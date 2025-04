Zdiagnozowano u ciebie uchyłki jelita grubego i zastanawiasz się, co najlepiej jeść? Wszystko zależy od stopnia rozwoju tej choroby. Jeśli jeszcze nie odczuwasz jej objawów, możesz stosować dietę w bogatą w błonnik (szczególnie rozpuszczalny), która może nawet odwrócić twój stan. Jeśli pojawiają się u ciebie konkretne objawy uchyłkowatości jelita, musisz przejść na ścisłą dietę lekkostrawną, która zmniejszy ryzyko zaostrzeń choroby. Poznaj wszystkie zasady diety w uchyłkowatości i zastosuj przykładowy jadłospis na uchyłki jelita.

Spis treści:

Uchyłki jelita grubego można wytłumaczyć jako „porozciągane” ściany jelit. W jelicie grubym mogą tworzyć się tzw. kieszonki, w których zatrzymują się resztki niestrawionego pokarmu. Łagodne uchyłki nie dają objawów i mogą być wykryte np. przy rutynowej kolonoskopii.

Miejsca, w których występują uchyłki, są jednak bardzo podatne na występowanie zapaleń. Niestrawione resztki pokarmu mogą zalegać w tych miejscach jelita, blokować uchyłki i powodować stan zapalny. Czasami objawia się to bólami lub krwawieniami. W ostateczności może prowadzić nawet do perforacji jelit.

Dieta ma duży wpływ na występowanie i późniejsze radzenie sobie z uchyłkami jelita grubego. Dobre podejście dietetyczne może:

zapobiegać powstawaniu uchyłków,

uchyłków, zmniejszać objawy choroby , gdy uchyłki już się pojawią,

, gdy uchyłki już się pojawią, podtrzymywać chorobę w stanie remisji.

Warto zainteresować się zasadami dietetycznymi na każdym etapie zaawansowania choroby:

zanim uchyłki się pojawią , np. u osób z predyspozycjami rodzinnymi - dieta pomoże zapobiec uchyłkom jelita grubego;

, np. u osób z predyspozycjami rodzinnymi - dieta pomoże zapobiec uchyłkom jelita grubego; gdy uchyłki będą zdiagnozowane, nawet nie dając objawów - dieta pomoże podtrzymać ten stan bez objawów;

- dieta pomoże podtrzymać ten stan bez objawów; gdy uchyłki powodują już dolegliwości - dieta ograniczy ryzyko kolejnych stanów zapalnych i pomoże łagodzić te już występujące.

Najlepiej zapobiegać niż leczyć lub martwić się występującą chorobą. Dieta ma duży wpływ na zapobieganie występowaniu uchyłków jelita grubego. Przede wszystkim resztki jedzenia zbyt długo przebywające w jelicie je „rozciągają". Dieta zapobiegająca uchyłkom ma przede wszystkim ułatwić sprawne wypróżnianie.

Jednym ze znaczniejszych czynników ryzyka uchyłków jelita grubego jest właśnie typowo zachodni model odżywiania, uwzględniający najczęstsze błędy żywieniowe Polaków.

Powody i czynniki ryzyka wystąpienia uchyłków jelita grubego związane z dietą i stylem życia to:

zbyt dużo tłuszczu w diecie, za mało węglowodanów;

za mało błonnika w diecie (szczególnie frakcji rozpuszczalnej);

niedostateczna ilość płynów w jadłospisie;

palenie papierosów;

niedostateczna aktywność fizyczna;

zbyt duża ilość czerwonego mięsa w jadłospisie;

alkohol;

nadmierne spożycie przetworzonej żywności.

Chcesz zapobiec wystąpieniu uchyłkowatości jelita grubego? Stosuj zdrową dietę z odpowiednią podażą błonnika, jedz dużo warzyw i owoców, ograniczaj czerwone mięso (szczególnie przetworzone) i ruszaj się często. Unikaj też wszelkich używek, a uchyłkowatość cię nie dotknie.

Wykryte uchyłki, które nie dają (jeszcze) żadnych objawów to duże pole do popisu dla odpowiedniej diety. Dzięki dobieraniu właściwych produktów spożywczych możesz nigdy nie odczuć na własnej skórze problemów z uchyłkami. Warto podjąć jednak działania, bo jeśli nic z nimi nie zrobisz, możesz doświadczyć poważnych komplikacji zdrowotnych. Najpoważniejszym jest nowotwór jelita grubego, bądź sepsa na skutek perforacji jelita. Zastosuj odpowiednią dietę i odwróć chorobę.

