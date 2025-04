3 sprawdzone przepisy na tort dla cukrzyka. Zobacz, jak przygotować efektowne przekładane kremem ciasto dla diabetyka

Tort dla cukrzyka nie powinien zawierać cukru ani oczyszczonej mąki pszennej, gdyż to one wywołują gwałtowny wzrost poziomu glukozy we krwi. Zamienić je należy substancjami słodzącymi, najlepiej naturalnymi oraz razową mąką lub mąką migdałową czy z ciecierzycy. Te modyfikacje nadal pozwalają przygotować pyszny i efektowny tort przekładany aromatycznym kremem.