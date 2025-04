Ja się nie boję listopada! Kiedy, jak nie teraz, można zamknąć się w kuchni i gotować rozgrzewające zupy? Listopad to także miesiąc moich urodzin oraz, tak się dobrze składa, czas licznych premier książek kulinarnych (święta nadchodzą!). Moja lista życzeń urodzinowych obejmuje przeważenie grube tomy wypełnione smakowitymi przepisami. W tym roku wpadł mi w oko pewien wielofunkcyjny jegomość, ale to już chyba sprawa do Mikołaja…Zresztą, sami zobaczcie!

1. Cooking Chef Gourmet KCC9060SC, Kenwood, cena: 4499 zł

Ten sprzęt tylko wygląda jak robot planetarny! W rzeczywistości to cała stacja gotująca, bo pod misą jest płyta indukcyjna o mocy 1500 W, która sprawia, że zawartość można od razu ugotować. Zupa, risotto, mus czekoladowy? Wszystkie te dania wykonasz przy pomocy Cooking Chefa Gourmet KCC9060SC bez użycia kuchenki. Wiem, bo sama sprawdziłam pod okiem samego Michela Moron i mojej Córki, która gotowała z nami. Oszczędność miejsca i duża precyzja, bo robot ma elektroniczny system kontroli temperatury pozwalający na ustawienia w zakresie od 20 do 180 stopni Celsjusza i timer, który zdejmuje obowiązek pilnowania dania. Do tego aż 5 mieszadeł i 20 opcjonalnych końcówek! Drogi Mikołaju, ja wiem, że proszę o wiele, ale może…

2. „Love vegan. Gotowy jadłospis na 21 dni” Violetta Domoradzka, Robert Zakrzewski, Hanna Stolińska-Fiedorowicz, cena: 39,99 zł

Jedno z zadań, które realizują moi podopieczni, korzystając z opieki żywieniowej, jest wzbogacenie repertuaru dań wegańskich. Ta książka to zbiór wielu inspiracji, które mogą w tym pomóc. Przepisy zaproponowane przez autorów „Love vegan” nie są udziwnione i bazują na powszechnie dostępnych składnikach. Jeśli macie ochotę na dłużej spróbować diety wegańskiej ta książka przeprowadzi Was przez ten proces krok po kroku, bez nadmiaru informacji i moralizowania. Merytorycznie, bez zadęcia, prosto!

3. DayUp Pearls, desery z owocowo-kokosowe z tapioką, cena ok. 3,50 zł

Uwielbiam tapiokę, ale nie umiem jej dobrze przygotować. Nie wychodzi mi i już! Z radością przyjęłam pojawienie się na rynku tego deseru. Powodów do radości jest kilka: produkt ma super skład, jest tani i wygodny do zabrania, w torebce, na spacer. To idealna porcja na przekąskę w ciągu dnia pracy. Moja szuflada w biurku nie umie już żyć bez DayUp Pearls :).

4. Herbata Magic Moments, Teekanne, cena ok. 6 zł

Jestem od tej herbaty absolutnie uzależniona. Nie wyobrażam sobie dnia bez minimum 3-4 filiżanek. Jesienią i zimą to dla mnie jedno z ważniejszych źródeł nawodnienia. To mieszanka jabłka, hibiskusa i dzikiej róży przyprawiona pomarańczą oraz cynamonem. Absolutny HIT! W składzie nie ma herbaty czarnej, dlatego ten napar nie pobudza i mogę go pić bez względu na porę dnia.

5. „BowlLove” David Bez, cena: 39,99 zł

To już kolejna książka Davida Bez po „SałatLove” i „ŚniadańLove”. Tym razem autor skupia się na konkretnych „michach” na ciepło, którymi można się najeść. David Bez pokazuje bardzo prosto, schematycznie jak komponować dania, które przydzielił do posiłków „na mokro” (treściwe zupy) i „na sucho” (na bazie kasz, ryżu i makaronu). Unikatowy sposób prezentacji przepisów sprawia, że poradzi sobie z nimi każdy, nawet zupełny amator kuchenny.

