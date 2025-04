Wrzesień = szkoła! Przez ostatnie dwa miesiące moja córka Hanna była w wiecznych rozjazdach, a to kolonie, a to nasz urlop, a to u babci. Korzystaliśmy z tej nieobecności, a co? Kawka na balkonie, nadrabianie zaległości w kulturze (kino, wystawy), randki, ale teraz wracamy do rzeczywistości. Nadchodzi szkoła i jesień, pora złapać normalny rytm.

1. Chias Essential Raspberry Passion, cena ok. 7 zł

Do szkoły niestety nie wracam ja, choćbym bardzo chciała. Wraca moja córka Hania, a przekąska Chias Essential to jeden z jej ulubionych „słodyczy”.

Ta butelka, z malinowym przysmakiem, często znajduje się w bidonie szkolnym. Czy wiecie, że ten mój mały dietetyk czyta już składy i dumna z siebie stwierdziła: „Mamo, tu nie ma cukru!”. Rzeczywiście nie ma, wyłącznie soki owocowe i chia. Bonus: kwasy omega-3 i...główka pracuje.

3. Longstay Liquid Matte Lipstick, matowa pomadka do ust w płynie, Golden Rose, cena: 19,90 zł

4. Parówki z indyka, Pikok Pure, cena: 4,99 zł

5. „Projekt zdrowie. Szwedzki poradnik inteligenta” Hansen Anders, Sundberg Carl Johan, cena: 29,90

Powrót do rzeczywistości wrześniowej, powakacyjnej nie jest najłatwiejszy także dla mnie. Biegam, załatwiam, kupuję podręczniki, uczestniczę w zebraniach, pracuję, układam diety, sprzątam, gotuję, piszę itd. Bywa, że nie zdążę z posiłkiem na czas. Wtedy ratują mnie pistacje. Niewielka garść (około 20 g), dobrze syci (połączenie białka i tłuszczu) i zapewnia sporą dawkę przeciwutleniaczy (witamina E, karotenoidy), w sam raz, by złagodzić stres.

3. Longstay Liquid Matte Lipstick, matowa pomadka do ust w płynie, Golden Rose, cena: 19,90 zł

Gdy za oknem leje deszcz ta pomadka „robi mi” za słońce. Intensywny róż na ustach poprawia humor. Jakoś tej pomadki jest wprost legendarna. Piękny, nasycony kolor, matowe wykończenie i niezwykła trwałość, za niewielkie pieniądze. Absolutny niezbędnik w mojej torebce. Uwielbiam!

4. Parówki z indyka, Pikok Pure, cena: 4,99 zł

Dietetyk i parówki? O co chodzi? Ja nie jestem radykałem, nie mówię, by odżywiać się wyłącznie ekologicznym indykiem i marchewką prosto z pola. Wiem, że codzienne życie wygląda inaczej, sama jestem partnerką, mamą, przyjaciółką. Pacjenci często pytają mnie o to, czy te parówki są takie straszne i czy można znaleźć „znośne” parówki? Otóż można, te z serii Pikok Pure z Lidla mają dobry skład, a przede wszystkim nie są konserwowane, potencjalnie rakotwórczym, azotynem sodu.

5. „Projekt zdrowie. Szwedzki poradnik inteligenta” Hansen Anders, Sundberg Carl Johan, cena: 29,90

Czy wiecie, co to „złota trzydziestka”? Nie, nie chodzi mi o wiek, choć jestem już po trzydziestce i przeżywam złote lata :). Chodzi o minimum aktywności fizycznej w ciągu dnia. Autorzy „Projektu zdrowie” podkreślają, że liczy się każdy, dosłownie każdy krok, by wzmocnić ciało oraz umysł, zapobiegać depresji i po prostu żyć dłużej. Jak realizować „złotą trzydziestkę” w wersji początkujący i zaawansowany? Przeczytajcie! Ja po lekturze tej książki już w ogóle nie korzystam z windy! Otwiera oczy i daje argumenty, z którymi naprawdę nie da się dyskutować, argumenty i metody realizacji.

