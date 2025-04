Wartości odżywcze truskawek są imponujące. Owoce te dostarczają witamin i minerałów, a jednocześnie mają mało kalorii. Sprawdź, dlaczego warto jeść truskawki i poznaj najważniejsze zalety tych owoców.

Spis treści:

Wartości odżywcze truskawek są nadzwyczaj imponujące. Oto ile witamin, minerałów i kalorii dostarczają:

Truskawki - kalorie

100 g truskawek ma 32 kcal,

garść truskawek ma 23 kcal i waży ok. 70 g.

Truskawki - makroskładniki

100 g truskawek ma 2 g błonnika,

100 g truskawek ma 0,3 g tłuszczu,

100 g truskawek ma 0,67 g białka,

100 g truskawek ma 7,68 g węglowodanów.

Truskawki - witaminy i minerały tabela

fot. Zawartość witamin i minerałów w truskawkach jest imponująca/ Adobe Stock, alicja neumiler

Już same wartości odżywcze truskawek pokazują ich zalety. Przyjrzyjmy się jednak dokładnie najważniejszym zaletom zdrowotnym jedzenia truskawek.

Truskawki są bardzo odżywcze

W truskawkach jest niesamowicie dużo witamin i minerałów, a przy tym niewiele kalorii. Truskawki są znaczącym źródłem:

witaminy C (nie są to najbogatsze w witaminę C owoce, ale mają jej więcej niż np. cytryna),

manganu, pierwiastka ważnego dla procesów komórkowych,

folianów, witamin płodności i urody,

potasu, minerału do zwalczania nadciśnienia.

Truskawki mają też pewną ilość żelaza, witaminy K, E i B6.

Truskawki mają mnóstwo antyoksydantów

Choć przy analizie wartości odżywczych owoców najwięcej uwagi poświęca się minerałom i witaminom, równie ważne (a nawet ważniejsze) są też antyoksydanty. Wszystkie owoce jagodowe, w tym truskawki mają ich bardzo dużo. Oto najsilniejsze antyoksydanty z truskawek:

pelargonidyna - związek, który zapewnia truskawkom czerwony kolor,

kwas elagowy,

elagitaniny,

procyjanidy.

Truskawki dla zdrowia serca

Truskawki to owoce o wielu benefitach dla zdrowia serca i układu krwionośnego. Wiele badań potwierdza zależność spożycia różnych owoców jagodowych ze zdrowszym układem krwionośnym.

Truskawki poprawiają zdrowie serca dzięki:

wysokiej zawartości antyoksydantów,

obniżaniu stresu oksydacyjnego,

poprawie przepływu krwi,

obniżaniu stanu zapalnego,

zmniejszaniu utleniania szkodliwego cholesterolu LDL.

Truskawki na obniżenie cukru

Truskawki to jedne z owoców przyjaznych cukrzycy. Podobnie jak w przypadku zależności pomiędzy czereśniami a cukrzycą, jedząc truskawki, trzeba być wyczulonym na porcję. Truskawki nie podnoszą cukru tak gwałtownie, jak inne owoce.

Truskawki na poprawę stanu skóry

Truskawki zawierają sporo witaminy C, która jest niezbędna w produkcji kolagenu. Bez wątpliwości można więc nazwać truskawki superfoods dla zdrowia i wyglądu skóry.

Truskawki to bardzo uniwersalny produkt

Truskawki mogą znaleźć swoje miejsce w prawie każdej diecie. Jedzenie truskawek dopuszczają nawet te bardziej restrykcyjne: dieta Dąbrowskiej, dieta niskowęglowodanowa, a nawet dieta ketogeniczna.

Nie ma wątpliwości: truskawki są bardzo zdrowe. Mają dużo witamin, minerałów i antyoksydantów. Jednocześnie nie dostarczają one zbyt wielu kalorii. To jedne z niskokalorycznych owoców. Warto korzystać z sezonu na truskawki w pełni, jeść je często w różnej formie. Jedyne grupy osób, dla których truskawki są niezdrowe, to osoby z przeciwwskazaniami do jedzenia truskawek. Głównie chodzi o alergików, osoby stosujące dietę ubogopotasową i osoby na diecie antyhistaminowej.

