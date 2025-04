Veganuary to coroczna akcja organizowana od 2015 roku przez organizację non-profit o tej samej nazwie. To wyzwanie zachęcające ludzi do przetestowania, spróbowania i poszerzania wiedzy na temat diety wegańskiej. Każdego roku liczba uczestników wyzwania Veganuary rośnie. Aż 98% uczestniczących w Veganuary w 2022 roku poleciłoby wyzwanie swoim przyjaciołom. Skusisz się na wzięcie udziału w tym przedsięwzięciu?

Reklama

Spis treści:

Veganuary to nazwa wyzwania zachęcającego do przetestowania diety wegańskiej w styczniu. Nazwa Veganuary powstała z połączenia angielskich słów "vegan" i "january" oznaczających odpowiednio: "wegański" i "styczeń".

Akcja Veganuary jest przeprowadzana przez brytyjską organizację non-profit w styczniu od 2015 roku. Każdy kolejny rok gromadzi więcej uczestników i osób zainteresowanych wyzwaniem. Ostatnia edycja Veganuary z 2022 roku zgromadziła ponad 620 tys. uczestników z całego świata.

Celem akcji Veganuary jest edukacja na temat weganizmu i zachęcanie do podjęcia wyzwania i przetestowania diety wegańskiej w styczniu.

Jak dołączyć do akcji Veganuary?

Oficjalnie do akcji Veganuary można przyłączyć się, wypełniając formularz startowy dostępny na stronie organizacji: veganuary.com. Partycypanci otrzymują przygotowany przez ekspertów plik startowy z podstawowymi informacjami na temat weganizmu i codzienną dawkę wiedzy i inspiracji w postaci newslettera. Każdy zapisany uczestnik ma też dostęp do przewodników po wegańskich restauracjach, produktach przydatnych w diecie wegan, a także dużej bazy przepisów roślinnych.

Uczestników zachęca się do dzielenia się doświadczeniami w mediach społecznościowych, wykorzystując do oznaczania materiałów hashtag #veganuary lub #veganuary2023.

Oczywiście samo podjęcie wyzwania przetestowania diety wegańskiej w styczniu nie musi łączyć się z wypełnianiem formularza. Możesz przeprowadzić wyzwanie we własnym domu, na własnych zasadach: przetestuj wegańskie przepisy, zdobywaj wiedzę o dietach roślinnych i ogranicz konsumpcję produktów zwierzęcych.

fot. Veganuary - wegański styczeń/ Adobe Stock, okrasiuk

Veganuary na świecie

Idea wegańskiego stycznia narodziła się w Wielkiej Brytanii i to tam akcja jest najgłośniejsza i zdobywa najwięcej uczestników. W 2015 roku w wyzwaniu wzięło udział 12 800 partycypantów, a liczba ta rosła sukcesywnie aż do rekordowych 629 000 uczestników w styczniu 2022 roku. Najwięcej uczestników akcji Veganuary pochodzi z Wielkiej Brytanii, jednak wegańsko w styczniu coraz bardziej ochoczo zaczynają jeść też mieszkańcy USA, Meksyku, Argentyny, Niemiec i Szwecji.

Veganuary w Polsce

Akcja Veganuary staje się też coraz bardziej popularna w Polsce. Oprócz tego, że być może masz znajomych, którzy postawili sobie podobne wyzwanie, możesz natknąć się na wzmianki o Veganuary w mediach, sklepach i restauracjach. Oto kilka inicjatyw, które przeprowadzane są z okazji Veganaury w Polsce.

Do akcji Veganuary przyłączyło się np. Pyszne.pl, portal do zamawiania jedzenia z dowozem do domu.

Chcemy wspierać i promować inicjatywy, które mają pozytywny wpływ na naszą planetę i nas samych, dlatego już po raz trzeci dołączamy do akcji Veganuary. Naszą rolę widzimy przede wszystkim w zapewnianiu naszym klientom szerokiego wyboru i budowaniu świadomości zalet diety roślinnej - współpracujemy z 13 tysiącami restauracji w całej Polsce - nasi klienci mogą liczyć na specjalne rabaty na dania bezmięsne oraz merytoryczne komentarze, które mogą pomóc wytrwać w styczniowym wyzwaniu. - komentuje Arkadiusz Krupicz, współzałożyciel i dyrektor zarządzający Pyszne.pl.

W ramach wspierania akcji Veganuary, Pyszne.pl podjęło współpracę z komikiem Rafałem Rutkowskim, który wcielając się w rolę niekonwencjonalnego Wege Trenera, humorystycznie motywuje do wzięcia udziału w wegańskim styczniu.

W ramach Veganuary, roślinne alternatywy dla mięsa wypromować postanowił też LidlPolsa. W aplikacji Lidl Plus co tydzień dostępne są specjalne kupony, dzięki którym można kupić roślinne produkty w niższej cenie.

Swoje menu poszerza o produkty roślinne z okazji Veganuary też Costa Coffee. Wśród nowości można znaleźć np. tost z roślinnym Qurczakiem (zamiennikiem mięsa); wegański korzenny torcik; wegańską szarlotkę oraz ulepszone napoje kawowe z dodatkiem napoju roślinnego na bazie grochu.

Roślinne menu obejmować będzie zarówno ofertę słonych, jak i słodkich przekąsek, oraz kawy, które serwowane będą na napoju roślinnym. Początek roku to moment wprowadzania zmian i postanowień - dla Costa Coffee to krok w kierunku rozwoju oferty przyjaznej środowisku. - mówi Agnieszka Bobrukiewicz, Commercial Marketing Director Costa Coffee

To niejedyne firmy, które przyłączyły się do akcji Veganuary. W ofertach sklepów i dyskontów znajdziesz wyeksponowane produkty roślinne, a wiele restauracji stworzyło dedykowane roślinne menu.

Dlaczego warto podjąć wyzwanie i w styczniu przetestować dietę wegańską? Każdy ma ku temu inny powód, uczestnicy poprzednich akcji zauważają następujące benefity Veganuary:

możliwość poznania nowych przepisów i zdobycia inspiracji kulinarnych;

i zdobycia inspiracji kulinarnych; wiele obalonych mitów na temat diety wegańskiej;

na temat diety wegańskiej; zdobycie wiedzy na temat wpływu weganizmu na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych ;

; poznanie nowych produktów;

znalezienie posiłków, które stanowią realną alternatywę dla odzwierzęcych ulubionych dań;

więcej energii i lepsze samopoczucie na co dzień ;

; brak uczucia ciężkości po posiłkach;

utrata masy ciała (jeśli dieta wegańska była połączona z deficytem energetycznym).

Reklama

Czytaj także:

Fleksitarianizm, czyli elastyczna dieta wegetariańska. Zasady, zalety i wpływ na zdrowie

11 ciekawostek o wegetarianizmie z okazji Dnia Wegetarian. Te mało znane fakty o diecie bezmięsnej cię zaskoczą

Weganizm a wegetarianizm - poznaj wady i zalety obu diet!