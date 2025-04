Co z tym śniegiem w tym roku? Będzie, nie będzie? Póki co nic nie zapowiada pięknych, białych ferii, dlatego w styczniu stawiam na uśmiech i dobry humor. Kiedy nastrój mimo to przysiada zawsze mogę:

użyć rozświetlacza (kocham!),

zjeść coś dobrego,

przeczytać wartościową książkę.

Właśnie tak w tym roku wyglądać będzie mój styczeń.

1. Energy Bar Kokos&Banan, Foods by Ann, cena ok. 4 zł

Mam problem ze zdrowymi batonami. Niestety przeważnie mi nie smakują, ale ten jest wyjątkiem od reguły. Mózg mi się podświetlił z zadowolenia po pierwszym gryzie. Wyjątkowo udane połączenie daktyli, wiórków kokosowych, migdałów i musu bananowego. Po raz pierwszy nie jestem rozczarowana i z czystym sumieniem mogę polecić ten batonik w ramach zdrowej przekąski. Energy Bar Kokos&Banan w jednej sztuce ma tylko 142 kcal.

2. „Rozszyfruj swoją krew. Praktyczny poradnik dla każdego” Paulina Ihnatowicz, Emilia Ptak, cena: 39,99 zł

To nie jest książka na wieczór, po ciężkim dniu. Czytając ją trzeba się mocno skupić, ale warto! Książka wydana została w dwóch wersjach: dla każdego czytelnika i dla profesjonalisty. Przeczytałam wersję drugą (raptem 800 stron), zyskałam masę nowej wiedzy, choć wydawało mi się, że już wiedziałam sporo. „Rozszyfruj swoją krew” porusza trzy ważne tematy:

analizę wyników krwi związanych z pracą tarczycy,

analizę morfologii,

analizę lipidogramu (cholesterol w rozbiciu na frakcje).

Ogromnym plusem tej publikacji jest praca na realnych wynikach. Książka nie bazuje wyłącznie na teorii. Chcesz dowiedzieć się więcej o swojej krwi? Jeśli nie pracujesz w zawodzie medycznym w zupełności wystarczy ci wersja mini, by zwiększyć świadomość tego jak istotne są badania krwi. Badaj się regularnie!

3. Simple Calendar 2018, cena: 109 zł

Uwielbiam wypełniać świeżutki, nowiutki i pachnący kalendarz, a ten jest po prostu piękny! Po raz pierwszy zdecydowałam się na „grubaska” z układem dziennym. Simple Calendar ujął mnie dbałością o szczegóły i przejrzystym układem, który pozwala zaplanować nie tylko rozkład dnia, ale także budżet oraz przyjemności dla ducha i zdrowia. Dużo miejsca na notatki! Tak, to będzie mój rok!

4. Face Illuminator Powder, rozświetlacz, My Secret, cena: 16,59 zł

Mam fisia na punkcie rozświetlaczy do twarz (i palet cieni do powiek, ale ci…). Nie miałam lepszego niż ten z My Secret (używam odcienia Princess Dream). Ma elegancki, ciepły odcień złota, bez drobinek brokatu, który tworzy obłędną taflę na policzku. W regularnej cenie jest tani, a jeśli uda ci się upolować go w czasie promocji zapłacisz około 9 zł! Miałam wiele rozświetlaczy i teraz się kurzą, bo codziennie sięgam po ten dostępny w Drogerii Natura.

5. Pesto z karczocha, Alce Nero, cena ok. 12 zł

W karczochach zakochałam się w trakcie mojej pierwszej podróży do Barcelony. Tam warzywo to jest tak powszechne jak u nas pomidory, czy ogórki. Niestety kupienie świeżego karczocha w Polsce nie należy do najłatwiejszych zadań. Trzeba się wybrać na wycieczkę zakupową, a z czasem bywa u mnie krucho. Z tego powodu zawsze w lodówce mam to pesto z karczocha. Smak karczocha jest nie do podrobienia, jednocześnie delikatny i wyrazisty.

