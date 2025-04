1. "Chrzań te diety" Krystyna Romanowska, Agnieszka Piskała, cena. 36,90 zł;

Książka napisana we współpracy dziennikarki i mojej koleżanki po fachu, dietetyk Agnieszki Piskały. Zbiór cennych spostrzeżeń o diecie, sposobie żywienia, modach na superfoods, powszechnym pędzie do wszystkiego, co „bezglutenowe”. Śmieszne, w punkt, zabawne. Krótkie rozdziały szybko czyta się w autobusie. Choć nie ze wszystkim się zgadzam, książka nie raz zmusiła mnie do refleksji. Polecam każdej osobie, która od poniedziałku znów się odchudza.

Reklama

6 najczęstszych błędów na diecie. Czy i ty je popełniasz?

2. Bób, cena około 8 zł/kilogram;

Z bobem jest jak z chipsami, jak już zaczniesz to koniec. Z tego powodu ugotowany kilogram dzielę na porcje, by nie zjeść wszystkiego na raz. Sekret: do miski z ugotowanym bobem wlej wcześniej 1-2 łyżki oleju lnianego, dodaj łyżeczkę oregano, gruboziarnistą sól, pieprz i posiekaną natkę pietruszki. W mieszance obtocz ugotowane nasiona i odstaw na 15 minut. Uwierz mi, już nigdy nie zjesz bobu inaczej! Dużym plusem bobu jest wysoka zawartość błonnika pokarmowego, który usprawnia pracę jelita grubego, ale jednocześnie sprawia, że bób jest dość ciężkostrawny i wiatropędny.

Przepis na pyszny hummus z bobu! Wypróbuj koniecznie!

1. "Chrzań te diety" Krystyna Romanowska, Agnieszka Piskała, cena. 36,90 zł;

2. Bób, cena około 8 zł/kilogram;

3. Glitter Metal Nail Lacquer, kolor 04 Orchid Violet, cena ok. 15 zł

4. Tuńczyk z kaszą jaglaną, ciecierzycą i suszonymi pomidorami Salatino, Graal, cena ok. 8 zł;

5. "Świat Nauki", miesięcznik, cena ok. 19,99 zł

3. Glitter Metal Nail Lacquer, kolor 04 Orchid Violet, cena ok. 15 zł

Zawsze staram się tu pokazywać coś wybitnie hedonistycznego, kobiecego, niezwiązanego z dietą. Taką perełką jest ten lakier. Niby róż, ale „napakowany” niebieskimi drobinami, przez co pięknie mieni się na paznokciach. Teraz możesz go kupić na wyprzedaży za 15 zł (kiedyś 25)!

4. Tuńczyk z kaszą jaglaną, ciecierzycą i suszonymi pomidorami Salatino, Graal, cena ok. 8 zł;

Gdy nie masz pod ręką nic zdrowego na lunch ta sałatka uratuje twój żołądek i figurę. Dobry skład, świetne proporcje białka, węglowodanów złożonych i tłuszczu. Do tego wszystkiego moje ukochane składniki ciecierzyca i suszone pomidory. Pyszota!

5. "Świat Nauki", miesięcznik, cena ok. 19,99 zł

To mógłby być mój ulubieniec roku, choć w zasadzie wypadałoby napisać lat. Gdy spotkacie kobietę ze świeżutkim numerem „Świata Nauki” w metrze i szczęką opuszczoną nisko do ziemi to będę ja. Najnowsze doniesienia ze świat nauki podane w przystępny i arcyciekawy sposób. Zareagujecie podobnie, gdy przeczytacie, że być może nie żyjemy w pojedynczym Wszechświecie, ale w ogromnym zbiorze Wszechświatów, który bywa nazywany wieloświatem. Zaczytana przejechałam dziś stację, na której miałam wysiąść.

Reklama

Były uparte, zdeterminowane i... lepsze od mężczyzn. Kobiety, które zawojowały świat nauki.