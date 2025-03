Proces trawienia węglowodanów przebiega wieloetapowo, z udziałem wyspecjalizowanych enzymów działających w różnych częściach układu pokarmowego. Trawienie rozpoczyna się już w jamie ustnej, a kończy w jelicie cienkim, gdzie następuje finalny ich rozkład na monosacharydy. Wchłanianie węglowodanów w jelicie cienkim trwa od kilku do kilkunastu minut, w zależności od rodzaju węglowodanu.

Spis treści:

Węglowodany są jednym z głównych źródeł energii w diecie, a ich trawienie zachodzi etapowo w różnych częściach układu pokarmowego. Umożliwia to przekształcenie skrobi i innych cukrów złożonych do prostych monosacharydów, głównie glukozy, fruktozy i galaktozy. Te cukry proste mogą zostać wchłonięte przez ściany jelita cienkiego i wtedy dalej są transportowane wraz z krwioobiegiem.

Węglowodany dzielą się na różne grupy, w tym monosacharydy, disacharydy i polisacharydy, a każda z tych grup wymaga innych enzymów do rozkładu.

Schemat trawienia węglowodanów

Etap 1. trawienia węglowodanów: jama ustna. Proces trawienia węglowodanów rozpoczyna się już w jamie ustnej. Podczas żucia ślinianki wydzielają enzym zwany amylazą ślinową, który rozkłada discharydy, oligosacharydy i skrobię (węglowodany złożone) na mniejsze łańcuchy: dekstryny, maltozę i maltotriozy. Jest to wstępny proces, w wyniku którego powstają pierwsze produkty rozkładu węglowodanów. Tylko ok. 5% węglowodanów zostaje wstępnie strawiona w jamie ustnej.

Etap 2. trawienia węglowodanów: żołądek. Po połknięciu kęsów pokarmu trawienie węglowodanów zostaje zahamowane w kwaśnym środowisku żołądka. Amylaza ślinowa ulega dezaktywacji pod wpływem kwasu solnego (HCl), który stanowi główny składnik soku żołądkowego. W związku z tym w żołądku proces trawienia węglowodanów praktycznie się zatrzymuje. Jednak skurcze żołądka mieszają pokarm, tworząc półpłynną treść pokarmową, która przechodzi do jelita cienkiego.

Etap 3. trawienia węglowodanów: jelito cienkie. Główne trawienie węglowodanów zachodzi w jelicie cienkim, gdzie w dwunastnicy pokarm miesza się z sokiem trzustkowym zawierającym amylazę trzustkową. Enzym ten kontynuuje proces rozkładu węglowodanów, zamieniając je na dekstryny i dwucukry.

Jelito cienkie wydziela natomiast enzymy zwane disacharydazami. To one na powierzchni rąbka szczoteczkowego jelita cienkiego rozkładają dwucukry na monosacharydy.

W tym momencie trawienie węglowodanów dobiega końca, a jednocukry (glukoza, galaktoza i fruktoza) są gotowe do wchłaniania w jelicie cienkim.

Niestrawione węglowodany, czyli błonnik, trafiają do jelita grubego, gdzie stają się odżywką dla bakterii jelitowych, a ostatecznie częścią mas wydalanych z kałem.

fot. Trawienie węglowodanów i innych składników/ Adobe Stock, rob3000

Enzymy trawiące węglowodany

Poniżej znajduje się opis enzymów trawiących węglowodany i miejsc, w których one działają w przewodzie pokarmowym:

Amylaza ślinowa (ptialina, α-amylaza śliny) – produkowana przez ślinianki w jamie ustnej, rozpoczyna trawienie skrobi i innych polisacharydów, przekształcając je w dekstryny i maltozę.

– produkowana przez ślinianki w jamie ustnej, rozpoczyna trawienie skrobi i innych polisacharydów, przekształcając je w dekstryny i maltozę. Amylaza trzustkowa – produkowana przez trzustkę, działa w dwunastnicy, gdzie kontynuuje rozkład skrobi i dekstryn na mniejsze cząsteczki maltozy.

– produkowana przez trzustkę, działa w dwunastnicy, gdzie kontynuuje rozkład skrobi i dekstryn na mniejsze cząsteczki maltozy. Disacharydazy (maltaza, sacharaza, laktaza) – te enzymy działają w jelicie cienkim na powierzchni rąbka szczoteczkowego, gdzie przekształcają dwucukry — maltozę, sacharozę i laktozę — w monosacharydy, które są gotowe do wchłonięcia. Maltaza przekształca maltozę w dwie cząsteczki glukozy. Sacharaza rozkłada sacharozę na glukozę i fruktozę. Laktaza rozkłada laktozę na glukozę i galaktozę.

Wraz z krwią wchłonięte cukry trafiają do wątroby. To ona zamienia galaktozę na glukozę, rozbija fruktozę na jeszcze mniejsze cząsteczki zawierające węgiel i albo magazynuje glukozę w postaci glikogenu, albo przekazuje ja ponownie do krwi.

Wchłanianie węglowodanów

Monosacharydy, czyli fruktoza, glukoza i galaktoza, są wchłaniane do enterocytów (komórki absorpcyjne błony śluzowej kosmków jelitowych). Odbywa się to w obecności tzw. przenośników błonowych:

SGLT1 to przenośnik błonowy dla glukozy i galaktozy,

to przenośnik błonowy dla glukozy i galaktozy, GLUT5 to przenośnik błonowy dla fruktozy.

fot. Wchłanianie węglowodanów/ Adobe Stock, JFontan

Czas trawienia węglowodanów jest relatywnie krótki, krótszy niż białek czy tłuszczów. To, ile czasu potrwa ich trawienie, zależy od rodzaju węglowodanów oraz ich składu chemicznego:

cukry proste – takie jak glukoza i fruktoza, są bardzo szybko wchłaniane, często w ciągu kilkunastu minut po spożyciu.

– takie jak glukoza i fruktoza, są bardzo szybko wchłaniane, często w ciągu kilkunastu minut po spożyciu. dwucukry – czas trawienia sacharozy i laktozy może być nieco dłuższy, zwykle wynosi od 15 minut do godziny.

– czas trawienia sacharozy i laktozy może być nieco dłuższy, zwykle wynosi od 15 minut do godziny. polisacharydy (skrobia) – ich rozkład może potrwać dłużej, od kilkudziesięciu minut do kilku godzin, w zależności od ilości błonnika i struktury złożonych węglowodanów.

Po spożyciu i strawieniu węglowodanów glukoza dostaje się do krwiobiegu zwykle w ciągu 15-30 minut, a maksymalne stężenie we krwi osiąga po około 60 minutach, w zależności od rodzaju węglowodanów.

Wzrost poziomu cukru we krwi prowadzi do wydzielenia insuliny przez trzustkę, która obniża poziom glukozy, transportując ją do komórek organizmu. Insulina wspiera magazynowanie glukozy w formie glikogenu w wątrobie i mięśniach oraz jej wykorzystanie jako energii.

Glukoza z cukrów prostych wchłaniana jest szybciej, co skutkuje szybkim wzrostem cukru we krwi i mocniejszą odpowiedzią insulinową, podczas gdy węglowodany złożone, takie jak skrobia, są wchłaniane wolniej, prowadząc do łagodniejszego wzrostu poziomu glukozy. To spowolnione uwalnianie glukozy z produktów pełnoziarnistych lub bogatych w błonnik wspomaga stabilizację poziomu cukru we krwi i zapobiega nagłym skokom oraz spadkom energetycznym.

