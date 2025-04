Z wiekiem tracimy kolagen, a wraz z nim jędrną, gładką skórę i mocne stawy. Nie ma rady. Trzeba wspierać jego produkcję i dostarczać z zewnątrz wraz z dietą. Nie zawsze mamy ochotę na tłuste skórki kurczaka czy mięsne galarety, dlatego pojawia się pytanie, czy owoce i warzywa również mogą stanowić dla nas cenne źródło kolagenu. Odpowiadamy!

Spis treści:

Kolagen jest głównym białkiem budulcowym występującym w różnych tkankach łącznych organizmu: skórze, kościach, ścięgnach i mięśniach, odpowiadającym za ich elastyczność i wytrzymałość. Stanowi 30% białka w całym organizmie. Dzięki niemu skóra jest jędrna, stawy i kości wytrzymałe, naczynia krwionośne elastyczne, a układ odpornościowy zdolny do walki z patogenami. Gdy brakuje kolagenu w organizmie, cierpi nasz układ krwionośny, struktury zapewniające stabilność ciała, słabnie odporność, pogarsza się kondycja skóry. Kolagen jest nam niezbędny.

Głównym jego źródłem są produkty pochodzenia zwierzęcego: wołowina, drób, wieprzowina (głównie kości, skóry i ścięgna, galarety), w mniejszym stopniu mięso ryb. Organizm potrafi też samodzielnie wytwarzać kolagen, ale niestety od 25 roku życia ten proces stopniowo zwalnia, aby po 60-tce praktycznie wstrzymać produkcję. Niezbędne jest zatem uzupełnienie tego związku. Czy owoce i warzywa stanowią dobre źródło kolagenu dla tych, którzy nie przepadają za mięsem?

Warzywa i owoce nie zawierają w sobie kolagenu, gdyż jest to białko typowe dla tkanek pochodzenia zwierzęcego, co jednak nie oznacza, że surowce roślinne nie mają z kolagenem nic wspólnego. Ich udział jest niezbędny w diecie kolagenowej. Związki obecne w warzywach i owocach przyczyniają się nie tylko do wytwarzania kolagenu przez organizm, ale także do stabilizowania i wzmacniania jego struktury, oraz regeneracji. Stąd jedząc codziennie owoce i warzywa, zapewniamy sobie poprawę jędrności i elastyczności skóry oraz wsparcie dla całego ciała.

Owoce i warzywa nie zawierają kolagenu, ale mają ważny udział w tworzeniu tego białka - jest to zasługą zawartych w nich składników: głównie witaminy C i innych przeciwutleniaczy, miedzi, aminokwasów i związków siarkowych.

Owoce i warzywa bogate w witaminę C

Aby zwiększać produkcję kolagenu, należy wybierać owoce i warzywa bogate w przeciwutleniacze i witaminę C. Włączenie do codziennej diety tych roślin, wspiera naturalną produkcję kolagenu. Jak wiemy, niedobór witaminy C prowadzi do osłabienia włókien kolagenowych i wywołuje szkorbut. Charakterystyczne objawy to nieprawidłowy rozwój kości, utrudnione gojenie się ran czy osłabienie mięśni i stawów.

Witamina C odgrywa kluczową rolę w syntezie kolagenu. Owoce i warzywa zwiększające kolagen w organizmie to te, które są bogate w kwas askorbinowy:

owoce cytrusowe (pomarańcze, mandarynki, grejpfruty),

owoce jagodowe (borówki, truskawki, maliny, aronia, porzeczka),

kiwi,

papryka (witamina C w papryce),

pomidory,

brokuły,

ciemnozielone, liściaste warzywa (takie jak szpinak i jarmuż),

natka pietruszki,

ziemniaki.

Jeżeli potrzebujesz więcej przykładów produktów obfitujących w ten związek, poszukaj wśród najlepszych naturalnych źródeł witaminy C.

Owoce i warzywa bogate w przeciwutleniacze

Aby przyspieszyć produkcję kolagenu, sięgaj częściej po owoce i warzywa bogate w przeciwutleniacze. Przeciwutleniacze (inaczej antyoksydanty) są to związki neutralizujące w organizmie nadmiar wolnych rodników, zapobiegają chorobom, stanom zapalnym i spowalniają procesy starzenia się. Wolne rodniki w dużej ilości powodują stres oksydacyjny, przyczyniający się do uszkodzeń komórek ciała.

Najlepsze roślinne źródła przeciwutleniaczy to:

aronia,

jagody,

maliny,

rośliny strączkowe,

kurkuma,

kakao,

cynamon,

oregano,

goździki,

karczochy,

orzechy pekan.

Do naturalnych przeciwutleniaczy należą niektóre witaminy, składniki mineralne, barwniki oraz inne związki występujące przede wszystkim w produktach pochodzenia roślinnego. Dlatego jeżeli zależy ci na wzmocnieniu produkcji kolagenu, codziennie w twoim jadłospisie powinny pojawiać się różnorodne owoce i warzywa.

Czosnek i cebula

Aby zwiększyć produkcję kolagenu, warto też sięgać po czosnek i cebulę. Nie jest on wprawdzie źródłem tego białka budulcowego, ale badania pokazują, że obecne w nich związki siarkowe biorą udział w produkcji kolagenu i stabilizują jego strukturę. Specjaliści wskazują, że wyciąg z czosnku sprzyja regeneracji uszkodzonych włókien kolagenowych, a zatem cofa niekorzystne zmiany.

Rośliny bogate w miedź

Ważną grupą są też produkty roślinne bogate w miedź, pierwiastek, który aktywuje enzymy uczestniczące w syntezie kolagenu oraz wzmacnia strukturę tego białka, przez co jego cząsteczki są trwalsze i bardziej odporne na uszkodzenia. Dobrym roślinnym źródłem miedzi są rośliny strączkowe, orzechy (zwłaszcza nerkowce, pekan, włoskie) i nasiona. Warto uwzględnić je w diecie kolagenowej.

Rośliny bogate w aminokwasy

Niektóre aminokwasy są kluczowe dla produkcji kolagenu. Polecanymi roślinnymi źródłami tych związków są:

soja,

rośliny strączkowe,

siemię lniane,

nasiona chia.

Pamiętaj, że dla zwiększenia produkcji kolagenu ważne jest też unikanie czynników, które przyspieszają degradację tego białka. Są to:

palenie papierosów,

przewlekły stres,

brak snu,

nadmierna ekspozycja na promieniowanie słoneczne,

uboga w witaminy dieta,

zanieczyszczenia środowiskowe.

