Truskawki w ciąży: tak czy nie? Z jednej strony wartości odżywcze truskawek są nadzwyczajne i wzbogaciłyby dietę kobiety ciężarnej. Z drugiej strony, niektóre źródła propagują wiedzę, że lepiej unikać jedzenia truskawek w ciąży, bo mocno uczulają. Prawda jest gdzieś pomiędzy tymi opiniami, ale większość kobiet w ciąży może korzystać z sezonu truskawkowego bez limitu.

Reklama

Spis treści:

Wokół diety w ciąży krąży wiele mitów. Jednym z nich jest zakaz jedzenia truskawek, malin i innych sezonowych owoców. Są wierzenia, że jedzenie truskawek w ciąży może powodować czerwone znamiona u dzieci. Głównym argumentem do wprowadzenia zakazu truskawek w ciąży, jest dla niektórych jednak ich alergizujący potencjał. Fakt, alergiczki powinny być ostrożne, ale jeśli nie masz wielu alergii pokarmowych i wziewnych, nie stwierdzono u ciebie uczulenia na truskawki, nie masz się czym martwić. Możesz bezpiecznie jeść truskawki w ciąży.

Jedzenie truskawek w ciąży ma prawie same zalety. Te owoce są niskokaloryczne, a do tego dostarczają witamin i minerałów ważnych w ciąży.

Truskawki mają dużo witaminy C - ważnej dla kobiet w ciąży

Witamina C jest ważna dla każdego, nie tylko dla kobiet w ciąży. Truskawki to jedne z najbardziej zasobnych w witaminę C owoców. Jednocześnie mają przyjemny smak, dzięki któremu możesz zjeść ich dużo i naprawdę wysycić organizm witaminą C.

U kobiet w ciąży wszystkie warzywa i owoce z witaminą C mają dodatkowe zalety. Poprawiają one wchłanianie żelaza, a anemia z niedoboru żelaza w ciąży jest częsta, choć groźna. Jedz śmiało truskawki na deser lub dodawaj do obiadowej sałatki, a poprawisz wchłanianie żelaza z obiadu.

Truskawki mają sporo potasu - ważnego dla kobiet w ciąży

Potas to minerał działający antagonistycznie do sodu. Dobrze mieć dietę zasobną w potas w ciąży, by lepiej regulować ciśnienie i nie dopuścić do groźnego nadciśnienia. Truskawki nie mają najwięcej potasu z owoców i warzyw. Nie są nawet w czołówce rankingu, ale mimo wszystko dzięki ilościom truskawek, które można zjeść w porcji, są jego istotnym źródłem.

Truskawki mają sporo folianów - bardzo ważnych dla kobiet w ciąży

Foliany i kwas foliowy są ważne dla prawidłowego rozwoju układu nerwowego przyszłego dziecka. Z tego powodu poleca się jedzenie szparagów w ciąży, ale też truskawek.

fot. Truskawki w ciąży też mają przeciwwskazania/ Adobe Stock, Kaspars Grinvalds

Truskawki w ciąży to jednak nie tylko zalety. Niektóre kobiety w ciąży naprawdę powinny unikać truskawek. Przeciwwskazania do jedzenia truskawek w ciąży są zbliżone do ogólnych efektów ubocznych jedzenia tych owoców.

Truskawek nie powinny więc jeść kobiety w ciąży, które:

mają zalecenia diety ubogopotasowej,

muszą korzystać z diety antyhistaminowej,

cierpią na choroby zapalne jelit i uchyłki jelit,

cierpią na zgagę, a truskawki wzmagają refluks w ich przypadku.

Alergie a truskawki w ciąży

Najwięcej kontrowersji wzbudza potencjał alergizujący truskawek. Ponieważ truskawki często uczulają, nierzadko można spotkać się z opiniami, że „lepiej nie ryzykować i nie jeść truskawek w ciąży, skoro mogą wywołać alergię". Badania naukowe twierdzą wręcz odwrotnie. Jeśli masz alergię na truskawki, faktycznie ich unikaj, ale nie rezygnuj z nich prewencyjnie.

Matki, które w ciąży i podczas karmienia piersią odżywiały się bardzo różnorodnie, rodzą dzieci mniej podatne na alergie pokarmowe. Już w życiu płodowym można „trenować” układ odpornościowy płodu, by zapoznał się z popularnymi alergenami. Unikanie truskawek nie ochroni twojego przyszłego dziecka przed alergią, a może zadziałać wręcz odwrotnie.

