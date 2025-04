Wszyscy wiemy, że to, co jemy, wpływa na nasz wygląd, kondycję i samopoczucie. Dlatego tak ważne jest, aby już w dzieciństwie przyzwyczajać się do diety opartej na zdrowych, wysokiej jakości warzywach i owocach. Maluchy powinny dostawać je kilka razy dziennie, przy każdym posiłku. Ale jak zachęcić nasze pociechy do jedzenia? Oto parę łatwych i niezawodnych trików od Hortex.

Chrupać czy nie chrupać – oto jest pytanie

Częstym błędem w przyrządzaniu dań dla dzieci jest przegotowywanie warzyw - maluchy uwielbiają chrupać! Weź mrożone marchewki mini, fasolkę szparagową, różyczki kalafiora lub brokułów Hortex i ugotuj al dente, tak aby nie straciły swoich wartości odżywczych i ...chrupkości.

Zupy i koktajle

Na pewno pamiętasz ze swojego dzieciństwa godziny siedzenia nad talerzem, w którym pływały bliżej niezidentyfikowane zielone obiekty. Jak sprawić, aby dziecko nabrało zaufania do zupy? Zmiksuj ją na krem! Wszystkie mrożone zupy Hortex można po ugotowaniu zblendować, aby Twój maluch mógł delektować się ich smakiem i kremową konsystencją. A oprócz zup z mrożonych warzyw i owoców Hortex możesz przyrządzić pyszne, orzeźwiające i zdrowe smoothies.

Przyprawy i dodatki

Dzieci uwielbiają eksperymentować. Postaw przed swoim maluchem miseczki z różnymi sosami i warzywami, a zobaczysz, jak szybko znikną.

Dzień... meksykański!

Wzbudź zainteresowanie swojego dziecka. Wspólnie urządźcie święto Włoch, Węgier czy Meksyku, znajdując informacje o kuchni regionalnej i wspólnie przyrządzając tradycyjne danie. W ofercie Hortex znajdziesz mieszanki warzyw z różnych krajów, które dadzą pole do popisu Waszej wyobraźni.

Na pragnienie – sok!

Sok to wspaniały sposób na ugaszenie pragnienia i uzupełnienie składników odżywczych. Hortex poleca szeroką gamę soków Hortex Scooby Doo, w której każdy maluch znajdzie coś dla siebie. Świetnym pomysłem na drugie śniadanie lub podwieczorek będą gęste i sycące koktajle bananowo-owocowe Hortex Leon w saszetkach z nakrętką. Jesienią sięgnij po przecierowe soki marchwiowe Hortex Leon z dodatkiem jego ulubionych owoców.

Smakowite kreacje

Jedzenie nie musi być nudne! Absolutnym hitem na Waszym stole staną się talerze z namalowanymi twarzami, które można udekorować warzywami, tworząc makijaż, fryzurę czy ubranie. Groszkowe afro, marchewkowy uśmiech czy kolczyki, a może korale z bobu? Dobra wiadomość jest taka, że stylizację można zmieniać parę razy w trakcie posiłku, oczywiście pod warunkiem, że poprzednia zniknie z talerza! Smacznego!

