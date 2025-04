Koniecznie wypróbuj cukier muscovado. Fakt, jest sporo droższy od zwykłego, ale nie sposób zastąpić wyjątkowego smaku, jaki oferuje. Nie jest też pustymi kaloriami, bo dostarcza pewne ilości wartościowych dla organizmu składników. Podpowiadamy, dlaczego jest wyjątkowy i jak próbować go zastąpić, choć w pełni nigdy się to nie uda.

Cukier muscovado to nierafinowany cukier trzcinowy, który jest ceniony za swój bogaty smak i wilgotną konsystencję. Znajduje szerokie zastosowanie w kulinariach, od wypieków po sosy i napoje. Dzięki niższemu stopniowi przetworzenia zawiera więcej minerałów i innych składników odżywczych niż zwykły biały cukier, co czyni go bardziej wartościowym wyborem.

Cukier muscovado jest produkowany z soku trzcinowego Jest on gotowany, aby odparować wodę, a następnie suszony (wtedy następuje krystalizacja), co pozwala zachować większość naturalnej melasy, która nadaje mu ciemny kolor i smak. Konsystencją gotowy produkt przypomina mokry piasek. Smak cukru muscovado jest bardzo charakterystyczny: intensywny, karmelowy, z nutami toffi i lukrecji.

Cukru muscovado używa się do produkcji rumu, wypieków cukierniczych oraz produkcji niektórych piw. W domu można nim doprawiać sosy, marynaty, napoje, koktajle i używać do wypieków. Zastępuje się nim zwykły cukier w proporcji 1:1. Szczególnie pasuje do smaków czekoladowych.

Wartości odżywcze cukru muscovado

Cukier muscovado dostarcza tyle samo kalorii co zwykły cukier – 389 kcal na 100 g, czyli ok. 20 kcal w łyżeczce produktu (5 g). Zawiera w takiej porcji:

95 g węglowodanów,

0,1 g tłuszczu,

0,3 g białka,

0 g błonnika.

Melasa zawarta w muscovado dostarcza niewielkich ilości magnezu, sodu, żelaza, potasu i wapnia oraz przeciwutleniaczy, w tym kwasu galusowego i innych polifenoli, które chronią komórki przed wolnymi rodnikami. Dlatego muscovado uznawany jest za zdrowszy zamiennik cukru, choć tak samo szybko podnosi cukier we krwi i jest tak samo tuczący.

Jasny i ciemny cukier muscovado

Oba rodzaje – jasny (light) i ciemny cukier muscovado (dark muscovado) to cukier nierafinowany. Różnią się tym, że w celu wyprodukowania jasnego, odwirowuje się część melasy. To sprawia, że jasny cukier muscovado ma nie tylko jaśniejszą barwę, ale jest też mniej wilgotny i ma łagodniejszy smak. Może też być używany do przetworów.

Cukier trzcinowy i cukier muscovado różnią się przede wszystkim stopniem przetworzenia, zawartością melasy, smakiem, teksturą i zastosowaniami kulinarnymi. Oto podstawowe różnice między nimi:

stopień przetworzenia – cukier muscovado jest zawsze nisko przetworzony, a cukier trzcinowy może być też wysoko przetworzony, rafinowany,

– cukier muscovado jest zawsze nisko przetworzony, a cukier trzcinowy może być też wysoko przetworzony, rafinowany, kolor – cukier muscovado zawsze jest brązowy, natomiast cukier trzcinowy może mieć kolor od białego do brązowego; zwykle im jaśniejszy jest, tym bardziej został przetworzony,

– cukier muscovado zawsze jest brązowy, natomiast cukier trzcinowy może mieć kolor od białego do brązowego; zwykle im jaśniejszy jest, tym bardziej został przetworzony, zawartość melasy – w cukrze muscovado jest jej dużo, w cukrze trzcinowym zawsze jest jej mniej, dlatego jest on suchszy;

– w cukrze muscovado jest jej dużo, w cukrze trzcinowym zawsze jest jej mniej, dlatego jest on suchszy; smak – cukier muscovado ma bogaty smak, a cukier trzcinowy jest mniej wyrazisty i łagodniejszy w smaku;

– cukier muscovado ma bogaty smak, a cukier trzcinowy jest mniej wyrazisty i łagodniejszy w smaku; konsystencja – cukier muscovado zawsze jest wilgotny i lepki, cukier trzcinowy jest zdecydowanie suchszy, bardziej sypki;

– cukier muscovado zawsze jest wilgotny i lepki, cukier trzcinowy jest zdecydowanie suchszy, bardziej sypki; zastosowanie kulinarne – cukier muscovado jest idealny do wypieków, sosów i deserów oraz napojów, zwłaszcza koktajli, natomiast cukier trzcinowy jest uniwersalny i nadaje się także do przetworów.

Wybór między cukrem trzcinowym a muscovado zależy od konkretnego zastosowania kulinarnego oraz preferencji smakowych.

fot. Cukier muscovado a cukier trzcinowy/ iStock by Getty Images, annick vanderschelden photography

W marketach raczej cukru muscovado nie znajdziesz, natomiast bez problemu kupisz cukier trzcinowy, ale wiesz już, że to nie to samo. Cukru muscovado najlepiej szukać w sklepach internetowych.

Cena cukru muscovado: kilogram ciemnego lub jasnego muscovado kosztuje 20-30 zł.

Niestety w pełni zastąpić się go nie da, dlatego jest niepowtarzalny. Można co prawda próbować zamieniać go na ciemny cukier trzcinowy, który także zawiera nieco melasy, ale jej zawartość jest dużo niższa, dlatego i smak jest mniej wyrazisty i charakterystyczny. Oczywiście można go zastępować dowolnym cukrem, ale będzie to wyłącznie substytut słodyczy – nutek toffi, karmelowych i lukrecji żaden cukier w pełni nie zastąpi.

Cukier muscovado można próbować zastąpić także następującymi produktami i kombinacjami produktów:

zwykły cukier + melasa,

cukier brązowy + melasa,

cukier brązowy + miód gryczany,

brązowy cukier + syrop klonowy,

jaggery – to nierafinowany cukier trzcinowy popularny w Azji, ma także bogaty, wyjątkowy smak.

cukier demerara – złoty cukier o wyczuwalnym smaku toffi,

cukier palmowy – brązowy słodzik o wyczuwalnym smaku karmelowym.

Jak zastępować nimi cukier muscovado:

na wagę/objętość 1:1 w przypadku cukru palmowego, demerara i brązowego cukru trzcinowego,

palmowego, demerara i brązowego cukru trzcinowego, 1:1 na wagę lub objętość w przypadku mieszanek, które sporządza się tak, że na 200 g cukru dodaje się 1-2 łyżki melasy, miodu lub syropu klonowego.