Założenia diety w uchyłkach jelita grubego bez objawów

Dieta powinna być bogatoresztkowa, czyli dostarczać ok. 25-40 g błonnika dziennie .

. Większość dostarczanego błonnika powinna być frakcji rozpuszczalnej (pochodzącej np. z warzyw i owoców).

(pochodzącej np. z warzyw i owoców). Należy unikać produktów zapierających.

Codziennie trzeba pić min. 2 litry płynów . Najlepiej wody lub słabych herbatek ziołowych na zaparcia.

. Najlepiej wody lub słabych herbatek ziołowych na zaparcia. Warto ograniczyć ilość czerwonego mięsa w diecie na rzecz roślin strączkowych.

na rzecz roślin strączkowych. Poleca się unikanie alkoholu.

Warto wprowadzić do jadłospisu produkty bogate w probiotyki, synbiotyki i prebiotyki: np. kiszonki i produkty fermentowane.

Wszystkie działania to tak naprawdę elementy poprawiające motorykę jelita grubego. Chodzi o to, by dostarczany pokarm nie zalegał i nie obciążał jelit. To dieta bardzo podobna do diety na zaparcia.

fot. Produkty fermentowane i prebiotyki dobre na uchyłkowatość/Adobe Stock, vaaseenaa

Co najlepiej jeść przy uchyłkach jelita grubego (bez objawów) - przykłady

Warzywa i owoce w różnej postaci: surowe, przecierane, duszone, w formie koktajlu lub zupy. To źródła błonnika rozpuszczalnego.

surowe, przecierane, duszone, w formie koktajlu lub zupy. To źródła błonnika rozpuszczalnego. Płatki owsiane i owsianka - źródło bezcennych dla zdrowia jelit beta-glukanów.

Zdrowe koktajle z dodatkiem owoców i warzyw. Najlepiej na fermentowanym nabiale, np. maślance lub kefirze.

Ziemniaki, ryż i kasze po ugotowaniu i ostudzeniu - źródła skrobi opornej, pożywki dla zdrowych bakterii jelitowych.

Kiszonki, kefiry, fermentowany nabiał - poprawiające motorykę jelit.

- poprawiające motorykę jelit. Warzywa strączkowe - źródło bezcennego w uchyłkach błonnika rozpuszczalnego.

Dobre jakości tłuszcz np. z oliwy z oliwek, oleju rzepakowego, ryb morskich.

Produkty bogate w białko: nabiał, chude sery, ryby, wszystkie rośliny strączkowe, nieprzetworzone mięso w ograniczonej ilości.

Kleik z siemienia lnianego na jelita. Najlepiej korzystać ze zmielonego siemienia.

Przy występowaniu zatwardzeń, wszystkie domowe sposoby na zaparcia.

fot. Produkty bogate w błonnik, polecane przy uchyłkach/ Adobe Stock, bit24

Czego unikać przy uchyłkach jelita grubego

Alkoholu,

Produktów zapierających : dużych ilości orzechów, kakao, czekolady.

: dużych ilości orzechów, kakao, czekolady. Żywności smażonej.

Wszystkich fast foodów.

Mięsa, szczególnie czerwonego , jedzonego w większych ilościach.

, jedzonego w większych ilościach. Słodyczy, pieczywa cukierniczego i podobnych produktów.

Skorzystaj z przykładowego jadłospisu na uchyłki jelita grubego, które nie dają objawów. Zbilansowany plan odżywiania pomoże ci zrozumieć co najlepiej jeść przy tej chorobie.

Śniadanie przy uchyłkach jelita grubego bez objawów

2 kromki chleba żytniego razowego, pół awokado, 2 plastry twarogu, kilka liści sałaty, ogórek.

Drugie śniadanie przy uchyłkach jelita grubego bez objawów

Koktajl na kefirze z bananem, selerem naciowym, kurkumą i kiwi + otrębami pszennymi

Obiad przy uchyłkach jelita grubego bez objawów

Zupa pomidorowa z brązowym ryżem i natką pietruszki

Kasza gryczana, dorsz pieczony w pesto, surówka z białej kapusty z marchewką.

