznych, np. Hashimoto, chorobie Gravesa-Basedova.

Eliminacja warzyw psiankowatych to też podstawowa zasada protokołu autoimmunologicznego.

Wiele cząsteczek obecnych w roślinach psiankowatych powoduje, że mogą mieć one działanie prozapalne. Nie u każdego i nie w każdej sytuacji będą miały takie działanie.

Glikoalkaloidy obecne w ziemniakach potencjalnie mogą szkodzić w przypadku zespołu jelita drażliwego. Solaniny z pomidorów i bakłażanów mogą mieć toksyczny efekt, gdy są jedzone w nadmiernych ilościach.

Co ciekawe, kapsaicyna z papryki i pieprzu, ceniona za swoje właściwości przeciwzapalne, w niektórych przypadkach ma dokładnie odwrotny efekt. To bardzo indywidualna sprawa.

Warzywa (i inne rośliny) psiankowate są zdrowym i naturalnym elementem diety większości osób. Jedynie osoby nadwrażliwe, które stwierdzą u siebie (najlepiej pod kontrolą lekarza lub dietetyka), że rośliny psiankowate im szkodzą, powinny rozważyć czasową eliminację, na przykład według protokołu autoimmunologicznego.

Nietolerancja warzyw psiankowatych objawia się najczęściej:

Bólami stawów,

Zmęczeniem,

Migrenami,

Wykwitami skórnym,

Problemami żołądkowymi.

Pamiętaj, żeby nie stawiać diagnozy nietolerancji warzyw psiankowatych na własną rękę.

