Acai bowl, które jest odmianą smoothie bowl, zrobisz dosłownie w kilka minut i od ciebie zależy, ile na to wydasz. Najprostsze danie zrobisz za kilka złotych, a to bogatsze — za maksimum kilkanaście, czyli o wiele taniej niż zapłacisz za acai bowl w restauracji. To bardzo zdrowe i praktyczne rozwiązanie dla każdego, komu nie chce się szykować normalnego śniadania. Uważaj tylko na kalorie, gdyż to dość kaloryczne dania. Jednak każda kaloria w acai bowl przekłada się na moc cennych składników.

Spis treści:

Acai bowl to zdrowe danie śniadaniowe lub przekąska przygotowywana z jagód acai, które są miksowane na gęsty smoothie i serwowane z dodatkami. To taka owocowa wersja gaspacho — owocowa zupa podawana na zimno z pokrojonymi owocami, orzechami, nasionami, płatkami itp.

Jagody acai pochodzą z Ameryki Południowej, głównie z lasów deszczowych Amazonii, i są znane ze swoich właściwości prozdrowotnych.

Korzyści zdrowotne z jedzenia acai bowl:

Jagody acai są bogate w antocyjany , które pomagają w walce z wolnymi rodnikami.

, które pomagają w walce z wolnymi rodnikami. Danie dostarcza błonnika , który pomaga w trawieniu i utrzymaniu zdrowia jelit.

, który pomaga w trawieniu i utrzymaniu zdrowia jelit. Jagody acai zawierają zdrowe tłuszcze , które wspierają zdrowie serca.

, które wspierają zdrowie serca. Zwykle acai bowl nie ma wysokiego indeksu glikemicznego, więc pomaga w kontrolowaniu poziomu cukru we krwi.

Acai bowl to nie tylko zdrowa, ale także smaczna opcja na śniadanie lub przekąskę, idealna na ciepłe dni.

Podstawą acai bowl jest smoothie, który robi się, miksując płynną bazę z jagodami acai oraz owocami. Owoce mogą być świeże lub mrożone – to dobra opcja na lato. Dość gęstą mieszankę wlewa się do miseczki, a na wierzchu układa się dodatki.

Podstawa (smoothie z acai):

mrożone jagody acai (często w formie purée) lub proszek z jagód acai,

owoce takie jak banany, truskawki, jagody, mango i inne,

mleko (migdałowe, kokosowe, sojowe, zwykłe), jogurt, kefir, maślanka lub sok owocowy.

Dodatki:

świeże owoce (truskawki, banany, jagody, kiwi),

granola lub musli,

nasiona (chia, siemię lniane, tapioka),

orzechy i masła orzechowe,

wiórki kokosowe,

miód, syrop klonowy, syrop guarana,

czekolada, wiórki kakaowe.

Tak naprawdę acai bowl może mieć mnóstwo różnych wersji. Np. w niektórych regionach Brazylii do acai bowl dodaje się krewetki, a całe danie ma bardziej słonawy smak. Podstawą są oczywiście jagody acai, ale resztę składników można dobierać dowolnie.

Poniżej 4 sprawdzone przepisy na pyszne acai bowl. Nie bój się eksperymentować i próbować nowych wersji przepisów. Na wierzch smoothie z acai możesz dodać każde świeże czy suszone owoce. Dodatek migdałów, orzechów i nasion dostarczy ci białka i zdrowych tłuszczów. Po takim posiłku długo nie będziesz głodna.

Esencjonalny acai bowl

Składniki:

szklanka soku z czerwonych winogron,

szklanka jagód mrożonych lub świeżych,

pół szklanki czarnych porzeczek,

200 g purée z acai lub 5 łyżek proszku z acai,

łyżka miodu,

banan,

4 truskawki,

4 łyżki keto granoli.

Sposób przygotowania:

Zmiksuj sok z jagodami, porzeczkami i purée z acai lub proszkiem z acai. Tak powstałe smoothie rozlej do dwóch miseczek. Na wierzchu każdej z nich poukładaj: pół pokrojonego w plastry banana, po 2 pokrojone w plastry truskawki i po 2 łyżki keto granoli.

Cały przepis dostarcza ok. 930 kcal, a ponieważ wystarcza na 2 porcje, w każdej z nich będzie ok. 465 kcal.

fot. Esencjonalny acai bowl/Adobe Stock, WS Studio

Acai bowl z brzoskwinią

Składniki:

szklanka jogurtu naturalnego,

200 g purée z acai lub 5 łyżek proszku z acai,

szklanka malin,

1 banan,

pół szklanki borówek amerykańskich,

1 brzoskwinia,

łyżka łuskanych nasion dyni,

łyżka granoli,

łyżeczka nasion chia.

Sposób przygotowania:

Zmiksuj jogurt z bananem i połową porcji malin. Wlej smoothie do miski. Posyp z wierzchu resztą malin, borówkami, granolą i nasionami chia. Na koniec udekoruj plasterkami brzoskwini.

Ten przepis na acai bowl dostarcza ok. 750 kcal.

fot. Acai bowl z brzoskwinią/Adobe Stock, New Africa

Bogate acai bowl

Składniki:

szklanka mleka migdałowego,

200 g purée z acai lub 5 łyżek proszku z acai,

szklanka truskawek,

plaster ananasa,

pół pomarańczy,

pół jabłka,

pół mango,

2 łyżki orzechów (dowolnych),

łyżka płatków owsianych,

łyżeczka nasion chia,

2 łyżki wiórków kokosowych.

Sposób przygotowania:

Zmiksuj mleko migdałowe w purée lub proszkiem z acai oraz połową truskawek. Przelej smoothie do miski. Resztę truskawek pokrój w plastry, podobnie jak pomarańczę, jabłko i mango. Plaster ananasa pokrój na kawałki. Poukładaj pokrojone owoce na wierzchu acai bowl i posyp posiekanymi orzechami, płatkami, wiórkami i nasionami.

Ten przepis na acai bowl dostarcza ok. 760 kcal.

fot. Bogate acai bowl/ Adobe Stock, lukesw

Apetyczne acai bowl

Składniki:

szklanka maślanki,

200 g purée lub 5 łyżek proszku z acai,

1/4 szklanki wiśni,

łyżka syropu klonowego,

1 banan,

1 kiwi,

kilka malin,

3-4 truskawki,

garść borówek amerykańskich,

5 migdałów,

łyżeczka nasion chia.

Sposób przygotowania:

Zmiksuj maślankę z bananem, purée lub proszkiem z acai oraz wydrylowanymi wiśniami, Przelej smoothie do miseczki. Obierz i pokrój kiwi na plasterki, pokrój w plastry truskawki. Ułóż na wierzchu plastry owoców, posyp malinami, migdałami, borówkami i nasionami chia.

W tym acai bowl jest ok. 650 kcal.

fot. Apetyczne acai bowl/Adobe Stock, New Africa

