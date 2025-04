Wskaźnik masy ciała

Obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI, Body Mass Index) to prosta i obiektywna metoda oceny prawidłowości wagi człowieka. Aby go wyliczyć, potrzebujemy jedynie wiedzy na temat naszej wagi (najlepiej zważyć się rano, przed jedzeniem) i wzrostu. Wspomniane dane wstawiamy do następującego wzoru:

BMI = masa ciała (w kg)/(wzrost × wzrost) (w metrach)

Np.: dla osoby o masie ciała 76 kg i wzroście 1,68 m, BMI wyliczamy w następujący sposób:

BMI = 76 kg/(1,68 m × 1,68 m) = 26,9 kg/m2, czyli BMI = ~27 kg/m2, co oznacza niewielką nadwagę.

Interpretacja wyniku wskaźnika masy ciała według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, World Health Organization):

BMI mniejszy niż 18,5 kg/m2 oznacza niedowagę,

BMI większy lub równy 18,5 kg/m2, ale mniejszy od 25 kg/m2 oznacza prawidłową masę ciała,

BMI większy lub równy 25 kg/m2, ale mniejszy od 30 kg/m2 oznacza nadwagę ,

, BMI większy lub równy 30 kg/m2 oznacza otyłość.

Na podstawie BMI można wyliczyć prawidłową masę swojego ciała, która powinna mieścić się w granicach BMI = 18,5-25 kg/m². dla kobiet w wieku rozrodczym jest on nieco inny i powinien wynosić 19,8-25 kg/m².

Pamiętajmy, że im wyższy wskaźnik BMI, tym większe ryzyko zawału serca, udaru mózgu i cukrzycy typu 2. Jest ono szczególnie duże w przypadku osób otyłych, czyli takich, których wskaźnik masy ciała jest wyższy niż 30 kg/m².

Kiedy rozpocząć odchudzanie?

Jeśli osoba o nienagannej dotąd figurze zauważy, że jej wskaźnik masy ciała wzrósł powyżej 25 kg/m², to powinien być to dla niej wyraźny sygnał ostrzegawczy, by zwrócić większą uwagę na swoją dietę oraz zwiększyć aktywność fizyczną. Pamiętajmy, że im szybciej rozpoczniemy odchudzanie, tym łatwiej unikniemy otyłości.

W jakim tempie się odchudzać?

Zauważmy, że dodatkowe kilogramy gromadziliśmy w długim okresie czasu, a więc podczas odchudzania należy wykazać się przede wszystkim wytrwałością i cierpliwością tak, by zrzucanie zbędnych kilogramów rozłożyć w czasie. Jest to ważne w zdrowej i jednocześnie skutecznej diecie.

Podstawowe zalecenia to:

