Chcesz zadbać o swój codzienny jadłospis, by był zdrowy i nie sprzyjał przybieraniu na wadze? Większość z nas dokonując zmiany diety na pierwszy ogień bierze to, co zjada w trakcie posiłków. Pamiętajmy jednak, że nie samym jedzeniem człowiek żyje. Również napoje obecne w naszym menu mogą być głównym winowajcą złego samopoczucia, tycia, a także mogą pogarszać kondycję naszej cery i powodować powstawanie cellulitu.

Specjalnie dla was wzięłyśmy pod lupę 7 popularnych rodzajów napojów, które goszczą w jadłospisie większości z nas. Zobaczcie, czy jesteście w gronie osób, które na zawsze powinny z nich zrezygnować!

1. Jeśli zależy ci na szczupłej sylwetce: pasteryzowane soki owocowe

Niestety prawda jest taka, że pijąc soki dostarczamy organizmowi tyle kalorii, ile normalnie dostarczylibyśmy w kilku porcjach surowych owoców. W związku z tym, że dietetycy zalecają jedzenie maksymalnie 2 porcji dziennie, zaledwie 3 szklaneczki soku wypite w ciągu doby mogą sprzyjać powstawaniu nadwagi...

2. Jeśli chcesz cieszyć się zdrowiem i dobrym samopoczuciem: mleko krowie

Mleko, które kupujesz w supermarkecie zawiera sporo estrogenów, którymi są faszerowane krowy w przemysłowych hodowlach. Zdaniem ekspertów dostarczanie organizmowi kobiecemu ponadprzeciętnych ilości tego hormonu niestety może sprzyjać rozwojowi raka (mowa szczególnie o raku piersi i narządów rodnych). Rezygnacja z mleka krowiego jest również zalecana osobom uczulonym na białko mleka krowiego oraz tym, którzy cierpią na nietolerancję laktozy.

3. Jeśli nie chcesz przytyć: dosładzane mleka roślinne

Choć samo mleko roślinne jest niezwykle zdrowe i powinno znaleźć się w diecie każdego z nas, te dostępne na sklepowych półkach często są ulepszane białym cukrem. To puste kalorie, które nie powinny się znaleźć w jadłospisie żadnej osoby dbającej i o zdrowie, i o linię.

4 przepisy na domowe mleko roślinne

4. Jeśli stawiasz na to, co zdrowe i pewne: cola light

Choć zawiera bardzo mało kalorii, jest nafaszerowana przedziwnymi środkami chemicznymi, których działania w dłuższej perspektywie nie sposób przewidzieć. Mowa tu o słodzikach, barwnikach i konserwantach, które mogą zdecydowanie źle odbić się na twoim zdrowiu... Nawet jeśli nie teraz, to za kilka lat... Zastanawiasz się, dlaczego tak jest? Otóż aspartam, którym jest dosładzany ten napój, to dość "nowy" wynalazek i nie sposób przewidzieć, jakie konsekwencje dla zdrowia niesie za sobą jego spożywanie przez okres kilku lub kilkunastu lat.

5. Jeśli nie chcesz uzależnić się od cukru: słodkie napoje gazowane

Nie dość, że tak jak te opisane wyżej zawierają ogrom barwników i konserwantów, to na dodatek w jednej szklance napoju może znajdować się nawet 150 g cukru! Warto zaznaczyć, że napoje typu cola zwiększają również ryzyko pojawienia się osteoporozy... A kobiety ze względów genetycznych są na nią bardziej narażone niż mężczyźni.

6. Jeśli zależy ci na dobrej kondycji: alkohol

Każdy rodzaj alkoholu podtruwa nasz organizm, co fatalnie odbija się na kondycji fizycznej organizmu. Pewnie zauważyłaś, że jedna impreza zakrapiana alkoholem potrafi rozbić cię na tyle, że kilka dni walczysz o powrót do wagi z piątku? Tak działa alkohol. Nie dość, że silnie odwadnia i przyczynia się do powstawania obrzęków, to na dodatek osłabia siłę mięśni, przez co treningi stają się mniej efektywne.

7. Jeśli chcesz przestać oszukiwać na diecie: kawa z kawiarni z milionem dodatków

Zdarza ci się zamawiać na pobudkę pięknie wyglądającą kawę w papierowym lub plastikowym kubeczku? Często kobiety zamawiają takie cuda tylko dlatego, bo są "mniejszym złem". Zanim po raz kolejny sięgniesz po ten napój zastanów się jednak, ile ma kalorii. Bita śmietana, mleko i syrop o smaku karmelowym sprawiają, że ta "zwykła kawy" staje się pełnowartościowym deserem liczącym więcej kalorii niż kawałek drożdżowego ciasta lub szarlotki!

