Wreszcie! Słońce, ciepło, chce się żyć! Zimna długo nie odpuszczała, a moja odporność leży i kwiczy. Choroba goni chorobę, ale nie daję się! Jak tylko poczułam ciepło przestawiłam się na lżejsze kosmetyki i…zabrałam za sprzątanie. Wreszcie mogę zjeść obiad i poczytać na balkonie!

Zobacz moje ulubione produkty na kwiecień 2018.

1. „W królestwie Monszatana. GMO, gluten i szczepionki Marcin Rotkiewicz”, wyd. Czarne, cena: 39,90 zł

Żyjemy w świecie fake newsów i wirusowego rozchodzenia się informacji. Na prywatnych kontach FB funkcjonujesz w swoistej bańce informacyjnej, która na bazie twoich zainteresowań dobiera wyświetlane treści. Właśnie po to, by zmienić perspektywę sięgam po książki, a ta przyniosła zaskakująco wiele wiedzy i ciekawych informacji. Sięgnij po nią, jeśli masz wątpliwości dotyczące GMO, szczepionek, czy glutenu (kto ich nie ma?). Autor rzetelnie wyjaśnia co jest realnym zagrożeniem, a co wyłącznie sztucznie nadmuchanym problemem niezrozumienia. Jednak z lepszych książek, jakie czytałam w ostatnich miesiącach!

2. Suplement diety Omega 3 1000, Naturell, cena ok. 29 zł

Moje odkrycie! Po wszystkich przeziębieniach pracuję dzielnie nad swoją odpornością – dieta, trening, słońce, relaks, sen i odpowiednio dobrane suplementy. Jednym z nich jest Omega 3 1000 Naturell, który jako pierwszy produkt z tego segmentu nie odbija się rybą. Opakowanie leży na moim biurku i razem z drugim śniadaniem porcja wzmacniających odporność kwasów nienasyconych z rodziny omega-3 trafia do mojego organizmu. Plus za pochodzenie użytego oleju z ryb z certyfikowanych miejsc połowu.

3. Płyn do mycia kuchni, Only Eco, cena ok. 20 zł

W ostatni weekend wysprzątałam całą kuchnię i balkon. Dzielnie pomagały mi w tym produkty Only Eco, które zawierają zaskakującą substancję czynną – biosurfaktynę z rzepaku. Te produkty to strzał w dziesiątkę, nie mają zapachu, nie podrażniają skóry, są ekologiczne i odpowiednie dla alergików. Wreszcie nie kicham sprzątając i nie cierpię z powodu przesuszonych rąk. Teraz już nie mam wymówki, by nie sprzątać! :)

4. Danie gotowe: Kasza gryczana, burak i jarmuż, Inna Bajka, cena ok. 8 zł

Cała seria dań gotowych Inna Bajka zachwyciła mnie składem, wygodą i genialną szatą graficzną. Moim faworytem okazała się kasza gryczana z burakiem i jarmużem, którą wystarczy ugotować w bulionie warzywnym i przyprawić, by mieć gotowy smaczny i zdrowy obiad. Moja szafka w biurku, w pracy, wypełniona jest teraz daniami Inna Bajka, jestem gotowa na „czarną godzinę”.

5. Lekki mus do ciała: świeży ogórek i herbata matcha, cena: 19,99 zł

Ten mus pachnie wiosną! Balsam w formie lekkiej chmurki, który szybko się wchłania i świetnie nawilża skórę. Mus zostawia na skórze uczucie lekkiego chłodu. W sam raz na początek wiosny!

