Czujecie to? Jest coraz cieplej! Tak wiem, póki co wciąż jest luty, ale dzień już dłuższy, a za dwa-trzy tygodnie, gdy rano będę otwierać oczy już będzie jasno. Cieszę się na tą chwilę jak dziecko na wizytę w sklepie z zabawkami.

W lutym jestem jedną nogą w porze wiosennej, druga jeszcze ciągle uparcie tkwi w zimie. Poziom energii życiowej rośnie, ale nie jest jeszcze na takim poziomie jakbym chciała. Wciąż dbam mocno o odporność i nieśmiało wplatam już treningi na zewnątrz. Wypatrujcie mnie na zewnętrznych siłowniach na warszawskim Ursynowie. Tymczasem w lutym najchętniej sięgam po...

1. Chias Shake, Coco, Choco, Cinnamon, cena ok. 8 zł

Bardzo udana kompozycja smakowa! Shake powstał na bazie soku jabłkowego, mleka kokosowego, nasion chia, kakao i cynamonu. Taka przekąska świetnie nadaje się dla fanów czekolady, ale na szczęście w butelce 200 ml ma tylko 172 kcal i całkiem niezłą dawkę kwasów omega 3. Shake jest gęsty, ma konsystencję żelu i syci na długo. Buteleczka Chias Shake ląduje teraz w mojej torebce, gdy wiem, że mój dzień będzie wypełniony po brzegi.

2. „Codziennie Fit” Marta Hennig, cena: 39,90 zł

Marta w jednej książce, w super przystępny sposób zebrała pigułkę wiedzy dla osób, które „jak pies do jeża” zabierają się do zmiany stylu życia. Autorka krok po kroku przeprowadza przez proces transformacji tłumacząc najważniejsze aspekty zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. W książce znajdziecie też treningu na różnym poziomie trudności i garść inspirujących przepisów. Jeśli zaś macie ochotę poznać Martę „osobiście” zajrzyjcie na jej kanał na You Tube. Kiedy za oknem leje deszcz bardzo lubię ćwiczyć z Martą, nie jest idealną trenerką z Instagrama, ale normalną dziewczyną. Rozciąganie w we wrocławskim zoo w towarzystwie Mart i...fok relaksuje mistrzowsko.

3. Zdrowe Pola, 100% polski owocowy mix, cena: 11,99 zł

W ciągu ostatnich tygodni ten miks suszonych owoców stał się ulubioną przekąską mojej córki! Przesypany do małego pojemnika stoi na kuchennym stole i służy nam za zdrowego „podjadacza”. Skład godny „czystej michy”, a w nim suszone jabłka, czarna porzeczka, aronia i maliny. Owoce nie są pokruszone, w opakowaniu znajdziecie je w całości (poza jabłkami pokrojonymi w kostkę). Mieszanka nie jest dosładzana. Ekstra sprawdza się jako dodatek do jogurtu, owsianki, czy ciasteczek na bazie płatków owsianych.

4. Vianek, Przeciwzmarszczkowy krem do twarzy na noc, cena ok. 26 zł

Przyznaję się, używam już kremów przeciwzmarszczkowych! Koleżanki redakcyjne z działu uroda twierdzą jednak, że mnie istotne jest to, że krem ma określenie przeciwzmarszczkowy, ważniejsze jest by spełniał moje potrzeby, a ten spełnia, oj spełnia! Zimą skóra mojej twarzy potrzebuje porządnego natłuszczenia, solidnej bariery. Każde mycie kończy się uczuciem ściągnięcia i pieczeniem. Ten krem bazuje na wyjątkowych olejach lnianym i arganowym (zaraz po wodzie to dwa pierwsze składniki w składzie!). Do tego Vianek to polska firma, a ja lubię wspierać rodzime biznesy.

5. Aliness, Krill Oil NKO Omega 3 (EPA, DHA), cena ok. 65 zł

W Warszawie można kupić świeże ryby, ale trzeba się za nimi nabiegać, a ja przyznaję, że nie mam na to czasu. W związku tym nie udaje mi się wraz z dietą dostarczyć odpowiedniej ilości kwasów omega 3, dlatego stawiam na dobry suplement. Szczególnie zimą, gdy odporność siada, a moja garderoba nie nadąża za zmianami temperatur (raz minus 10, za chwilę plus 10). Kupując omega 3 wybieram preparat za bazie oleju z kryla, bo jest najmniej zanieczyszczony metalami ciężkimi. Im dalej w łańcuchu pokarmowym, tym większa kumulacja związków toksycznych. Kryl zjadają mniejszy ryby np. dorsz, a dorsza rekin. Z tego powodu nie kupuj oleju z wątroby rekina, staraj się maksymalnie „wycofać” w łańcuchu pokarmowym zwierząt morskich.

