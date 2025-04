Przeciwwskazania do jedzenia truskawek nie są częste, ale jeśli występują, trzeba ich przestrzegać i się ich pilnować. Oto, z czego wynikają i kto nie może jeść truskawek.

Spis treści:

​Przeciwwskazania do jedzenia truskawek wynikają z:

obecności małych, drażniących układ pokarmowy pestek w truskawkach,

w truskawkach, podrażniających kwasów organicznych zawartych w truskawkach,

zawartych w truskawkach, wyzwalających histaminę właściwości truskawek,

właściwości truskawek, wysokiej zawartości potasu i innych minerałów w truskawkach,

i innych minerałów w truskawkach, potencjale alergizującym truskawek.

Uchyłki jelita grubego — przeciwwskazanie do jedzenia truskawek

Dieta w uchyłkach jelita grubego zabrania jedzenia wszystkich owoców o drobnych pestkach. Istnieje ryzyko, że mała pestka z truskawki dostanie się do uchyłka (niepożądanej rozciągniętej „kieszeni” w jelicie) i będzie ogniwem do powstania zapalenia w tym obrębie.

Osoby z uchyłkami jelita grubego mogą jednak jeść mus truskawkowy po jego przetarciu i przepuszczeniu przez sito. Dozwolone jest też wyciskanie soków z truskawek.

Nietolerancja histaminy — przeciwwskazanie do jedzenia truskawek

Truskawki należą do produktów stymulujących wydzielanie histaminy. Niektóre osoby są bardzo wrażliwe na histaminę endogenną i egzogenną. Muszą wtedy stosować dietę antyhistaminową, która wyklucza niestety jedzenie truskawek.

Jeśli po zjedzeniu większych ilości truskawek robi ci się gorąco, stajesz się czerwona na twarzy lub masz katar, mogą być to objawy nadwrażliwości na histaminę. To niekoniecznie alergia na truskawki!

Jeśli masz stwierdzoną nietolerancje histaminy, sprawdź najpierw, czy też reagujesz na truskawki w ten sposób. Nietolerancja histaminy jest specyficzna. Niektórzy są wrażliwi tylko na produkty z histaminą (kiszonki, dojrzewające sery), a objawów nie powodują u nich produkty stymulujące wydzielane histaminy z organizmu (np. właśnie truskawki). Może okazać się, że tolerujesz niewielką porcję truskawek. Jedz je wtedy śmiało.

fot. Truskawki/Adobe Stock, graja

Wysoki potas — przeciwwskazanie do jedzenia truskawek

100 g truskawek to ok. 153 mg potasu. Dla wielu osób taka wartość odżywcza truskawek to zaleta, ale osoby z hiperkaliemią nie mogą jeść przez to zbyt dużo truskawek.

Osoby, które muszą stosować dietę ubogopotasową, niestety koniecznie muszą zrezygnować z wielu świeżych, sezonowych warzyw i owoców. Najczęstszym powodem konieczności stosowania diety ubogiej w potas są wszelkie choroby nerek.

Jedna, lub dwie truskawki w diecie takiej osoby zazwyczaj nie zaszkodzą. Lekarze alarmują jednak, że w sezonie letnim mają do czynienia z wysypem osób, które nie mogły się powstrzymać, zajadały się świeżymi owocami mimo przeciwwskazań, a potem odczuwają przykre konsekwencje zdrowotne. Są one zazwyczaj gwałtowne i nierzadko powodują konieczność pilnej wizyty w szpitalu. Za wysoki poziom potasu we krwi jest bardzo groźny. Może prowadzić bezpośrednio do zaburzeń pracy serca i uszkadzać nerki.

Jeśli masz podwyższony poziom potasu i lekarz zalecił ci stosowanie diety ubogopotasowej, koniecznie stosuj się do zaleceń. Możesz kontrolować podaż potasu w aplikacji do odchudzania (najczęściej potas pokazują ich wersje premium), lub po prostu opieraj się na liście produktów zakazanych i polecanych. Niestety truskawki należą do grupy produktów, których się zakazuje.

Alergia — przecwwskazanie do jedzenia truskawek

Alergia, inaczej uczulenie na truskawki, jest stosunkowo częsta. Jeśli po zjedzeniu truskawek występują u ciebie objawy alergiczne (od kataru siennego przez wysypki po puchnięcie jamy ustanej), koniecznie przestań je jeść i udaj się do alergologa po diagnozę. Pamiętaj, że alergia na truskawki może pojawić się w każdym wieku. Truskawki mogą brać też udział w alergiach krzyżowych. Jest możliwe, że na truskawki reagujesz alergicznie tylko np. w okresie pylenia brzozy.

Jeśli liczysz jeszcze na poprawę i pomimo podejrzeń alergii, masz zamiar wprowadzić truskawki do diety, pamiętaj o tych aspektach:

Bardziej uczulają truskawki świeże . Truskawki przetworzone (w formie dżemu, w ciastach truskawkowych, podgrzane) mają częściowo rozłożone białka odpowiedzialne za wystąpienie alergii.

. Truskawki przetworzone (w formie dżemu, w ciastach truskawkowych, podgrzane) mają częściowo rozłożone białka odpowiedzialne za wystąpienie alergii. Mniej uczulają odmiany białe truskawek.

Możesz mieć uczulenie nie na truskawki, a na środki ochrony roślin i nawozy, które zastosowano do ich uprawy.

Z tego powodu alergię na truskawki najlepiej potwierdzić u alergologa.

Planowane operacje — przeciwwskazanie do jedzenia truskawek

Truskawki jedzone w bardzo dużych ilościach mogą w pewien sposób zaburzać procesy krzepnięcia krwi. Jeśli masz zaplanowane operacje, przez 2 tygodnie przed terminem zabiegu nie jedz truskawek w dużych ilościach. Deser z truskawkami, truskawki w owsiance lub porcja truskawek z jogurtem dalej są dozwolone. Nie odnotowano co prawda żadnych konkretnych przypadków krwotoków po objedzeniu się truskawkami przed operacjami, ale skład chemiczny truskawek wskazuje, że to potencjalnie możliwe.

Kolonoskopia — przeciwwskazanie do jedzenia truskawek

W instrukcjach przygotowania do kolonoskopii zapewnianych pacjentom istnieje zapisy, by unikać owoców o małych pestkach kilka dni przed badaniem. Bezpieczniej nie jeść truskawek przed kolonoskopią.

Problemy z układem pokarmowym — przeciwwskazane do jedzenia truskawek

Jednym z przeciwwskazań do jedzenia truskawek są też różnorodne problemy w obrębie układu pokarmowego. Z uwagi na obecność kwasów organicznych, truskawki a refluks to drażliwy temat. Wiele osób z refluksem pokarmowym nie będzie mogło jeść truskawek.

Podobne przeciwwskazania dotyczą osób z chorobami i zapaleniami jelit. Nieswoiste zapalenia jelit są przeciwwskazaniem do jedzenia truskawek ze względu na małe pestki w nich zawarte, kwasy organiczne i ich drażniący potencjał. Nie trzeba jednak całkiem wykluczać truskawek. Wystarczy połączyć je z mlekiem, jogurtem lub innymi łagodzącymi właściwości produktami. W okresie zaostrzeń lepiej korzystać z przecierów truskawkowych.