Podwieczorek przy uchyłkach jelita grubego bez objawów

Domowe ciasteczka owsiane z suszonymi orzechami i żurawiną + szklanka soku marchewkowego

Kolacja przy uchyłkach jelita grubego bez objawów

Kasza jaglana na mleku z jabłkiem, jogurtem naturalnym i otrębami owsianymi

Jeśli masz uchyłki jelita grubego i wystąpią u ciebie już objawy choroby, musisz zmienić swoje podejście do diety o 180 stopni. Teraz ważne jest nie tylko to, by dieta była bogata w błonnik, ale przede wszystkim musi być ona łagodna dla jelit. Stosuje się tu podejście podobne do diety w nieswoistych chorobach zapalnych jelit: chorobie Crohna i wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego.

Założenia diety w uchyłkowatości jelita grubego z objawami

Wprowadza się dietę łatwostrawną.

Należy unikać większych ilości błonnika pokarmowego , szczególnie frakcji nierozpuszczalnych: celulozy i hemicelulozy. Są obecne głównie w przetworach pełnoziarnistych, ale też warzywach i owocach.

, szczególnie frakcji nierozpuszczalnych: celulozy i hemicelulozy. Są obecne głównie w przetworach pełnoziarnistych, ale też warzywach i owocach. Dieta powinna być normobłonnikowa (dostarczać ok. 20 g błonnika), ale zdecydowanie trzeba unikać tu surowego błonnika .

. Większość pokarmów należy poddawać obróbce termicznej. Wskazane jest gotowanie, duszenie, gotowanie na parze.

Dieta jest odżywcza i charakteryzuje się standardowym rozkładem makroskładników.

Należy unikać żywności smażonej, agresywnie pieczonej i grillowanej, czyli stosować się do głównych zasad diety lekkostrawnej.

Co najlepiej jeść w uchyłkach jelita grubego (przy objawach) - przykłady

Przetarte warzywa i owoce (bez pestek! Nawet niewielkich).

Lekkie zupy warzywne z dodatkiem roślin strączkowych. Kupy krem.

z dodatkiem roślin strączkowych. Kupy krem. Fermentowany nabiał.

Dobrze przetarte koktajle owocowe.

Jasne pieczywo.

Lekkie źródła białka : chude mięso, jaja, niskotłuszczowy nabiał, ryby.

: chude mięso, jaja, niskotłuszczowy nabiał, ryby. Gotowane kluski, kopytka, ziemniaki, kluski lane, purée.

Łagodne przyprawy.

Sam kleik z siemienia lnianego (bez nasion).

Zblendowana, długo gotowana owsianka.

fot. Zupa krem na obiad przy uchyłkach jelita grubego/ Adobe Stock, sonyakamoz

Czego trzeba unikać przy objawowych uchyłkach jelita grubego?

Wszystkich nieprzetartych owoców z małymi pestkami (truskawki, maliny, kiwi), które mogą zalegać w uchyłku.

(truskawki, maliny, kiwi), które mogą zalegać w uchyłku. Żywności ciężkostrawnej i smażonej.

Ostrych przypraw.

Tłustych kremów, słodyczy i tortów.

Suszonych i marynowanych owoców.

Warzyw w surowej formie, z majonezem lub smażonych.

Kakao i czekolady w każdej formie.

Tłustego mięsa, szczególnie przetworzonego np. kiełbas, mielonek.

Śniadanie w objawowych uchyłkach jelita grubego

Owsianka długo gotowana na wodzie, zblendowana i podana z jogurtem i gotowanym jabłkiem

Lekka kawa zbożowa z mlekiem

Drugie śniadanie przy objawowych uchyłkach jelita grubego

Chleb pszenny z pastą z gotowanej dyni z twarogiem + jajecznica na parze

Obiad przy objawowych uchyłkach jelita grubego

Zupa krem z kalafiora z pszennym chlebem

Kluski śląskie z sosem pomidorowym z kurczakiem i gotowaną cukinią

Podwieczorek przy objawowych uchyłkach jelita grubego

Domowy kisiel truskawkowy (z przetartych owoców pozbawionych pestek)

Kolacja przy objawowych uchyłkach jelita grubego

Delikatne pulpety drobiowe + biały ryż + gotowana marchewka z groszkiem

