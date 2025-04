Surowy topinambur jest jadalny, choć u osób wrażliwych na fruktany powoduje wzdęcia. Sprawdź, jak smakuje surowy topinambur, do czego można go wykorzystać i kto jednak powinien zrezygnować z jedzenia topinamburu na surowo.

Topinambur jest jadalny na surowo i po obróbce cieplnej: po ugotowaniu i upieczeniu. Surowy topinambur różni się od topinamburu ugotowanego teksturą, smakiem, ale też nieznacznie właściwościami.

Surowy topinambur zdecydowanie jest jadalny, choć ma więcej związków podrażniających jelita, więc niektóre osoby mogą odczuwać po nim dolegliwości żołądkowe. To jednak nie jest zatrucie topinamburem, a indywidualna reakcja na wysoką zawartość fruktanów.

Surowy topinambur ma zupełnie inny smak, niż topinambur po upieczeniu, który przypomina karczochy i ma orzechowy posmak.

Topinambur na surowo jest chrupiący i ma teksturę podobną do surowej kalarepy. Świeży surowy topinambur jest soczysty i łatwy do pogryzienia. Surowy topinambur jest słodkawy i w jego smaku można wyczuć orzechowe nuty smakowe. Nie ma wyraźnego i dominującego aromatu.

fot. Surowy topinambur jest soczysty i chrupiący/ Adobe Stock, eflstudioar

Surowy topinambur możesz jeść praktycznie od razu, po odpowiednim umyciu i oczyszczeniu z ziemi. Topinambur to bulwa, która rośnie pod ziemią. Oczyść go więc dokładnie z zabrudzeń, a jeśli nie uda ci się ich pozbyć, obierz topinambur ze skórki. Postaraj się jednak dokładnie wyczyścić go szczoteczką, by nie było konieczności obierania topinamburu: bezpośrednio pod skórką ma najwięcej witamin.

Surowy topinambur możesz jeść bezpośrednio po oczyszczeniu: tak, jak surową marchewkę. Możesz pokroić go też w słupki i zaserwować jako dietetyczną przekąskę z innymi świeżymi warzywami.

Topinambur na surowo najczęściej serwuje się jednak pokrojony w cienkie plasterki. Możesz podać go w formie carpaccio: polany oliwą, z prażonymi orzechami i rukolą.

Surowy topinambur jest bardzo elastycznym składnikiem kuchennym, który wkomponuje się w różne potrawy. Dodawaj go do sałatek, połóż na kanapkach, jedz jako dodatek do obiadu.

Topinambur jest bardzo zdrowy, a w formie surowej zachowuje najwięcej składników odżywczych. Surowy topinambur jest źródłem żelaza (ma go więcej niż topinambur po upieczeniu), witamin i innych minerałów.

Surowy topinambur to też doskonały składnik diety cukrzycowej. Indeks glikemiczny topinamburu na surowo jest najniższy, w tej formie cukrzycy mogą go jeść prawie bez ograniczeń.

Ogromną zaletą topinamburu jest zawartość inuliny. To prebiotyk, który odżywia bakterie jelitowe i wspomaga ich działanie. Topinambur usprawnia proces wypróżniania, ale przez wpływ na bakterie jelitowe także usprawnia odporność, poprawia poziom cholesterolu, a nawet może poprawiać nastój!

Choć surowy topinambur jest bardzo smaczny i większość osób może jeść go bez żadnych efektów ubocznych, niektórzy jednak źle na niego reagują. Topinambur na surowo może powodować:

wzdęcia,

nadmierne gazy,

biegunki.

To przez unikalną kompozycję składników w surowym topinamburze. Zawiera on inulinę, ale także dużo fruktozy i fruktanów. To związki, które należą do tzw. FODMAP. Topinambur jest więc przeciwwskazany w diecie low FODMAP stosowanej przy zespole jelita drażliwego i nie tylko. Surowy topinambur jest także przeciwwskazany osobom z nietolerancją fruktozy.

