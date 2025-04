Kawa dla cukrzyka nie musi być czarna i niesłodka, choć taka jest z pewnością najlepsza, zwłaszcza gdy nie zawiera też kofeiny. Wiele zależy też od porcji – mała kawa z mlekiem będzie mniej wpływała na poziom cukru niż duże latte. Wszelkie kawy dosmaczane słodkościami są natomiast zdecydowanie najgorszym wyborem. Zobacz, którą kawę wybrać lub o co poprosić kelnera w kawiarni, gdy zmagasz się z cukrzycą.

Spis treści:

To zależy jaką, czy chorują na inne choroby, oraz jak ich poziom cukru i insuliny zachowuje się po wypiciu kawy. Okazuje się bowiem, że nie u każdego cukrzyka kofeina zadziała tak samo.

Jednak między tymi skrajnościami jest całe spektrum kaw, na które cukrzyk może się skusić, choć nie każdy.

Okazuje się, że choć sama kofeina, czy też czarna, gorzka kawa z kofeiną nie zawierają węglowodanów, to reakcja organizmu cukrzyka może być na nie różna. U niektórych taki napój absolutnie nie wpłynie na poziom cukru we krwi i nie spowoduje wyrzutu insuliny. U innych jednak może się tak wydarzyć. I nie sposób stwierdzić, kto jak na czarną, gorzką kawę z kofeiną zareaguje. U niektórych poziom cukru po takim napoju może być o 8% wyższy. Powód? Indywidualna reakcja na kofeinę.

U niektórych bowiem kofeina zmniejsza wrażliwość tkanek na insulinę, co powoduje, że we krwi utrzymuje się wyższy poziom cukru, a w dodatku w związku z tym trzustka produkuje więcej insuliny. Stąd poziom cukru i tego hormonu we krwi mogą być w dniu wypicia kawy wyższe (zobacz: Kawa a trzustka).

Innym wytłumaczeniem są następujące mechanizmy:

Reakcja taka może wystąpić już przy spożyciu 200 mg kofeiny, co odpowiada 2 filiżankom parzonej kawy (lub jednej puszce energetyka).

Tak, jednak najlepiej by było, aby było to mleko bezlaktozowe, jako że cukier mleczny może podnosić poziom cukru we krwi. A co się stanie, jeśli wypijesz zwykłe małe latte? Według specjalistów z Diabetes Victoria z Australii: nic. Twierdzą oni, że jedna mała kawa na mleku dziennie nie powinna zaszkodzić, ale kolejna tego dnia powinna już być czarna lub dosłownie z kropelką mleka.

Jeśli należysz do grupy diabetyków, którzy reagują podwyższonym poziomem cukru i insuliny po kofeinie, stawiaj na latte bezkofeinowe. Oczywiście wszelkie słodkie dodatki do latte nie są już wskazane, poza słodzikami, które nie podnoszą cukru we krwi.

Natomiast każdy diabetyk, który ma problemy z cholesterolem, powinien zamawiać latte lub zabielać kawę odtłuszczonym mlekiem.

Poniżej oceniliśmy wybrane rodzaje kawy. Jeśli masz szczęście i twój organizm nie reaguje na kofeinę, nie musisz unikać normalnej kawy, a jedynie niektórych dodatków do niej. Masz pecha i reagujesz na kofeinę? Sorry, lepiej sięgnąć po bezkofeinową i pozbawioną dodatków.