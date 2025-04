Fot. Fotolia

Woda to najważniejsze źródło nawodnienia organizmu. Jednak Polacy, gdy chcą się czegoś napić, najchętniej sięgają po napoje smakowe – wynika z badania PBS dla Stowarzyszenia „Woda w Domu i w Biurze”. Polacy najczęściej wybierają herbatę, ale chętnie sięgają też po soki owocowe, napoje gazowane i kawę. Jak przekonują eksperci, to woda jednak jest tym elementem jadłospisu, który powinien stanowić podstawowe źródło nawodnienia organizmu i napojem, po który powinniśmy sięgać najczęściej.

Herbata - z wiekiem pijemy jej coraz więcej

Jak pokazują wyniki badania PBS zrealizowanego na zlecenie Stowarzyszenia „Woda w Domu i w Biurze”, aż 36% Polaków, chcąc się czegoś napić, najczęściej sięga po herbatę. Im jesteśmy starsi, tym więcej jej pijemy – to ulubiony napój ponad połowy badanych (57%) w wieku powyżej 57 lat. Z kolei co dziesiąty przeciętny Polak przeważnie pije kawę.

„Wszystko jest dla ludzi, jeśli zachowujemy zdrowy umiar. Możemy pić łącznie 4 filiżanki herbaty i kawy dziennie, o ile nie dodajemy do nich cukru. Jeśli zaś lubimy kawę z mlekiem, wybierajmy to chude, o niższej zawartości tłuszczu” – radzi dr inż. Katarzyna Okręglicka, ekspert ds. żywienia.

Ważna jest również woda, która jest głównym składnikiem tych napojów. Jej jakość znacząco wpływa na smak kawy i herbaty, dlatego powinna zawierać minerały i być przede wszystkim świeża. Dobrym rozwiązaniem jest np. wybór wody w kilkugalonowych butlach, która jest nie tylko bardzo dobrej jakości, lecz także można ją zamówić wraz z dystrybutorem z opcją podgrzewania wody, dzięki czemu można szybko zaparzyć kawę lub herbatę.

Lubimy napoje gazowane i soki owocowe

Jak wynika z przeprowadzonych badań, co dziesiąty Polak najczęściej pije soki owocowe, a 10% z nas sięga po napoje gazowane. „Słodkie napoje powinny być spożywane w możliwie najmniejszych ilościach i nigdy nie powinny stanowić głównego źródła nawodnienia. Ich picie może być czynnikiem sprzyjającym nadwadze i otyłości. Ponadto słodki smak stymuluje apetyt na inne bogate w węglowodany produkty spożywcze, co w efekcie może spowodować spożywanie większej liczby kalorii i tycie” – tłumaczy dr inż. Okręglicka.

Częste picie soków owocowych i napojów gazowanych prowadzi do zwiększenia ryzyka cukrzycy. Na alarm biją też dentyści, ponieważ napoje słodzone niszczą szkliwo. Czy powinniśmy je zatem całkowicie wyeliminować z diety? „Napoje gazowane zdecydowanie odradzam. Natomiast można sięgać po naturalne soki owocowe w ilości nie większej niż 1 litr tygodniowo.

Co powinniśmy pić?

Eksperci są zgodni – woda to najlepszy wybór. Jednak wciąż pijemy jej za mało – tylko 29% Polaków sięga właśnie po nią najczęściej, a jedynie 6% z nas spożywa zalecaną ilość wody każdego dnia. „Woda nie tylko skutecznie gasi pragnienie i jest łatwo dostępna. Jej regularne picie wpływa korzystnie na naszą urodę, bo nawilża skórę i wspomaga metabolizm.

Ponadto wpływa na nasze samopoczucie – gdy nie nawadniamy organizmu, boli nas głowa, mamy problemy z koncentracją uwagi i odczuwamy spadek energii. Aby lepiej się czuć, wyglądać i funkcjonować, wystarczy zatem pić odpowiednie ilości wody każdego dnia” – wyjaśnia dr inż. Katarzyna Okręglicka, ekspert ds. żywienia.

