Produkty bogate w błonnik są niezbędne w każdej diecie. Choć nie jest trawiony w przewodzie pokarmowym, błonnik spełnia bardzo ważne funkcje w organizmie człowieka. Z pewnością słyszałaś, że błonnik jest niezbędny na diecie odchudzającej, bo reguluje apetyt. To zaledwie jedna z jego licznych zalet. Produkty bogatobłonnikowe wspierają proces trawienia, odżywiają bakterie jelitowe i sycą. Sprawdź, jakie są najlepsze źródła błonnika pokarmowego w diecie i jedz je często.

Jak zwiększyć ilość błonnika pokarmowego w diecie? Wprowadź do diety jego naturalne źródła (warzywa, owoce, produkty zbożowe pełnoziarniste). Zawartość błonnika w pojedynczych produktach nie jest wysoka. Z tego powodu ważne jest, by dostarczać go z różnych źródeł.

Za źródło błonnika pokarmowego można uznać żywność, która ma minimum 3 g błonnika w 100 g.

Wysoka zawartość definiowana jest, jako ilość błonnika wyższa lub równa 6 g/100 g produktu.

TOP 30 źródeł błonnika - lista

Zawartość błonnika pokarmowego na 100 g produktu (w kolejności od najlepszych źródeł):

Babka płesznik (składnik błonnika witalnego) 68 g Otręby 42,4 g Nasiona chia 34,4 g Siemię lniane 27,3 g Pestki dyni 18,4 g Kokos 16,3 g Fasola biała, nasiona suche 15,7 g Soja nasiona suche 15,7 g Zarodki pszenne 14 g Amarantus ziarno 14 g Mąka żytnia typ 2000 12,8 g Migdały 12,5 g Sezam 11,8 g Płatki żytnie 11,6 g Mąka z amarantusa 11,4 g Pestki słonecznika 11,1 g Mąka owsiana pełnoziarnista 11 g Pistacje 10,6 g Marakuja 10 g Płatki jęczmienne 9,6 g Pumpernikiel 9,4 g Ryż brązowy suchy 8,7 g Płatki gryczane 8,7 g Orzeszki ziemne 8,5 g Chleb żytni razowy 8,4 g Makaron pełnoziarnisty 8 g Musli z owocami suszonymi 8 g Porzeczki czarne 7,8 g Kukurydza na popcorn 7,3 g Komosa ryżowa sucha 6,8 g

fot. Produkty bogate w błonnik/ Adobe Stock, bit24

Warzywa bogate w błonnik - tabela TOP 10

Z listy najbogatszych warzyw bogatych w błonnik wyłączamy warzywa strączkowe, które mają najwięcej błonnika. Nawet te, które nie znalazły się na liście TOP 30 produktów bogatych w błonnik jak np. bób czy groch, mają go więcej, niż inne rodzaje warzyw. Poniżej TOP 10 warzyw pod względem zawartości błonnika z wykluczeniem warzyw strączkowych.

fot. Karczochy - warzywo o najwyższej zawartości błonnika/Adobe Stock, kobeza

Owoce bogate w błonnik - tabela TOP 10

fot. Marakuja to najbogatszy w błonnik owoc/ Adobe Stock, Thidarat

Inne produkty bogate w błonnik - tabela

Tabela produktów bogatych w błonnik nie kończy się na liście top 30. Jest wiele innych artykułów spożywczych, które są doskonałym źródłem błonnika i zdecydowanie warto umieścić je w diecie.

Dieta bogatobłonnikowa nie jest trudna w przeprowadzeniu. Produkty bogate w błonnik można wprowadzić do diety w sposób niezauważalny. Wystarczy, że do każdego posiłku głównego dorzucisz 1-2 źródła błonnika. Jak to zrobić w praktyce?

Sałatkę posyp zarodkami pszennymi lub siemieniem lnianym.

zarodkami pszennymi lub siemieniem lnianym. Do jogurtu dodawaj łyżkę otrąb granulowanych.

dodawaj łyżkę otrąb granulowanych. Zwykłą mąkę pszenną mieszaj pół na pół z mąką pełnoziarnistą.

Smaruj chleb rozgniecionym awokado lub pastami ze strączków.

ze strączków. Do zupy pomidorowej zamiast ryżu białego dodawaj ryż brązowy.

Naucz się przygotowywać kotlety z fasoli czy bobu, będą świetnym zamiennikiem dla kotletów z mięsa.

Do koktajli na II śniadanie dodawaj owoce jagodowe - maliny, truskawki, jagody.

- maliny, truskawki, jagody. Zamiast ziemniaków do obiadu 3-4 razy w tygodniu podawaj kaszę, np. gryczaną, jęczmienną.

np. gryczaną, jęczmienną. W owsiance mieszaj różne rodzaje płatków. Używaj nie tylko tych owsianych, ale także żytnich czy jęczmiennych.

Każda zdrowa dieta, w której występuje wystarczająco warzyw i owoców, a spożywane zboża są z pełnego przemiału, zawiera wystarczającą ilość błonnika. Nie musisz kontrolować jego ilości, postępuj tylko zgodnie ze wskazówkami zdrowej diety.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, by spożycie błonnika pokarmowego wynosiło minimum 25 g dziennie. Taką samą ilość, jako wystarczającą, sugeruje Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Eksperci EFSA podkreślają jednak, że wyższe niż 25 g/dobę spożycie błonnika pokarmowego może być korzystne dla osób, które chcą schudnąć lub utrzymać prawidłową masę ciała.

Niestety badania wykazują, że kobiety w Polsce spożywają zdecydowanie za mało błonnika pokarmowego. Średnie spożycie błonnika wśród kobiet wynosi zaledwie około 17,5 g błonnika na dobę, a u mężczyzn to ok. 20,9 g.

Z ilością błonnika pokarmowego w diecie nie można też przesadzić. Paradoksalnie, jego zbyt duża ilość może prowadzić do:

zaprać (szczególnie, jeśli nie będziesz pić jednocześnie dużo wody),

wzdęć,

utrudniać wchłanianie składników odżywczych.

Za maksymalną dzienną dawkę błonnika uważa się ok. 50 g/ dobę. Szczególnie narażeni na przekroczenie dziennej zalecanej dawki błonnika są weganie stosujący wysokokaloryczną dietę.

Jakie są funkcje błonnika pokarmowego?

Zmniejsza czas pasażu jelitowego.

Zwiększa objętość stolca.

Stymuluje fermentację w jelicie grubym.

Reguluje stężenie cukru we krwi, obniża poziom glukozy we krwi i obniża poziom insuliny.

Zmniejsza szybkość wchłaniania cukrów po posiłku.

Ogranicza wchłanianie cholesterolu i reguluje poziom cholesterolu ogółem i poziom frakcji LDL cholesterolu.

Działa jak prebiotyk, wspiera wzrost dobrych bakterii jelitowych.

Zapobiega zaparciom.

Przeciwdziała otyłości, ponieważ zapewnia sytość poposiłkową.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 15.06.2018 przez Barbarę Dabrowską..

Źródła: Jarosz M., et al. „Normy żywienia dla populacji Polski i ich zastosowanie." 2020, rozdział: „Błonnik pokarmowy" A. Wojtasik, E. Pietraś, H. Kunachowicz, s. 148-170.