Jeśli jesteś w ciąży, a masz alergię na truskawki, zdecydowanie ich jednak nie jedz. To nie czas na sprawdzanie, czy alergia minęła. Silna reakcja alergiczna może stanowić zagrożenie dla ciebie i dziecka.

Teoretycznie każdy wie, że mycie warzyw i owoców przed ich zjedzeniem jest kluczowe. Tej zasady trzeba się trzymać bardzo ściśle w ciąży. Mniej groźne dla dorosłych infekcje powstające po zjedzeniu nieumytych warzyw i owoców, mogą być w ciąży bardzo niebezpieczne.

Ziemia, w której rosną truskawki, może zawierać bakterie wywołujące toksoplazmozę. Choć zakażenia toksoplazmozą są rzadkie, gdy wystąpią w ciąży, mają fatalne skutki dla płodu i matki.

Zawsze myj truskawki przed ich zjedzeniem pod bieżącą wodą. Pozbędziesz się niechcianych bakterii, ale też potencjalnych pozostałości nawozów.

Nie ma dokładnie ustalonych limitów spożycia truskawek w ciąży. Jedz je śmiało, jeśli masz na truskawki ochotę. Jak przy spożyciu każdego produktu, przy jedzeniu truskawek też warto zachować zdrowy rozsądek. Ewentualne limity jedzenia truskawek wynikają z tego, by zrobić miejsce w diecie na inne składniki pokarmowe. Monodiety nie są zdrowe, a szczególnie nie można ich stosować w ciąży. Zapomnij więc o diecie truskawkowej. W sezonie truskawkowym możesz jeść truskawki codziennie, ale trzymaj się rozsądnych limitów, np. 500 g truskawek na dzień. Rób też śmiało zdrowe ciasta z truskawkami i truskawkowe koktajle.

Jeśli cierpisz na cukrzycę ciążową, zapoznaj się z zaleceniami dotyczącymi jedzenia truskawek a cukrzycą. W skrócie: najlepiej umieszczać je w diecie razem z białkiem i tłuszczem.

fot. Kobieta w ciąży jedząca truskawki/ Adobe Stock, puhhha

Istnieje pogląd, że czerwone znamiona, które czasem pojawiają się u noworodków, są spowodowane jedzeniem truskawek w ciąży. Nazywa się je czasem „znamionami truskawkowymi” lub „uszczypnięciem bociana". Jedyne wspólne cechy i połączenia tych znamion z truskawkami to jednak kolor i nazwa. Znamiona truskawkowe nie powstają po zjedzeniu truskawek w ciąży - to mit!

Możesz bezpiecznie jeść truskawki w ciąży i w czasie laktacji. Jeden z mitów o karmieniu piersią wskazuje, że podczas karmienia piersią, nie można jeść owoców o małych pestkach, bo "pestki przedostaną się do gruczołów mlekowych i je zablokują". To oczywiście nieprawda. Pestki nie wydostają się z jelit do krwioobiegu, a na pewno nie krążą we krwi, więc nie mają jak trafić do gruczołów mlecznych. W trakcie laktacji możesz bezpiecznie jeść truskawki, maliny i inne owoce z małymi pestkami.

Źródła:

Giampieri F, Alvarez-Suarez JM, Mazzoni L, Romandini S, Bompadre S, Diamanti J, Capocasa F, Mezzetti B, Quiles JL, Ferreiro MS, Tulipani S, Battino M. The potential impact of strawberry on human health. Nat Prod Res. 2013 Mar;27(4-5):448-55. doi: 10.1080/14786419.2012.706294. Epub 2012 Jul 13. PMID: 22788743.

Cabrera-Freitag P, Bermejo Becerro A, Abreu Ramírez MG, Álvarez-Perea A, Infante Herrero S, Fuentes-Aparicio V, Zapatero Remón L. Allergy to Strawberry in Children From the Mediterranean Area: Is It Really Allergy? J Investig Allergol Clin Immunol. 2020;30(4):283-285. doi: 10.18176/jiaci.0491. Epub 2020 Feb 5. PMID: 32024612.

Reklama

Czytaj także:

Sery w ciąży - które są zakazane, a które możesz jeść

Sushi w ciąży wcale nie jest surowo zabronione. Jakie rodzaje sushi można jeść w ciąży?

Czego nie jeść w ciąży - 10 zakazanych produktów