Cukrzyca to ograniczenie w jedzeniu wielu produktów, ale nie zakaz jedzenia truskawek. Cukrzycy mogą jeść truskawki, jeśli pamiętają o ograniczeniach w porcji i innych ważnych aspektach.

Masz cukrzycę? Nie musisz unikać truskawek, ani innych owoców. Cukrzycy mogą jeść czereśnie, borówki, jabłka, a w ograniczonych ilościach nawet banany. Truskawki też bezpiecznie mogą pojawić się w diecie diabetyka. Mimo wszystko truskawki nie należą do produktów, które cukrzyk może jeść bez ograniczeń. Warto zachować limit i włączać truskawki do diety w mniejszych porcjach i bezpiecznych konfiguracjach.

Każdy produkt zawierający węglowodany przyswajalne, może podnieść poziom cukru we krwi. Truskawki nie są tu wyjątkiem. Owoce truskawek zawierają cukry, które po przyswojeniu przez organizm i wchłonięciu, podniosą glukozę. Nie oznacza to jednak, że cukrzycy nie mogą jeść truskawek, albo że są one niezdrowe!

Truskawki - indeks glikemiczny

Truskawki mają indeks glikemiczny równy 40. To kwalifikuje je w zakresie produktów o niskim IG. Oznacza to, że cukier z truskawek nie jest przyswajany tak szybko, jak np. z syropów, cukru dodanego do kawy, miodu lub dżemu.

Truskawki - ładunek glikemiczny

Bardziej nowoczesnym i miarodajnym wskaźnikiem dla cukrzyków i osób z insulinoopornością, jest ładunek glikemiczny. Określa się go w odniesieniu do konkretnej porcji owoców. Standardowa porcja truskawek (ok. 200 g) ma ładunek glikemiczny równy 6.

Truskawki to jedne z owoców, które zawierają więcej prozdrowotnych dla cukrzyków związków. Wartości odżywcze truskawek powodują, że można je zakwalifikować do grupy superfoods dla cukrzyków bez cienia wątpliwości.

Antyoksydanty z truskawek dla cukrzyków

W diecie cukrzyków szczególnie istotne jest wybieranie produktów o wysokiej aktywności antyoksydacyjnej. Antyoksydanty chronią serce, układ krwionośny i inne komórki przed uszkodzeniami. W cukrzycy to bardzo ważne, bo nadmiar glukozy powoduje ciągły stan zapalny. Regularne jedzenie truskawek może bardzo wspierać zdrowie cukrzyków w tym zakresie.

Truskawki są niskokaloryczne i nie tuczą cukrzyków

Kalorie w owocach też się liczą i mogą prowadzić do przejadania się. Chociaż realnie mało kto przekracza swoje dzienne zapotrzebowanie energetyczne przez zbyt dużo owoców w diecie (częściej winne są słodycze i przetworzona żywność), przy nadwadze i cukrzycy warto sięgnąć po mniej kaloryczne owoce. Truskawki to zdecydowanie jedne z nich. 100 g truskawek to zaledwie 32 kcal. Można umieścić ich sporo w diecie, a jej kaloryczność dalej będzie niska.

Truskawki dostarczają witaminy C - ważnej dla zdrowia cukrzyków

Na liście owoców najbogatszych w witaminę C nie znajdziesz truskawek, ale i tak mają jej one bardzo dużo (59 mg/ 100 g). Znacząco więcej niż cytryna! Porcja truskawek wypełni dzienne zapotrzebowanie na witaminę C bez problemu.

Truskawki łatwo jeść w świeżej, surowej formie, więc dzięki nim prosto dostarczysz też sporo witaminy C, która jest mało odporna na przetwarzanie i gotowanie. Witamina C jest nadzwyczaj ważna dla cukrzyków z uwagi na antyoksydacyjne działanie i wspieranie nadwyrężonego układu sercowego.

Dieta w stanie przedcukrzycowym, dieta w insulinooporności i dieta w cukrzycy wymagają często liczenia węglowodanów. Jeśli masz cukrzycę i dokładnie planujesz zawartość węglowodanów w diecie, oto przydatne dla ciebie informacje o zawartości cukru w truskawkach:

100 g truskawek zawiera 7,7 g węglowodanów, w tym 4,9 g węglowodanów prostych , przyswajalnych (cukrów).

, przyswajalnych (cukrów). 100 g truskawek zawiera dokładnie: 0,47 g sacharozy; 1,99 g glukozy; 2,55 g fruktozy.

1 wymiennik węglowodanowy (WW) dla truskawek to porcja ok. 200 g.

to porcja ok. 200 g. Garść truskawek (ok. 70 g) zawiera 5,4 g węglowodanów, w tym 3,4 g cukrów prostych, przyswajalnych.

Garść truskawek to 0,34 wymiennika węglowodanowego WW.

Dokładna porcja truskawek, jaką zaakceptuje cukrzyk, zależy od stanu zdrowia i zaawansowania choroby. Większość diabetyków może pozwolić sobie na jednorazową porcję truskawek będącą ekwiwalentem jednego wymiennika węglowodanowego, czyli 200 g.

Przy cukrzycy i problemach z cukrem, najlepiej łączyć owoce z białkiem i tłuszczami. Oto kilka przydatnych wskazówek dla cukrzyków, którzy zamierzają cieszyć się pełnią sezonu truskawkowego:

Zamiast truskawek ze śmietaną, zjedz truskawki z wysokobiałkowym jogurtem typu skyr lub jogurtem greckim.

typu skyr lub jogurtem greckim. Truskawki w formie przekąski jedz, przegryzając je orzechami , np. orzechami włoskimi lub innymi najzdrowszymi orzechami.

, np. orzechami włoskimi lub innymi najzdrowszymi orzechami. Klasyczny makaron z musem truskawkowym nie jest dobrym posiłkiem dla cukrzyka. Zamiast tego jedz pełnoziarnisty makaron z całymi truskawkami, twarogiem i jogurtem greckim.

i jogurtem greckim. Jeśli masz ochotę na deser truskawkowy dla cukrzyka , unikaj jedzenia klasycznych ciast z truskawkami, ale możesz zrobić sernik z truskawkami bez cukru lub pudding chia z truskawkami.

, unikaj jedzenia klasycznych ciast z truskawkami, ale możesz zrobić sernik z truskawkami bez cukru lub pudding chia z truskawkami. Jeśli cukrzyk chce wypić koktajl truskawkowy, można zrobić go np. na kefirze, z dodatkiem otrębów i siemienia lnianego. W cukrzycy nie poleca się picia koktajlu z samego mleka z truskawkami.

fot. Truskawki z jogurtem dla cukrzyka/ Adobe Stock, julijadmi

