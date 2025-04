Właściwości śliwek uwzględniają prozdrowotne działanie dla całego organizmu. Śliwki wspomagają wypróżnianie, ale to nie ich jedyna wartość dla ciała. Oto wartości odżywcze śliwek i ich wpływ na organizm.

Spis treści:

Śliwki to owoce o wysokiej zawartości węglowodanów, które mają też sporo witamin i minerałów. Są doskonałym elementem każdej zdrowej diety. Oto wartości odżywcze śliwek w przeliczeniu na 100 g.

Śliwiki - makroskładniki

Energia: 46 kcal

Białko: 0,7 g

Tłuszcz: 0,3 g

Węglowodany: 11,4 g

Błonnik: 1,4 g

Śliwki - witaminy

Witamina C: 9,5 mg

Witamina B1: 0,028 mg

Witamina B2: 0,026 mg

Witamina B3: 0,417 mg

Witamina B6: 0,029 mg

Foliany: 5 mcg

Witamina A: 345 IU

Witamina E: 0,26 mg

Witamina K: 6,4 mcg

Śliwki - minerały

Wapń: 6 mg

Żelazo: 0,17 mg

Magnez: 7 mg

Fosfor: 16 mg

Potas: 16 mg

Sód: 0 mg

Cynk: 0,1mg

Miedź: 0,058 mg

Mangan: 0,052 mg

Selen: 0 mcg

Fluor: 2 mcg

fot. Śliwki/ Adobe Stock, Andrii

Właściwości śliwek łatwo odczytać, analizując ich wartości odżywcze. Śliwki mają podobne działanie do właściwości mirabelek.

Witamina B6 w śliwkach

Zawarta w śliwkach witamina B6 działa przeciwdepresyjnie, łagodzi objawy napięcia przedmiesiączkowego. Dzięki nim będziesz miała lepszy nastrój i... humor! To też witamina niezbędna do prawidłowej pracy mięśni i mózgu.

Witamina A w śliwkach

Witamina A dba o kondycję skóry włosów i paznokci, a także jest odpowiedzialna za prawidłowy wzrost kości i zębów. Z tego powodu ważne jest, by jadło te owoce również twoje dziecko! Jedząc śliwki, zapewnisz sobie piękny wygląd skóry.

Witamina E w śliwkach

Nazywana jest nierzadko witaminą młodości. Ma silne właściwości przeciwutleniające, opóźnia starzenie się organizmu. Włączenie śliwek do diety zagwarantuje zatem młody wygląd niezależnie od wieku!

Polifenole w śliwkach

Skutecznie zwalczają szkodliwe wolne rodniki, zapobiegając m.in. chorobom serca i układu krążenia. A warto zwrócić uwagę, że właśnie te choroby dotykają zdecydowaną większość społeczeństwa.

Kwas chlorogenowy w śliwkach

Hamuje przyswajanie cukrów, wspomaga odchudzanie oraz obniża poziom cholesterolu we krwi. Dlatego śliwki w każdej postaci pomogą ci rozprawić się ze zbędnymi kilogramami i są polecane na diecie odchudzającej. Zrobisz z nich pyszne fit ciasta śliwkowe.

Błonnik w śliwkach

Błonnik w śliwkach daje uczucie sytości, reguluje trawienie, przyspiesza perystaltykę jelit, dzięki czemu zapobiega zaparciom. Dzięki regularnemu jedzeniu śliwek twoja przemiana materii znacznie przyspieszy!

Śliwki na zaparcia

Śliwki, szczególnie śliwki suszone, wykorzystuje się szeroko do naturalnego zwalczania zaparć. Wiele osób odczuwa poprawę po włączeniu śliwek do jadłospisu, inni korzystają ze specjalnych mikstur na zaparcia ze śliwkami. To jedne ze skuteczniejszych owoców zwalczających ten problem. Wypróżniające działanie śliwek to przede wszystkim zawartość alkoholi polihydroksylowych, sorbitolu i błonnik.

Śliwki na kontrolę cukru

Śliwki w cukrzycy są dozwolone. Choć śliwki mają sporo cukru, nie powodują jego szybkiego uwolnienia do krwi. To działanie prawdopodobnie spowodowane jest wpływaniem na adiponektynę, hormon biorący udział w regulacji glukozy.

Śliwki na mocne kości

Kolejna bardzo ciekawa właściwość prozdrowotna śliwek, to ich udział we wzmacnianiu kości. Naukowcy zaobserwowali, że dieta bogata w śliwki sprzyja mineralizacji i zwiększonej gęstości kości. Jedzenie śliwek może też odwrócić pojawiającą się już demineralizację. Dlaczego śliwki tak działają? To częściowo zagadka świata nauki. Prawdopodobnie chodzi o zawartość antyoksydantów, działanie przeciwzapalne, a być może też witaminę K ze śliwek. Śliwki są owocami, które troszczą się o kości lepiej niż inne, ale mechanizm nie jest znany.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 4.09.2014.

