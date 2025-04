Top 7 jesiennych produktów

Mimo, że dostęp do większości produktów mamy przez cały rok, to jednak w sezonie smakują one zdecydowanie lepiej. Jakie pokarmy warto włączyć do jesiennego jadłospisu? Oto produkty, których z pewnością nie może w nim zabraknąć!

Kiedyś sposób odżywiania w dużej mierze uzależniony był od pór roku. Dostęp do produktów był sezonowy i jedzono je tylko wtedy. Obecnie do większości pożywienia mamy dostęp przez cały rok. I w związku z tym nasz jadłospis nie zawsze oparty jest na produktach sezonowych. A szkoda, bo w sezonie większość z nich jest zdecydowanie smaczniejsza, dużo tańsza i dostarcza więcej witamin i składników mineralnych. W dodatku, poza egzotycznymi owocami, pochodzą z rodzimego rynku, a więc nie wymagają długiego transportu i specjalnego traktowania środkami chemicznymi, by w doskonałym stanie mogły dojechać do sklepów. Nikogo nie trzeba chyba przekonywać, że truskawki, czy pomidory smakują lepiej latem niż zimą.

Oto pyszne i zdrowe pokarmy, które warto włączyć do jesiennej diety:

1. Jabłko



To najpopularniejszy polski owoc w sezonie jesiennych. Różnorodność odmian, pozwala wybrać smak dostosowany do indywidualnych preferencji. Jabłka są bogate w przeciwutleniacze i błonnik, dzięki czemu wspomagają proces trawienia i przeciwdziałają zaparciom. Obniżają poziom cholesterolu, chroniąc przed zawałem i miażdżycą. To słodka, zdrowa i małokaloryczna przekąska, która pozwoli zachować szczupłą sylwetkę.

2. Dynia



Jest bogatym źródłem karotenu (witaminy A), im bardziej pomarańczowy miąższ dyni, tym go więcej. W dyni znajduje się też bogactwo innych witamin i składników mineralnych. Oprócz karotenu zawiera witaminy C, E, witaminy z grupy B, kwas foliowy, potas, miedź, żelazo, cynk, magnez, fosfor, wapń. I w dodatku jest małokaloryczna. Dynia polecana jest osobom chorującym na nadciśnienie, miażdżycę, przy chorobach nerek, wątroby i serca. Pestki dyni to dopiero skarbnica zdrowia. Bogate w nienasycone kwasy tłuszczowe i fitosterole, witaminę E, selen, magnez, miedź, są doskonałym źródłem roślinnego białka. Pestki chronią przed prostatą i są stosowane przeciw pasożytom przewodu pokarmowego np. tasiemcom.

3. Bakłażan



Smakołyki z bakłażanem doskonałe źródło błonnika. Obniża poziom cholesterolu i chroni przed chorobami układu krążenia, wspomaga proces trawienia (zwłaszcza tłustych mięs), choć sam jest ciężkostrawny i może powodować wzdęcia, ma właściwości odtruwające, stąd zaleca się jego stosowanie przy antybiotykoterapii. Bakłażan jest jednym z najpopularniejszych afrodyzjaków, stąd jego inna nazwa „gruszka miłości”.

4. Papryka



Zawiera witaminę C i beta-karoten, dzięki którym skóra wygląda młodo i promiennie. Ponadto obniża ciśnienie, chroniąc przez chorobami układu krążenia. Jest popularnym afrodyzjakiem i podwyższa libido. Papryka wspomaga proces trawienia, działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie. Wzmacnia układ odpornościowy, dlatego jesienią, gdy o przeziębienie łatwo, jest szczególnie polecana.

5. Orzechy włoskie



To fantastyczne źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych. Orzechy choć kaloryczne, powinny znaleźć się w diecie każdego, bo zawierają tłuszcze w najzdrowszej postaci (omega-3). Orzechy włoskie obniżają poziom cholesterolu we krwi i pomagają utrzymać właściwą krzepliwość krwi. Są doskonałe w przypadku wytężonej pracy umysłowej, a także niezastąpione w walce ze stresem.

6. Gruszka



Owoc bogaty w witaminy (C, A, z grupy B) i składniki mineralne (fosfor, wapń, magnez, miedź, żelazo, bor, jod). Gruszka wspomaga proces trawienia i usprawnia perystaltykę jelit, przeciwdziałając zaparciom. Polecana przy stanach zapalnych dróg moczowych i nadciśnieniu tętniczym. Świetnie sprawdzi się podczas nauki czy pracy umysłowej, gdyż zawarty w niej bor poprawia koncentrację i procesy zapamiętywania. Gruszka chroni także przed osteoporozą.

7. Cukinia



Jest bogata w witaminę C, witaminy z grupy B, karoten, wapń i potas. Pomaga zachować szczupłą sylwetkę, a nawet zrzucić zbędne kilogramy, gdyż jest małokaloryczna (100 g to zaledwie 15 kalorii) i lekkostrawna. Doskonała, gdy chcemy odtruć organizm ze szkodliwych składników. Ponadto łagodzi nadkwaśność żołądka, refluks i zgagę.

Oto bardzo zdrowe produkty, których nie może zabraknąć w jesiennym jadłospisie. Nie dość, że będą wybornie smakowały, to zapewnią dawkę niezbędnych witamin i składników mineralnych. Będą doskonałą samodzielną przekąską lub bazą do przygotowania dań bardziej złożonych. Można spożywać je na wiele sposobów – na surowo, gotowane, duszone, zapiekane. Zdrowo i w dodatku pysznie.