Sezon na szparagi, świeże zioła i owoce! Mogę założyć krótki rękawek i po pracy wyskoczyć na wycieczkę rowerową! To maj - jeden z moich ulubionych miesięcy!

Zobacz, które produkty zachwyciły mnie w maju 2018.

1. Wyciskarka wolnoobrotowa SilverCrest, LIDL, cena: 249 zł

Zawsze chciałam mieć i wreszcie mam wyciskarkę wolnoobrotową! To mój tajny agent w przemycaniu warzyw do diety mojej córki. W towarzystwie gruszki da się w soku ukryć nawet brokuły. Ogromnym plusem wyciskarki jest cichy sposób pracy. O poranku nikt nie ma ochoty słuchać buczenia. Okazuje się także, że wyciskarka wolnoobrotowa nie musi kosztować majątku, a sam sposób wyciskania soku maksymalnie ogranicza straty składników odżywczych. Bonus: w wyciskarce można przygotować także pyszne, owocowe sorbety. Jesteśmy gotowi na lato!

2. Brzoskwinie suszone bez cukru, Hebar, cena ok. 15 zł

Jako 5-latka jadłam brzoskwinie na działce dziadka prosto z drzewa. Sok lał mi się po brodzie! Jaki to był zapach…Niestety jestem alergikiem i w dorosłym życiu musiałam zapomnieć o świeżych brzoskwiniach. Na szczęście te suszone mogę jeść bez obaw! Suszone brzoskwinie to moje odkrycie ostatnich dni. Duże, całe owoce, niezbyt twarde, super smaczne. Co ważne suszone brzoskwinie Hebar nie są siarkowane i nie mają dodatku cukru! 100% owoców, zero dodatków – to lubię!

3. Koszulka „Boska”, Chrum, cena: 79 zł

W szafie mam co najmniej kilka koszulek marki Chrum. Uwielbiam ich za zabawne i zaskakujące napisy. Do serii moich ulubionych dołączyła ostatnio „Boska”. T-shirt jest wykonany z miękkiej, dobrej jakościowo bawełny (wiem, bo niektóre koszulki Chrum noszę od 2 lat). Tekst na koszulce? Cała ja: boska matka, zona i kochanka! :) Potwierdzone przez pewnego Adama.

4. Fortune Oil, olejek pod prysznic, Rituals, Sephora cena: 38 zł

5. „Zioła na talerzu”, opracowanie zbiorowe, wyd. Edipresse, cena: 49,90 zł

4. Fortune Oil, olejek pod prysznic, Rituals, Sephora cena: 38 zł

Holenderska marka Rituals słynie z pięknych zapachów. Jestem w niej zakochana odkąd kilka lat temu przywiozłam kosmetyki tej marki z wyjazdu do Wielkiej Brytanii. Teraz, na szczęście, są już dostępne w Polsce, w sieci Sephora. Moja sucha skóra szczególnie lubi olejek pod prysznic Fortune Oil. Kosmetyk w kontakcie z wodą zamienia się w delikatną, białą piankę. Pozostawia ciało nawilżone, pachnące cytrusowo, z nutą cedru. Jeśli bardzo się śpieszę nie muszę nawet używać balsamu do ciała!

5. „Zioła na talerzu”, opracowanie zbiorowe, wyd. Edipresse, cena: 49,90 zł

Głównymi bohaterami tej książki są świeże zioła – 15 różnych! Każdy rozdział poświęcony jest jednemu ziołu, otwiera go opowieść znanego kucharza/blogera, wspomnienie związane z daną rośliną. Do tego dołączone są pobudzające ślinianki przepisy. Bardzo pomocne są plansze, na których autorzy wskazują, do jakich produktów najbardziej pasuje dane zioło. Są tam też zioła, których nie próbowałam np. pachnotka. Niecierpliwie w kolejce na wykonanie czekają lody rozmarynowo-limonkowe oraz azjatycki makaron z miętą, kolendrą i szparagami. Wpadacie?

