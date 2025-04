Fot. Fotolia

Zioła od wieków dodają potrawom smaku, zapewniają spory zasób mikroelementów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu, a nawet leczą. Suszone zawsze mamy po ręką. Teraz czas na świeże i aromatyczne zioła, które najłatwiej wyhodować w domowym zielniku. Te z powodzeniem mogą służyć nam i naszemu zdrowiu cały rok.

Wysiew ziół - zadbaj o nasłonecznienie

Zacznijmy od jakości nasion i sadzonek. Ich staranna selekcja i wybór tylko tych wysokojakościowych sprawi, że zioła będę mocniejsze niż te kupione w hipermarkecie, a także dłużej utrzymają się w domowych warunkach. Zakupione nasiona siejemy, a uzyskane w ten sposób sadzonki przesadzamy do glinianych doniczek.

Ogromną rolę w uprawie ziół ma odpowiednie miejsce. Zioła lubią słońce, dlatego ustawiajmy je w nasłonecznionych miejscach – czy to na kuchennym parapecie czy w ogrodzie. Nie mniej ważne jest systematyczne podlewanie. Nie ma tutaj jednego przepisu na sukces – im bardziej roślina jest eksponowana na słońcu, tym więcej wody będzie potrzebować.

Ziemia, w której rosną sadzonki bądź wata, na której wysiewamy nasiona, powinny być wilgotne, ale nie mokre. Nigdy nie powinno w nich być nadmiaru wody.

Jaką doniczkę do uprawy ziół wybrać?

Dostępność ziół w sklepach stale się powiększa. Do wyboru mamy gatunki jednoroczne, wśród których warto wymienić choćby bazylię, cząber, kolendrę, kminek, oraz wieloletnie, rozrośnięte okazy – na przykład: mięty, szałwii czy melisy.

Co prawda na wysiew ziół jednorocznych i dwuletnich z przeznaczeniem do ogródka jest już za późno, bo swój okres wzrostu powinny rozpocząć na kuchennych parapetach w lutym, ale ciągle możemy stworzyć naprawdę bujne domowe zielniki.

Sadząc zioła zasadniczo nie mamy wiele ograniczeń, ale są czynniki, które sprzyjają ich lepszej uprawie. Zioła o rozbudowanym systemie korzennym powinno się sadzić w pojemnikach o głębokości do 40 cm. Płytkokorzenne natomiast, a wśród nich są popularne majeranek, cząber i tymianek, mogą rosnąć w płaskich donicach bądź niewysokich misach.

