Moje życie zawodowe to nieustannie przeplatające się zdobywanie wiedzy o dietetyce, próbowanie nowych produktów i eksperymenty z ciekawymi formami ruchu. Zobacz, które produkty zostały moimi ulubieńcami w czerwcu! Może znajdziesz coś dla siebie?

1. Legginsy Fitness Cardio, Domyos Decathlon, cena: 64,99 zł

Uwielbiam kolorowe, abstrakcyjne wzory legginsów. Jestem z tych, co nad modę przedkładają wygodę, a w tych legginsach znalazłam i jedno i drugie. Gdy je założyłam, już nie miałam ochoty ich zdejmować. Są jak druga skóra, bardzo komfortowe w noszeniu. Nie byłabym sobą gdybym nie sprawdziła legginsów na treningu. Skóra „oddychała”, a materiał dopasowywał się do wykonywanego ruchu i kształtu ciała. Gumka w pasie nie uciska brzucha!

2. „Stop zespołowi jelita drażliwego! Dieta FODMAP. Łatwy program dla osób z IBS i refluksem żołądkowo-przełykowym” Tunitsky Mollie, Gardner Gabriela, wyd. Rebis, cena: 39,90 zł

Szacuje się, że zespół jelita drażliwego (ZJD) dotyczy nawet co 3 osoby. Choć ZJD nie jest groźną chorobą, a jedynie zestawem nieprzyjemnych objawów, to mimo wszystko znacząco ogranicza swobodę i utrudnia życie. Dieta FODMAP opracowana przez zespół naukowców z Monash University pomaga wielu osobom z zespołem jelita drażliwego. Książka „Stop zespołowi jelita drażliwego! Dieta FODMAP. Łatwy program dla osób z IBS i refluksem żołądkowo-przełykowym” to jedna z lepszych publikacji po polsku na temat diety FODMAP. Napisana prostym językiem, pokazująca jak krok po kroku wprowadzić dietę w życie. Do tego duża ilość ciekawych przepisów!

3. Krem ochronny do skóry suchej i normalnej Sunbrella 50 +, Dermedic, cena ok. 30 zł

Była zima, wiosna o nas zapomniała i nagle lato – upał po 30 stopni Celsjusza. Filtrów przeciwsłonecznych używam cały rok, ale od maja obowiązkowo przestawiam się na krem z filtrem 50+. Dermedic doceniam dodatkowo za to, że nie drażni mojej suchej skóry, ma neutralny zapach, nie „spływa” w czasie treningu i ma nietłustą, choć zostawiającą ochronną warstwę konsystencję.

4. Zegarek fitnessowy Suunto Fitness 3, cena: 859 zł

Zegarek Suunto Fitness 3 na ręku wygląda jak elegancka biżuteria, ale w środku kryje się „kombajn” funkcji motywujących do ruchu. Jeden rzut oka na tarczę zegarka i wiem ile dziś zrobiłam kroków oraz ile kalorii spaliłam. To motywuje mnie, by z pracy do metra pójść 15 minut pieszo (nadrabiam kilkaset kroków), a wieczorem wyjść z córką na rolki. Zegarek (w oparciu o moją aktywność) dobiera plan treningowy, podpowiada intensywność monitorując poziom tętna, sprawdza postępy. Suunto Fitness 3 jest ze mną zawsze na siłowni, na rowerze, a nawet na basenie (można z nim pływać!). Bateria w zegarku wytrzymuje nawet do 5 dni, nie muszę codziennie pamiętać o kolejnym kablu i ładowaniu. Zegarek wyświetla także przychodzące na mój telefon komórkowy komunikaty oraz połączenia.

5. Dżem 100% z owoców pigwowiec z acerolą, Łowicz, cena ok. 7 zł

Smak dzieciństwa zamknięty w słoiczku. Pigwa kojarzy mi się z prababcią! Bardzo udane, wyważone połączenie smaku kwaśnego ze słodkim. Dżem ma bardzo dobry skład i jest świetną alternatywą dla słodyczy. Moja córka dzięki niemu poznała i polubiła smak pigwowca. Mam nadzieję, że dżem ten zostanie w ofercie firmy Łowicz na stałe!

